Δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο: 8+1 προτάσεις χωρίς είσοδο 29/11-1/12

Πού μπορείς να ψυχαγωγηθείς δωρεάν την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου και το Σαββατοκύριακο 30 και 1η Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Μπήκε ο τελευταίος μήνας του 2024, μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, και συνεχίζουμε να σας προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες, για την Παρασκευή 29 και το διήμερο 30 και 1η Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Την Kυριακή 1η Δεκεμβρίου στις 19.00 το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) φωταγωγείται και μεταμορφώνεται στον πιο μαγευτικό χριστουγεννιάτικο προορισμό της πόλης.

Διάβασε μερικές ιδέες για το τι μπορείς να κάνεις 29-1η Δεκεμβρίου χωρίς πορτοφόλι.

“1967 -1974 Κουλτούρες σε αντιπαράθεση. Ζωή – Τέχνη – Προπαγάνδα” – Δωρεάν ομαδική έκθεση

Στην έκθεση παρουσιάζονται τεκμήρια και έργα τέχνης που απόκεινται στις πλούσιες συλλογές του ΜΙΕΤ, των Γενικών Αρχείων του Κράτους και του Αρχείου της ΕΡΤ, τα οποία αποτυπώνουν γλαφυρά όχι τόσο την ιστορία της περιόδου όσο την ιδεολογική περιπέτεια της νεοελληνικής κοινωνίας τα ταραγμένα εκείνα χρόνια, με απώτερο στόχο τη βαθύτερη κατανόηση, την αυτογνωσία της δικής μας, μεταπολιτευτικής κοινωνίας.

Η δικτατορία 1967–1974 επέφερε βαθύτατες αλλαγές στον ιστό της χώρας, ανατρέποντας και τελικά αναδιαμορφώνοντας και ανανεώνοντας τα έως τότε πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα. Υπήρξε όμως και μια περίοδος με βαθύτατο αντίκτυπο στο ιδεολογικό υπόβαθρο και το πολιτιστικό παράδειγμα της ελληνικής κοινωνίας.

Στα χρόνια εκείνα το πλειοψηφικό δημοκρατικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας βίωνε την καθημερινότητα με τρόπο διττό. Από τη μια, η ζωή προχωρούσε με τους θεσμούς και τις κρατικές δομές υπό τον έλεγχο της χούντας, με το κράτος ως κυρίαρχη απειλή και με την αστυνομία, τη χωροφυλακή και τον στρατό να καιροφυλακτούν διαρκώς. Από την άλλη, απέναντι σε αυτή την αίσθηση διαρκούς ελέγχου θριάμβευε η σιωπηλή και συνθετική σκέψη, η σταθερή εναντίωση στη βαρβαρότητα, τη χυδαιότητα, την αυθαιρεσία. Περισσότερα στο miet.gr

Ομαδική έκθεση Photometria Awards 2024 “Constructed Realities”

H ομαδική έκθεση των 25 επιλεγμένων φωτογραφιών του διαγωνισμού Photometria Awards 2024 “Constructed Realities”, με κριτή τον Martin Parr, παρουσιάζεται στην Αθήνα.

Η έκθεση με τίτλο “Κατασκευασμένες Πραγματικότητες” επιχειρεί να παρουσιάσει μια περιεκτική εξέταση της περίπλοκης αλληλεπίδρασης μεταξύ αντίληψης και πραγματικότητας, όπως απεικονίζεται μέσω της φωτογραφίας. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από μια αυξανόμενη μεσολάβηση αντιλήψεων και μια ασάφεια ορίων που οριοθετούν την πραγματικότητα, η έκθεση επιδιώκει να προσφέρει μια λεπτή αποσαφήνιση της πολύπλευρης φύσης της ανθρώπινης κατανόησης. Μέσα από μια επιμελημένη επιλογή φωτογραφικών έργων, οι θεατές καλούνται να εμβαθύνουν στις πολυπλοκότητες που ενυπάρχουν στην κατασκευή και την ερμηνεία της πραγματικότητας. Μελάνυθρος – Χώρος Τέχνης, Ζάππα 4, 11635 Καλλιμάρμαρο.

Παρουσίαση βιβλίου ”Δεν Υπάρχει Μη Λεκτικός Αυτισμός” στο Θέατρο Αυλαία

Για πρώτη φορά παρουσιάζεται η βιωματική παρουσίαση του βιβλίου “Δεν Υπάρχει Μη Λεκτικός Αυτισμός” από τον μοναδικό Ευάγγελο Μποχατζιάρ Λογοθεραπευτή, Ειδικό Παιδαγωγό, Ειδικό Αυτισμού και συγγραφέα.

Πρόκειται για τον πατρινό επιστήμονα και πάνω από όλα άνθρωπο που σπάει τα στερεότυπα με την θέση-προσέγγιση που κρατάει σταθερά εδώ και αρκετά χρόνια στον επαγγελματικό στίβο δίνοντας φωνή σε ανθρώπους που δε μιλούσαν ποτέ από την πρώτη κιόλας συνέδρια και μάλιστα ανεξαρτήτου ηλικίας. Για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν πραγματικές, κλινικές περιπτώσεις αυτιστικών που άρχισαν να επικοινωνούν λεκτικά για πρώτη φορά καθώς και τεχνικές προσέγγισης για την βελτίωση της επικοινωνίας των αυτιστικών συνανθρώπων μας και του κοινωνικού περίγυρου.

