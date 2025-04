Δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο: 8+1 προτάσεις χωρίς είσοδο 11-13/4

Πού μπορείς να ψυχαγωγηθείς δωρεάν την Παρασκευή 11 και το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Απριλίου στην Αθήνα.

Μπήκε ο Απρίλιος και ούτε που το καταλάβαμε! Συνεχίζουμε όμως να σας προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Παρασκευή 11 και το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Απριλίου στην Αθήνα.

Ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

”Πέσε κάτω και κάνε τον νεκρό” στο Ωδείο Αθηνών

Με τους σπουδαστές & τις σπουδάστριες του Α΄έτους της Δραματικής Σχολής – Ο ηθοποιός πρέπει να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή. Παρών, στο εδώ και στο τώρα. Να του λες “κλάψε” και να κλαίει. “Γέλα” και να γελάει. Και αν του πουν “πέσε κάτω και κάνε τον νεκρό” – να πέφτει. Ακόμα κι αν δεν ξέρει γιατί. Ακόμα κι αν αυτό είναι το μόνο που θα κάνει σε όλο το έργο. Και εμείς το κάνουμε πολύ καλά. Συμμετέχουν σπουδαστές του Α΄έτους της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών. Περισσότερα στο athensconservatoire.gr

Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Απριλίου 2025, Ώρα 20:00

Αίθουσα Black Box – Είσοδος Ελεύθερη

(με τηλεφωνική κράτηση θέσεων: 698 796 1485, 694 940 7109)

Εύα Παπαδοπούλου – “Η Διαδρομή”

Η Sianti Gallery θα εγκαινιάσει την Πέμπτη 10 Απριλίου 2025 στις 19:00 την ατομική έκθεση γλυπτικής της Εύας Παπαδοπούλου με τίτλο “Η Διαδρομή”. Η φύση και η παράδοση αποτελούν πηγές έμπνευσης για τη γλύπτρια, ενώ η διαχρονική διάσταση της εμπειρίας αντικατοπτρίζεται σε όλο το φάσμα του έργου της. Η σειρά έργων της αποτυπώνει την καλλιτεχνική της αναζήτηση μέσα από δύο θεματικές ενότητες, τη “Φύση” και τον “Νόστο”.

Στην ενότητα “Φύση”, η δημιουργός εμπνέεται από τη φύση. Η δομή και η ροή του φωτός, οι αποχρώσεις της αυγής και του δειλινού, καθώς και οι αρχαίοι μύθοι, μεταπλάθονται σε γλυπτικές φόρμες γεμάτες κίνηση και αρμονία. Ιδιαίτερα τα έργα που διερευνούν συμβολισμούς των μύθων προσδίδουν μια αφηγηματική διάσταση στη γλυπτική τέχνη. Η ενότητα “Νόστος” αποτελεί μια γλυπτική αναδρομή στη μνήμη, μέσα από προσωπικά βιώματα και αναφορές στην παιδική ηλικία. Αντικείμενα της καθημερινότητας μεταμορφώνονται σε σύμβολα της νοσταλγίας και του ανήκειν.

3ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής

Το Υπουργείο Πολιτισμού και η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζουν την τρίτη διοργάνωση του Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής, το οποίο φέτος θα διαρκέσει πέντε ημέρες. Από το Σάββατο του Λαζάρου 12 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Τετάρτη 16 Απριλίου 2025, οι συναυλίες του Φεστιβάλ θα παρουσιαστούν σε χώρους στην Πλάκα και στο κέντρο της Αθήνας, όπως η Μητρόπολη Αθηνών, ο Καθολικός Καθεδρικός Ναός, η Ευαγγελική Εκκλησία, το Φετιχιέ Τζαμί, το Παλαιό Χρηματιστήριο, και τα Μουσεία Ακρόπολης, Ιδρύματος Γουλανδρή, Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων. Επίσης, θα αξιοποιηθούν και οι δύο αίθουσες της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ. Το Φεστιβάλ, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου Κουμεντάκη, θα περιλαμβάνει περισσότερες από 40 συναυλίες και καλλιτεχνικές δράσεις, συμπεριλαμβάνοντας για πρώτη φορά την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

Η συναυλία “Βασίλης Τσιτσάνης – Ο άγιος του έρωτα” θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Ακρόπολης την Κυριακή των Βαΐων, 13 Απριλίου 2025, στις 17.00. Το 3ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής παρουσιάζει μια εκδήλωση αφιερωμένη στο έργο του Βασίλη Τσιτσάνη, βασισμένη σε ιδέα και καλλιτεχνική διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη. Η συναυλία συνδυάζει ύμνους της βυζαντινής μουσικής με τα λαϊκά τραγούδια του Τσιτσάνη, ερμηνευμένα από τη Δήμητρα Γαλάνη και τη συμμετοχή της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας Βόλου καθώς και της Ελληνικής Βυζαντινής Χορωδίας υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιώργου Κωνσταντίνου. Αναλυτικά το Πρόγραμμα.

“Δεν είναι αυτό που βλέπεις”

Η estudio gallery στην Κηφισιά φιλοξενεί τη συνάντηση 9 νέων εικαστικών με θέμα το τοπίο και τη ζωή, μια εικαστική παρέμβαση για την κλιματική κρίση μέσα από διαφορετικές αναγνώσεις και τεχνικές.

