Δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο: 8 προτάσεις χωρίς είσοδο 6-8/12

Πού μπορείς να ψυχαγωγηθείς δωρεάν την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου και το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Μπήκε ο τελευταίος μήνας του 2024, μετράμε σταθερά αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, και συνεχίζουμε να σας προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες, για την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου και το διήμερο 7 και 8 Δεκεμβρίου στην στολισμένη Αθήνα.

Ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Διάβασε μερικές ιδέες για το τι μπορείς να κάνεις 6-8 Δεκεμβρίου χωρίς πορτοφόλι.

Συναυλία με τη Δέσποινα Βανδή στο Περιστέρι

Τα φώτα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο Περιστέρι ανάβουν την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 19:00, στην πλατεία Δημαρχείου (στάση Μετρό “Περιστέρι”). Ακολουθεί μεγάλη εορταστική συναυλία με την Δέσποινα Βανδή. Συμμετέχει η παιδική και εφηβική χορωδία του Εθνικού Ωδείου Περιστερίου!

“Unfortunately, it is paradise” – Δωρεάν στην γκαλερί Crux

Η γκαλερί Crux παρουσιάζει μια σειρά ασπρόμαυρων φωτογραφιών της καταξιωμένης φωτογράφου Ρενάτε Γκραφ. Γνωστή για την ποιητική και βαθυστόχαστη προσέγγισή της στο μέσο της αναλογικής φωτογραφίας, το έργο της συχνά συνδέει την εικόνα με τη λογοτεχνία.

Στο καλλιτεχνικό της σύμπαν, συγγραφείς όπως ο Φερνάντο Πεσσόα, ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε, ο Μαχμούντ Νταρουίς, ο Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, διαπερνούν τον πολιτιστικό και γεωγραφικό πλούτο σημείων-οροσήμων ανά τον κόσμο, όπως οι ναοί του Jodhpur στην Ινδία, τα παγωμένα τοπία της Αλάσκας, οι φαβέλες στο Ρίο ντε Τζανέιρο και πολλά άλλα.

Μέσα από εκτεταμένα ταξίδια και τη φωτογραφία της να παίρνει τη μορφή ενός συνεχόμενου προσωπικού ημερολογίου, η Ρενάτε Γκραφ διαμορφώνει το ξεχωριστό της φωτογραφικό ύφος, το οποίο περιγράφει ως μια μορφή οπτικής γλώσσας που υπερβαίνει την παραδοσιακή φωτογραφική τεκμηρίωση.

Στην έκθεσή της στη γκαλερί Crux, με τον τίτλο “Unfortunately, it is paradise” (Δυστυχώς, είναι παράδεισος) ο οποίος αναφέρεται στον ποιητή Μαχμούντ Νταρουίς, η Γκραφ παρουσιάζει μεγάλου μεγέθους φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις τελετουργίες προς τιμήν του Αγίου Σεβαστιανού στο Νότο στη Νότια Σικελία, καθώς επίσης και φωτογραφίες επιτύμβιων γλυπτών από νεκροταφεία της Βιέννης.

Ομαδική έκθεση “Η Γλώσσα του Χορού Butoh” – Δωρεάν στην T.A.F.

Το T.A.F./ the art foundation παρουσιάζει την έκθεση με τίτλο “The Language Of Butoh Dance” της φωτογραφικής ομάδας Spontaneous Shooters, σε συνεργασία με την ομάδα χορού Quantum Body Athens Butoh Dance υπό την καθοδήγηση της Βίκυς Φιλίππα.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, θα πραγματοποιηθούν ζωντανές παραστάσεις της ομάδας χορού (δείτε το πρόγραμμα παρακάτω), προσφέροντας στο κοινό μία μοναδική ευκαιρία να βιώσει την τέχνη του Butoh με ελεύθερη είσοδο. Την επιμέλεια της έκθεσης ανέλαβαν οι Γιώργος Κουτσουβέλης και Ανδρέας Καμουτσής.

Το Butoh είναι μια πειραματική μορφή σύγχρονου χορού που αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο από πρωτοπόρους καλλιτέχνες, όπως ο Tatsumi Hijikata και ο Kazuo Ohno. Ο χορός αυτός φημίζεται για την έντονη, συχνά αργή και εκφραστική κίνηση, η οποία αποτυπώνει βαθιά συναισθήματα και συμβολικά θέματα. Χαρακτηρίζεται από την ανατρεπτική του φύση, ενσωματώνοντας σκοτεινά και ψυχεδελικά στοιχεία, ενώ συχνά το σώμα του χορευτή είναι βαμμένο λευκό ή καλύπτεται με σκόνη, δημιουργώντας μια αίσθηση απογύμνωσης ή παραμόρφωσης.

