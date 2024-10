Δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο: 8 προτάσεις χωρίς είσοδο 18-20/10

Πού μπορείς να ψυχαγωγηθείς δωρεάν την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου και το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Μέσα του Οκτώβρη και εμείς συνεχίζουμε να σας προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες, για την Παρασκευή 18 και το διήμερο 19 και 20 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή στην Αθήνα καθώς θα διεξαχθεί ο «28ος Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας», δείτε ποιοι δρόμοι θα κλείσουν.

Διάβασε μερικές ιδέες για το τι μπορείς να κάνεις 18-20/10 χωρίς πορτοφόλι.

“50 Χρόνια” Η Βασιλική Ακαδημία Χορού του Λονδίνου στην Ελλάδα – Δωρεάν στις αίθουσες του Συλλόγου “Οι Φίλοι της Μουσικής”

Η επέτειος 50 χρόνων συνεργασίας της Ελλάδας με την Royal Academy of Dance (RAD) γιορτάζεται στις 17-20 Οκτωβρίου 2024 στις αίθουσες του Συλλόγου “Οι Φίλοι της Μουσικής” στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, υπό την αιγίδα της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και την συνεργασία του British Council, με οργανωτική ευθύνη της χορογράφου και καθηγήτριας χορού Μάγιας Σοφού η οποία με όραμα και πρωτοπορία εφάρμοσε το Αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα μπαλέτου της RAD στην σχολή της και το έκανε γνωστό στην χώρα μας.

Η Royal Academy τιμά και βραβεύει την Μάγια Σοφού για την προσφορά της στην τέχνη του χορού με την ανακήρυξη της σε “Fellow of the Royal Academy of Dance” που είναι η υψηλότερη διάκριση που απονέμει η Ακαδημία σε Καθηγητές Χορού.

Η συνεργασία στην διάρκεια μισού αιώνα με το παγκόσμια αναγνωρισμένο Αγγλικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα αναδεικνύεται σε ένα πλούσιο τετραήμερο επετειακών εκδηλώσεων, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται μεγάλη έκθεση με ντοκουμέντα από τις δραστηριότητες, τα επιτεύγματα και την προσφορά των ελληνικών σχολών μπαλέτου στην χώρα μας, που εισήγαγαν εκατοντάδες παιδιά στον μαγικό κόσμο του χορού. Τον σχεδιασμό της έκθεσης ανέλαβαν οι Παρασκευή Γερολυμάτου και Ανδρέας Γεωργιάδης από τη Μικρή Άρκτο.

Η έκθεση στον εκθεσιακό χώρο του Συλλόγου “Οι Φίλοι της Μουσικής”, στο Μέγαρο Μουσικής θα είναι ανοιχτή με δωρεάν είσοδο για το κοινό από τις 18 έως 20 Οκτωβρίου 2024, από τις 10:00 έως 21:00.

Δωρεάν εικαστική βόλτα στο Μέγαρο Σλήμαν

Ο αστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός artefact athens -μετά τις μεγάλες εκθέσεις “Το φαινόμενο της πεταλούδας” στο Εργοστάσιο Μουζάκης Πεταλούδα και “Reality Check I-II” στο Ψυχιατρικο Νοσοκομείο Αττικής Δαφνί- παρουσιάζει την νέα έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο wanderlust (φιλαποδημία)/all passports σε επιμέλεια Κώστα Πράπογλου, που θα πραγματοποιηθεί σε πολυάριθμους χώρους του εμβληματικού Μεγάρου Σλήμαν – Μελά στην οδό Πανεπιστημίου 46 στην Αθήνα.

Κλαίρη Τσαλουχίδου - Χατζημηνά / Έργο check-in (2024) Ευρεθείσες βαλίτσες NEWS 24/7

Χτισμένο από τον αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλλερ (1837-1923) το 1890 για την οικογένεια του Ερρίκου Σλήμαν, το μέγαρο ξεκίνησε τη ζωή του ως συγκρότημα οικογενειακών κατοικιών. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, χρησιμοποιήθηκε για να στεγάσει το Αρσάκειο εκπαιδευτικό ίδρυμα, έγινε ξενοδοχείο για σύντομο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια μετατράπηκε σε γραφεία για δικηγόρους και συμβολαιογράφους, ενώ φιλοξένησε και καταστήματα που άφησαν το αποτύπωμά τους στην κοινωνική ζωή της πόλης.

Στη συνέχεια του 20ου αιώνα προστέθηκαν ο εμβληματικός κινηματογράφος Ιντεάλ και το ομώνυμο εστιατόριο, που έγιναν ιστορικά στέκια της Αθήνας. Σήμερα, το κτίριο βρίσκεται ξανά σε μετάβαση καθώς θα μετατραπεί σε ξενοδοχείο, με αποκατεστημένα όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και διακοσμητικά χαρακτηριστικά που χάθηκαν με την πάροδο του χρόνου.