Δεν πρόκειται για στρατευμένη τέχνη, αλλά για μια αυθόρμητη στράτευση καλλιτεχνών γύρω από ερωτήματα που απασχολούν όλους μας. Η τέχνη τους εκφράζει αγωνίες, εγείρει την οπτική, οσφρητική και απτική σχέση με το περιβάλλον και κυρίως, αναζητά την ομορφιά αυτού που έχουμε και την ίδια στιγμή κινδυνεύουμε να χάσουμε. Όλα αυτά παρουσιάζονται με τρόπο υπαινικτικό, χωρίς ίχνος διδακτισμού.

Το συμβάν αυτό δεν ονομάζεται έκθεση, αλλά συνάντηση. Η συνάντηση υποδηλώνει ζωντάνια και συμμετοχή. Δεν αποτελεί μόνο πρόσκληση να μείνουμε στο αισθητικό αποτέλεσμα των έργων, αλλά να συναισθανθούμε και να προφυλάξουμε αυτή την παράξενη ομορφιά που έχει υποθηκευτεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα, χωρίς περίσκεψη και χωρίς τρυφερότητα.

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν είναι η εικαστική ομάδα ἀνά, η Μαρία Ανδρέου, η Αλεξάνδρα Γούδα, η Σοφία Παπαδοπούλου, ο Νίκος Σβολόπουλος, ο Στάθης Φώτης και ο Canuto Kallan.

Απρίλιος 2025 στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Fired Up Athens Ceramics Fair Volume 6

Σάββατο 12 & Κυριακή 13/4 || 11:00-21:00

Αίθριο / Είσοδος ελεύθερη

Ρεσιτάλ πιάνου Αλέξανδρος Κιντής

Ρεσιτάλ πιάνου Αλέξανδρος Κιντής, 12 Απριλίου, 19:00. Περισσότερα στο mmb.org.gr

Πρόγραμμα:

Johann Sebastian Bach, Toccata in E minor, BWV 914

Ludwig van Beethoven, Piano Sonata No. 32 in C minor, Op. 111

Frédéric Chopin, Scherzo No. 2 in B-flat minor, Op. 31

Alberto Ginastera, Danzas Argentinas, Op. 2

“Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης”

H Gallery Art Project Space παρουσιάζει την ομαδική έκθεση γλυπτικής με τίτλο “Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης” σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ίριδας Κρητικού. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 10 Απριλίου στις 17:30-22:30. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό έως τις 5 Μαΐου 2025.

Η έκθεση, που υποδέχεται την άνοιξη στην Αθήνα, αντλεί την έμπνευσή της από το ομότιτλο μουσικό έργο του Igor Stravinsky “Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης” (Le Sacre du printemps).

Στην έκθεση συμμετέχουν 13 διακεκριμένοι καλλιτέχνες με γλυπτά έργα τους και ένα video, αναζητώντας τη δική τους “Άνοιξη” και αναφερόμενοι στον κύκλο της ζωής που συνεχώς ανανεώνεται και εξελίσσεται. Τα έργα περιλαμβάνουν τόσο διαχρονικά και ανθεκτικά υλικά, όσο και φθαρτά και αναλώσιμα, αναδεικνύοντας την ικανότητα και τη δημιουργικότητα των καλλιτεχνών.

Κινηματοθέατρο “Κώστας Γαβράς” – Απρίλιος 2025

Σάββατο, 12 Απριλίου

17:00 – Παιδική Ταινία: “Εγώ ο Απαισιότατος 2”

Αμερικανικό animation, 2013, Διάρκεια: 98′, μεταγλωττισμένη

19:00 – Κινηματογραφική Προβολή: “Πάντα Υπάρχει το Αύριο”

Ιταλική δραματική κομεντί, 2023, Διάρκεια: 118′

Κυριακή, 13 Απριλίου

12:00 – Παιδική Ταινία: “Εγώ ο Απαισιότατος 2”

Αμερικανικό animation, 2013, Διάρκεια: 98′, μεταγλωττισμένη

Κώστας Τζημούλης – “Ζητήματα βάσης”

Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), παρουσιάζει έως τις 13 Απριλίου 2025 στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων την έκθεση του Κώστα Τζημούλη με μια σειρά γλυπτών και εγκαταστάσεων, μαζί με φωτογραφίες, εκτυπώσεις και σχέδια, υπό τον τίτλο “Ζητήματα βάσης”.

Τελευταία ευκαιρία να δεις την έκθεση, που περιλαμβάνει έργα που λειτουργούν ως πιθανές ή απίθανες βάσεις για απραγματοποίητα ή φανταστικά γλυπτά, καθώς και γλυπτά που έμειναν στη μέση. Ο Τζημούλης προτείνει ένα σύστημα βάσεων και υποδομών για μια οραματιστική γλυπτική που πραγματεύεται το ανολοκλήρωτο, την αναίρεση, την άρση, τη ματαίωση και την επιθυμία για συνέχεια. Επιμέλεια: Χριστόφορος Μαρίνος.