“The Self Behind the Window” – Δωρεάν εικαστική βόλτα στο Κέντρο Ιλεάνα Τούντα

Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου εγκαινιάστηκε στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα η ατομική έκθεση του Δημήτρη Πολυχρονιάδη, “The Self Behind the Window”, σε επιμέλεια της Γαληνής Λαζάνη. Στο βιβλίο του Αμερικανού ψυχολόγου Robert Romanyshyn “Technology as Symptom and Dream”, ο Δημήτρης Πολυχρονιάδης βρίσκει την αποτύπωση των προσωπικών του προβληματισμών σε ό,τι αφορά τη σχέση του ανθρώπου με την τεχνολογία, μιας σχέσης που δίχως άλλο μας απασχολεί όλους στο κομβικό σημείο που βρίσκεται σήμερα.

Χωρίς κανείς από τους δύο να δαιμονοποιεί τις τεχνολογικές ανακαλύψεις –που σύμφωνα με τον Romanyshyn είναι ταυτόχρονα σύμπτωμα και όνειρο, σύμπτωμα των ασυνείδητων επιθυμιών και φόβων μας και συγχρόνως το όνειρο ενός καλύτερου κόσμου, μέσα στον οποίο οι βαθύτερες επιθυμίες μας μπορούν να εκπληρωθούν– αναρωτιούνται για το αν εντέλει η αποστασιοποιημένη ματιά του σύγχρονου ανθρώπου τον καθιστά κυρίως έναν παρατηρητή που έχει εγκαταλείψει τη βιωματική του σχέση με τον κόσμο.

Το “παράθυρο” πίσω από το οποίο βρίσκεται απομονωμένος ο εκάστοτε παρατηρητής λειτουργεί ως μια μεταφορά για την οργανωμένη όραση που εφηύρε ο ίδιος ο άνθρωπος και μέσω αυτής κατέκτησε μια σειρά τεχνικών και επιστημονικών επιτευγμάτων, με σκοπό να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του και όλα όσα τον περιβάλλουν.

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του Συλλόγου “Εθελοντούμε” – Δωρεάν στο Μέγαρο

Ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων ΑμεΑ και όλων των παιδιών “Εθελοντούμε” μας προσκαλεί σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής στις 8 Δεκεμβρίου 2024, στις 19:00. Η Χριστουγεννιάτικη αυτή γιορτή υπόσχεται να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία γεμάτη συναισθήματα, τέχνη και ενσυναίσθηση. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να προάγει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αναπηρία και να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή, προσκαλώντας όλους να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αγάπης και αλληλεγγύης.

Marcello Mastroianni – 100 χρόνια μετά” – Δωρεάν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, σε συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο Imago, παρουσιάζουν την έκθεση Marcello Mastroianni – 100 χρόνια μετά, την οποία θα φιλοξενήσει το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206) από τις 4 έως τις 21 Δεκεμβρίου 2024. Ώρες λειτουργίας: 18:00-22:00.

Sophia Loren και Marcello Mastroianni AP Photo

Θα παρουσιαστεί μια σημαντική επιλογή από πρωτότυπες αφίσες ταινιών αφιερωμένες σε έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς του ιταλικού και παγκόσμιου κινηματογράφου, τον Marcello Mastroianni, σύμβολο κομψότητας, γοητείας και ειρωνείας, που μάγεψε το κοινό σε όλο τον κόσμο. Οι αφίσες που εκτίθενται καλύπτουν τη χρυσή εποχή του ιταλικού κινηματογράφου, από τη δεκαετία του 1950 έως τη δεκαετία του 1970, μια περίοδο κατά την οποία ο Mastroianni συνεργάστηκε με θρυλικούς σκηνοθέτες όπως τον Federico Fellini, τον Michelangelo Antonioni και τον Vittorio De Sica. Η έκθεση θα προσφέρει ένα οπτικό ταξίδι στην ιστορία του κινηματογράφου, αναδεικνύοντας την απίστευτη πολυμορφία του ηθοποιού και τη διαρκή επίδρασή του στη λαϊκή κουλτούρα, με έμφαση στις ταινίες που τον έκαναν μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπημένες φιγούρες της διεθνούς κινηματογραφικής σκηνής.