Ο επιμελητής Κώστας Πράπογλου προσκαλεί 44 καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες σύγχρονης τέχνης να παρουσιάσουν έργα που ανταποκρίνονται στον χώρο (site-specific) και στο εννοιολογικό πλαίσιο (context-responsive), δημιουργώντας με το οπτικό, πολυμεσικό λεξιλόγιό τους εγκαταστάσεις χώρου, βίντεο, γλυπτά και ζωγραφική.

“Οι αρχαίοι πολιτισμοί της Basilicata” – Δωρεάν στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του Μουσείου Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης παρουσιάζει την έκθεση “Οι αρχαίοι πολιτισμοί της Basilicata. Θησαυροί που έρχονται στο φως” στην Αίθουσα των Περιοδικών του Εκθέσεων. Πρόκειται για τον καρπό συνεργασίας πολλών επιστημόνων που εδώ και χρόνια προσπαθούν να αναδείξουν τον πολιτισμό μιας περιοχής στη νότια άκρη της Ιταλίας, στο κέντρο του κόλπου του Τάραντα, της Οινωτρίας γης, της σημερινής Basilicata. Μέσα από αυτή την έκθεση, ο επισκέπτης θα γνωρίσει τον πολιτισμό που συνάντησαν οι Έλληνες από την Πελοπόννησο και τη νησιωτική αρχαία Ελλάδα στα μεγάλα ταξίδια τους για εγκατάσταση στη γη της Ιταλίας και της Σικελίας, κυρίως στο μέρος αυτό που ονομάστηκε αργότερα Μεγάλη Ελλάδα.

Η έκθεση οργανώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας – Γενική Διεύθυνση Μουσείων της Ιταλίας, σε συνεργασία με τα Εθνικά Μουσεία της Matera και την Περιφερειακή Διεύθυνση των Εθνικών Μουσείων της Basilicata και το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας. Πραγματοποιείται επίσης με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα και του Μορφωτικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Μουσείο Ακρόπολης.

Παράλληλα με την έκθεση στο Μουσείο Ακρόπολης, θα παρουσιάζονται στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθήνας σε μία προθήκη περίπου 20 αντικείμενα από την περιοχή της Basilicata. Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων, ισόγειο Μουσείου.

“Η Αθήνα χορεύει την ελευθερία της” – Δωρεάν στον χώρο της έκθεσης

Πώς συνομιλεί μία ιστορική έκθεση με τη χορευτική δράση; Πώς τα σώματα εκφράζουν το όραμα μίας συμπεριληπτικής δημοκρατίας; Υπάρχει συλλογική σωματική μνήμη; Μπορεί ο χορός να γίνει γιορτή αντίστασης απέναντι στους περιορισμούς; Αυτά και άλλα πολλά φιλοδοξούν να απαντήσουν και να διερευνήσουν πέντε τοπο-ειδικές (site specific) χορευτικές παραστάσεις στο ένθετο χορού “Η Αθήνα χορεύει την ελευθερία της”.

Στο πλαίσιο της μεγάλης ιστορικής έκθεσης “1974 & 1944: Η Αθήνα γιορτάζει την ελευθερία της” που αποτελεί το επίκεντρο των ομότιτλων εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων για τις επετείους των 50 χρόνων από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και των 80 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων απηύθυνε ανοικτό κάλεσμα σε επαγγελματικές ομάδες, χορογράφους και δημιουργούς σύγχρονου χορού για τη δημιουργία του ένθετου χορού με τίτλο “Η Αθήνα χορεύει την ελευθερία της” με έμπνευση από τη θεματική της έκθεσης.

Η καλλιτεχνική δράση που θα παρουσιαστεί στον προαύλιο χώρο της έκθεσης στις 13, 19, 20, 26 και 27 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τεχνών του ΟΠΑΝΔΑ στο Πάρκο Ελευθερίας με δωρεάν είσοδο, περιλαμβάνει τα site-specific χορευτικά έργα “Φεύγουν”, “The possibility of democracy”, “Re-Volver”, “FRĒ-O-DŌM” και “Άρθρο 3 ή κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια” που ξεχώρισαν μεταξύ πολλών και ποιοτικών προτάσεων. Τα πέντε αυτά έργα που επιλέχθηκαν από την επιτροπή να απαρτίσουν το ένθετο “Η Αθήνα χορεύει την ελευθερία της” αναλαμβάνουν να ανοίξουν έναν “διάλογο” μεταξύ της ιστορικής έκθεσης και των ερμηνευτικών τεχνών.

The possibility of democracy”, Creo Dance Company

Σάββατο 19.10 | 15:00 & 17:00

| 15:00 & 17:00 “Re-Volver”, Κατερίνα Δελακούρα

Κυριακή 20.10 | 15:00 & 17:00

“Τελετουργίες” – Δωρεάν στο Πωλητήριο της Πινακοθήκης Γκίκα

Το Πωλητήριο της Πινακοθήκης Γκίκα παρουσιάζει την έκθεση “Τελετουργίες” του Γιώργου Βαβάτση, στο πλαίσιο της σειράς παρουσιάσεων “Η Βιτρίνα της Κριεζώτου. Ένας καλλιτέχνης προτείνει”.