Η παρουσίαση θα λάβει χώρα στις 29 Νοεμβρίου στις 17:30, στο Θέατρο Αυλαία στον Πειραιά (2ας Μεραρχίας & Κουντουριώτου 182), το οποίο και παραχωρεί ευγενικά την διάθεση του χώρου.

8ο Φεστιβάλ WIFT GR – 50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο

Το 8ο Φεστιβάλ WIFT GR – 50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο επιστρέφει για το ετήσιο κινηματογραφικό του ραντεβού στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, από την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2024.

Το αφιέρωμα της 8ης διοργάνωσης έχει τίτλο “Είμαστε Μία Οικογένεια;” και εστιάζει στην αντιφατικότητα των οικογενειακών σχέσεων, στην αμφισβήτηση της παραδοσιακής μορφής της οικογένεια και στην αναζήτηση νέων μορφών οικογενειακότητας, δίνοντας έμφαση στο ερωτηματικό του τίτλου. Η οικογένεια ως θεσμός εμφανίζει σχέσεις αγάπης, ασφάλειας και προστασίας αλλά και σχέσεις σύγκρουσης, καταπίεσης και βίας. Μπορεί να είναι βασικός μοχλός αναπαραγωγής των έμφυλων στερεοτύπων και παραδοσιακών ρόλων αλλά μπορεί και να διαμορφώνει χαρακτήρες με όρους ισότητας, αποδοχής και συμπερίληψης. Σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο δημιουργούνται νέες μορφές οικογένειας όπως ομόφυλα ζευγάρια, μονογονεικές οικογένειες αλλά και οικογένειες επιλογής, επηρεάζοντας την καλλιτεχνική δημιουργία και συνεπώς την κινηματογραφική παραγωγή.

Το πρόγραμμα των προβολών θα πλαισιωθεί από άλλες σημαντικές δράσεις, μεταξύ των οποίων ανοιχτές συζητήσεις για το θέμα της οικογένειας αλλά και για την εποχή μετά το metoo στον κινηματογράφο, workshop με θέμα “Πρακτικές και εργαλεία συναίνεσης στην οπτικοακουστική παραγωγή”, q&a με την παρουσία σκηνοθετριών, συντελεστριών και άλλων προσκεκλημένων.

Λωξάνδρα LLoxy Λούκας έκθεση “ΖΩΑ ΖΩΑ Πόρτες” – Δωρεάν στο OKAY Initiative Space

Η LLoxy, η καλλιτέχνις και performer με σύνδρομο Down, ετοιμάζεται να παρουσιάσει την πρώτη της ατομική έκθεση στην Αθήνα, στο OKAY Initiative Space. Από τις 20 έως τις 27 Νοεμβρίου, η LLoxy θα βρίσκεται στον εκθεσιακό χώρο του OKAY και θα εργάζεται καθημερινά με την ομάδα της, μεταμορφώνοντας τον χώρο σε ένα πεδίο ζωγραφικών γεγονότων και εικόνων. Μέσα από την πρακτική της, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει πώς η LLoxy αντιμετωπίζει τη ζωγραφική εν τω γίγνεσθαι, καθώς κάθε μέρα οι επισκέπτες θα μπορούν να επισκεφτούν το χώρο και να μετέχουν στη διαδικασία. Στις 28 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του τελικού έργου, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό για το κοινό μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου.

Ομαδική έκθεση “Διασταυρώσεις ΙΙ” – Δωρεάν στην a.antonopoulou.art

Μετά την επιτυχημένη περσυνή έκθεση στην a.antonopoulou.art με θέμα τις διασταυρώσεις πνευματικής, εννοιολογικής και ποιητικής θεώρησης καλλιτεχνών, συνεχίζουμε το πείραμα με διαφορετικές θέσεις, διαφορετικούς καλλιτέχνες και περισσότερα είδη γραφής, ώστε να μας δώσουν ένα καινούργιο αποτέλεσμα έντασης και διαλόγου μέσα στον χώρο.

Ο Μαλρώ γράφει ότι το ύφος ενός έργου είναι το μέσον για να αναδημιουργηθεί ο κόσμος σύμφωνα με τις αξίες του ανθρώπου που τις ανακαλύπτει ή ότι είναι η έκφραση μιας σημασίας που προσδίδεται στον κόσμο. Κάθε ύφος λοιπόν είναι η διαμόρφωση στοιχείων εντός του έργου, που επιτρέπει στον θεατή να το καθορίσει προσανατολιζόμενος στα ουσιαστικότερα μέρη του.