Ειδική προβολή – La Dolce Vita (1960) – Στο πλαίσιο της έκθεσης, στις 12 Δεκεμβρίου 2024, στις 19:00, το Ίδρυμα Κακογιάννη θα φιλοξενήσει και την ειδική προβολή της διάσημης ταινίας La Dolce Vita του Federico Fellini, στην οποία ο Mastroianni υποδύεται τον πρωταγωνιστή Marcello Rubini. Η ταινία, σύμβολο του καλλιτεχνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 1960, θα προβληθεί σε αποκατεστημένη εκδοχή, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να δει ένα από τα αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου στην καλύτερη εκδοχή του.

Διάβασε το “Χταπόδι”

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) παρουσιάζει το νέο του διαδικτυακό περιοδικό κριτικής και θεωρίας της σύγχρονης τέχνης το «Χταπόδι». To περιοδικό θα εκδίδεται δύο φορές τον χρόνο σε δύο γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά και τον σχεδιασμό έχουν αναλάβει οι nowhere design. Με πυρήνα τους συγγραφείς, θεωρητικούς, καλλιτέχνες και προσκεκλημένους αρχισυντάκτες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, το «Χταπόδι» είναι ευέλικτο, πολυπλόκαμο και με αποκεντρωμένη ευφυία. Συναρτά την τέχνη με το ευρύτερο καλλιτεχνικό, πολιτισμικό, και γεωπολιτικό οικοσύστημά της στην Νότια Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο και πέρα από αυτήν και ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ιστορία και τα πολλαπλά μέλλοντα μας, για την δημοκρατία και για την συμμετοχική πολιτειότητα, για την ανθρώπινη και μη ανθρώπινη ζωή, για τις συνέπειες της αλόγιστης ανάπτυξης.

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία – Δωρεάν εκδηλώσεις στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

ΚΠΙΣΝ Nikos Karanikolas

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) συμμετέχει και φέτος ενεργά στην Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (03/12) με μία σειρά από ειδικά σχεδιασμένες δράσεις. Πιστό στο όραμα του δημιουργού του, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), για έναν δημόσιο χώρο ανοιχτό σε όλους και όλες, το ΚΠΙΣΝ σχεδιάστηκε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Renzo Piano και το Renzo Piano Building Workshop (RPBW) ώστε όλοι οι επισκέπτες να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι. Με δεδομένο ότι η πλήρης προσβασιμότητα στις εγκαταστάσεις του είναι εξασφαλισμένη, το ΚΠΙΣΝ υλοποιεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα δράσεων που ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες, ενισχύοντας έτσι την ορατότητα και την αλληλεπίδραση στον δημόσιο χώρο.

Στο πλαίσιο αυτό, το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, από τις 10.30 έως τις 21.00, στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ, μη κερδοσκοπικές, ανεξάρτητες, εθελοντικές και ακτιβιστικές οργανώσεις συμμετέχουν σε μία διήμερη ανοιχτή αγορά. Το 4ο Οpen Agora στο ΚΠΙΣΝ είναι ένα bazaar με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και με κεντρική θεματική “Υγεία, Ψυχική Υγεία και Αναπηρία”.

Παράλληλα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, πραγματοποιούνται μία σειρά από ομιλίες, εργαστήρια και σχολικά προγράμματα χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των δράσεων έχει ως εξής:

Συζήτηση: Τεχνολογία και Αναπηρία

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου, 19:00-21:00 – Πύργος Βιβλίων – Είσοδος ελεύθερη

Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, το ΚΠΙΣΝ σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας | Sports Excellence, της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής, ΕΚΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Θεραπευτική Άσκηση | Action for Kids with Disabilities, παρουσιάζει μια ανοιχτή συζήτηση με θέμα τη χρήση της Τεχνολογίας ως μέσο δημιουργίας ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία.

Στο πρώτο μέρος της συζήτησης διακεκριμένοι επιστήμονες θα παρουσιάσουν τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση της καθημερινής διαβίωσης των ατόμων με κινητική και νοητική αναπηρία. Επιπλέον, θα συζητηθούν οι προοπτικές που προκύπτουν μέσω της τεχνολογίας για ένα πιο προσβάσιμο μέλλον. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία θα μιλήσουν για τις εμπειρίες τους και για τον ρόλο της τεχνολογίας στην αθλητική τους πορεία.