Με αφορμή ένα αυγουστιάτικο ταξίδι εργασίας του καλλιτέχνη στην Ιαπωνία, και αφετηρία τα σπάνια ασιατικά κεραμικά του Μουσείου Μπενάκη, το Πωλητήριο φιλοξενεί μια σειρά αντικειμένων που αντανακλά την προσωπική ματιά του Γιώργου Βαβάτση στο ύφος και τη φιλοσοφία της κεραμικής τέχνης της Άπω Ανατολής.

“25 ημέρες φιλοξενούμενος στο εργαστήριο Kanayamayaki, στην επαρχία Aomori, του βόρειου τμήματος της Ιαπωνίας. 25 χρόνια με πείσμα στο χώρο της κεραμικής, δίνοντας έμφαση στο υλικό και τις τεχνικές που εξυπηρετούν αυτό. Δεν ήταν μία επίσκεψη, μία απλά ‘εμπειρία’. Ήτανε μία τομή, βαθιά, σε όλα όσα είχα σχηματίσει στο μυαλό μου. Η παρουσίαση των έργων, για τις ανάγκες της έκθεσης ‘Τελετουργίες’, είναι η άμεση, σχεδόν αυτόματη, αποτύπωση όλων όσων συγκέντρωσα μέσα μου αυτό το διάστημα, που εργάστηκα παράλληλα με την καθημερινότητα των ανθρώπων που αποτελούν το εργαστήριο Kanayama […]”, σημειώνει ο καλλιτέχνης.

“Noisy Words / Θορυβώδεις λέξεις” – Δωρεάν στο Goethe

Το Noisy Words προσκαλεί “Kαλλιτέχν@ και κοινό από την Αθήνα και το εξωτερικό να παρατηρήσουν και να αφουγκραστούν, από τη δική τους μοναδική σκοπιά ακρόασης και κατανόησης, τον θόρυβο της καθημερινής ζωής. Μέσα από μια σειρά εργαστηρίων, περφόρμανς, συναυλιών και συζητήσεων, θα εξερευνήσουμε τους θορυβώδεις χώρους στους οποίους κατοικούμε, τον θόρυβο ανάμεσα στα σώματά μας – τους ήχους και λέξεις να αλλοιώνονται, να παραμορφώνονται, να αλλάζουν.

Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2024, 21:00 . NOISY WORDS – A Showcase / Συναυλία με Πειραματικές συνθέσεις ήχου, λέξεων και θορύβου του εργαστηρίου From Voice to Noise. Έξι καλλιτέχν@ παρουσιάζουν ατομικές και ομαδικές πειραματικές συνθέσεις ήχου, λέξεων και θορύβου, αναλογικού και ηλεκτρονικού ήχου, σε μια συναυλία ανοιχτή στο κοινό. Πέντε καλλιτέχνές θα παρουσιάσουν προσωπικά και συλλογικά έργα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του τριήμερου εργαστηρίου: Μαρίσσα Μπίλι, Αλέξανδρος Χαρίσης, Θανάσης Καραμπατζιάς, Βασιλία Γεωργίου, Ειρήνη Καλογεροπούλου.

Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2024, 21:00, συναυλία με τη PÖ. Συνδυάζοντας την ηλεκτρονική dance μουσική και τη δυτικοαφρικανική ποπ, τον πειραματικό ηλεκτρονικό ήχο με τη μοναδική χροιά της φωνής της, η τραγουδίστρια, μουσική παραγωγός, DJ και ηθοποιός με καταγωγή από τη Γαλλία και την Γκάνα PÖ θα δώσει μια μοναδική συναυλία στο αμφιθέατρο του Goethe-Institut Athen, το βράδυ της 19ης Οκτωβρίου 2024.

Ανοιχτός ο κήπος του Προεδρικού Μεγάρου – Δωρεάν είσοδος

Από την Κυριακή 9 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή ο κήπος του Προεδρικού Μεγάρου ανοίγει και πάλι για το κοινό, από τις 10:00 έως τις 16:00. Η είσοδος πραγματοποιείται από την οδό Βασιλέως Γεωργίου Β’, αρ. 2. Τυχόν αλλαγές στην επισκεψιμότητα του κήπου θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Προεδρίας www.presidency.gr.

Δωρεάν επίσκεψη στο Πλωτό Μουσείο Νεράιδα

Το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα βρίσκεται ελλιμενισμένο στις εγκαταστάσεις της Μαρίνας Φλοίσβου, σε διαμορφωμένο χώρο περιπάτου και αναψυχής με παροχές για τους επισκέπτες (τουαλέτες, καφέ/εστιατόρια, πάρκο κτλ.), και πλησίον του Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης, που φιλοξενεί το θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ», το αντιτορπιλικό «Βέλος»-Μουσείο Αντιδικτατορικού Αγώνα, την Αθηναϊκή Τριήρη «Ολυμπιάς», το ιστιοφόρο «Ευγένιος Ευγενίδης», το καλωδιακό ατμόπλοιο «Θαλής ο Μιλήσιος», και το ιστιοφόρο πέραμα «Ευαγγελίστρια». Η είσοδος στο πλωτό μουσείο είναι δωρεάν.