Εδώ λοιπόν έχουμε 9 καλλιτέχνες με διαφορετική αντίληψη ύφους, οι οποίοι δημιουργούν έναν ξεχωριστό κόσμο ο καθένας. Το συνταίριασμα αυτών των κόσμων δημιουργεί ένα συνολικό αφήγημα σύγχρονης εικαστικής έκφρασης. Χωρίς να εμβαθύνουμε μέσα σε -ισμους και τεχνοτροπίες, το αντικειμενικό οπτικό αποτέλεσμα είναι ένα κάλεσμα εννοιών και οβιδιακών ίσως μεταλλάξεων μιας πραγματικότητας η οποία αναλογεί στον καθένα.

Νους και αρμονία – Δωρεάν στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή ξεκινά ένα μουσικό ταξίδι εξερεύνησης και ευζωίας στη Συλλογή του, σε συνεργασία με την seveneleven και το σύνολο εγχόρδων De Profundis Ensemble. Σχεδιασμένη με γνώμονα την ψυχική ευεξία, η νέα δράση «Νους και αρμονία» θα πραγματοποιείται δωρεάν μέσω της υποστήριξης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και εντάσσεται στο πρόγραμμα δωρεών SNF-Release Athens, στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του ΙΣΝ.

Ο νέος κύκλος της δράσης αντλεί έμπνευση από την αναδρομική έκθεση “Shut your Eyes and See” του καλλιτέχνη διεθνούς εμβέλειας Νάκη Παναγιωτίδη. Με σημείο εκκίνησης το έργο “Κρύψου γνώση” (Nasconditi sapere) και τη συνοδεία ενός διαφορετικού, κάθε φορά, κλασικού εγχόρδου, κάθε Σάββατο στις 17.00 βαδίζουμε σε ένα μοναδικό μονοπάτι τέχνης μέσα από ατομικές και ομαδικές δράσεις στοχασμού και εξωστρέφειας, εκεί όπου η μουσική συναντά το θέατρο, τη ζωγραφική και την γλυπτική.

Νατάσα Γκάνα και Ανδρέας Ψαράκος – Δωρεάν στην Kapopoulos Fine Arts

Μετά από πορεία τριάντα και πλέον χρόνων στη ζωγραφική η Νατάσα Γκάνα και ο Ανδρέας Ψαράκος παρουσιάζουν την πρώτη κοινή έκθεσή τους στην Αθήνα, στην γκαλερί Kapopoulos Fine Arts στο Golden Hall.

Οι δύο ζωγράφοι καταθέτουν ο καθένας με το δικό του τρόπο διαφορετικές, εικαστικές απόψεις για την αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Τα έργα τους, με έντονους χρωματικούς συνδυασμούς και εκρηκτικές αντιθέσεις γεννούν τη χαρά, οδηγούν στην ομορφιά και το φως. Ένα κοινό νήμα συνδέει τους δύο καλλιτέχνες, οι οποίοι ωστόσο διατηρούν ο καθένας το δικό του προσωπικό ύφος και την αυτονομία στον τρόπο έκφρασής τους.

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ – Δωρεάν είσοδος για όλους

Την Kυριακή 1η Δεκεμβρίου στις 19.00 το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) φωταγωγείται και μεταμορφώνεται στον πιο μαγευτικό χριστουγεννιάτικο προορισμό της πόλης. Η λαμπερή γιορτή, με οικοδέσποινα την ηθοποιό και σκηνοθέτιδα Σμαράγδα Καρύδη, σηματοδοτεί την έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ, που υλοποιείται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), και έχει ελεύθερη είσοδο για όλους και όλες.

Το πρώτο βράδυ του Δεκέμβρη, τα αμέτρητα γιορτινά φώτα ανάβουν, χαρίζοντας τη λάμψη τους στα πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού και τα στολισμένα έλατα που δεσπόζουν στην Αγορά. Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος μετατρέπεται σε ένα ονειρικό τοπίο με το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων: τέσσερα έργα τέχνης διακεκριμένων καλλιτεχνών από το εξωτερικό και δύο ελληνικές συμμετοχές μαγνητίζουν τα βλέμματα δημιουργώντας μια χορογραφία με υλικό το φως. Τα Σιντριβάνια στο Κανάλι συμμετέχουν και αυτά στο υπερθέαμα με τον δικό τους φαντασμαγορικό τρόπο: χορεύουν και φωτίζονται σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς. Το σκηνικό της, κατεξοχήν, γιορτινής βόλτας στην Αθήνα συμπληρώνει το Παγοδρόμιο στο Κανάλι, που περιμένει έμπειρους και μη πατινέρ να στροβιλιστούν στον πάγο.

Το ραντεβού δίνεται στις 19.00 στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ όπου η σκηνή στήνεται για να υποδεχτεί τους VOX The Acapella Group, το πρώτο pop πολυφωνικό συγκρότημα στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί την ανθρώπινη φωνή ως μουσικό όργανο, και τη Σοφία Στρατή, που με τη χαρισματική φωνή της θα τραγουδήσει pop και R’n’B μελωδίες, αλλά και γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

*Η γιορτή της 1ης Δεκεμβρίου θα μεταδοθεί σε απευθείας σύνδεση από την ΕΡΤ2, αλλά θα είναι διαθέσιμη και στο ERTFLIX.