Δωρεάν εκδηλώσεις το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς

Πού μπορείς να ψυχαγωγηθείς δωρεάν το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς – Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Μαρτίου στην Αθήνα.

Πάει και ο Φεβρουάριος του 2025 και μπαίνουμε στον Μάρτιο. Το Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο στα Όσκαρ και στις εκδηλώσεις της Αποκριάς, ενώ συνεχίζουμε να σας προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες στην πόλη, χωρίς πορτοφόλι.

Σε πλήρη συντονισμό με την κοινωνία την Παρασκευή 28/2 θα είμαστε στις διαδηλώσεις για τα Τέμπη, Δεκάδες είναι οι φορείς που έχουν ανακοινώσει πως θα συμμετέχουν στη γενική απεργία στις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα συμπλήρωσης δύο ετών από την τραγωδία στα Τέμπη. Πλήθος καταστημάτων και επιχειρήσεων θα παραμείνουν κλειστά ως ελάχιστο φόρο τιμής στα θύματα και στις οικογένειές τους.

Διάβασε μερικές ιδέες για το τι μπορείς να κάνεις το πρώτο σαββατοκύριακο του Μαρτίου χωρίς πορτοφόλι.

Στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης

Η 1η έκθεση Φωτογραφιών και Βίντεο “Healing Marks” θα πραγματοποιηθεί στην Ηλιούπολη από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου 2025 στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Διοργανώνεται από τον Δήμο Ηλιούπολης και την Be Visible Be YOU Α.Μ.Κ.Ε., και είναι αφιερωμένη στη δύναμη της αυτοαποδοχής και την κατάρριψη στιγματιστικών προτύπων ομορφιάς.

Το Healing Marks αποτελεί μια προσβάσιμη πρωτοβουλία που επαναπροσδιορίζει την ομορφιά, προάγει την αυτοαποδοχή και δημιουργεί μια πλατφόρμα όπου οι άνθρωποι διεκδικούν ίσες ευκαιρίες. Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο, παρουσιάζονται ιστορίες ανθρώπων με ουλές και σωματικές διαφορετικότητες, δίνοντας τους φωνή και βήμα.

Η έκθεση δημιουργήθηκε από την ομάδα της Be Visible Be YOU, η οποία προάγει τη συμπερίληψη και την ψυχική ενδυνάμωση μέσω δημιουργικών δράσεων. Η ομάδα αποτελείται από άτομα με ποικίλα υπόβαθρα, δημιουργώντας χώρους ελεύθερης έκφρασης και αποδοχής.

Γιάννης Κωνσταντινίδης – Κώστας Γιαννίδης ”Χθες το βράδυ ονειρεύτηκα…”

Η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο & Λύκειο Παλλήνης, δύο χρόνια μετά την καλλιτεχνική συμπαραγωγή “Μίκης Θεοδωράκης – Ακολουθώντας τα χνάρια του στον χρόνο”, συνεργάζονται ξανά με ένα αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του μουσικοσυνθέτη Γιάννη Κωνσταντινίδη – Κώστα Γιαννίδη (1903-1984). Σε δύο μουσικές παραστάσεις στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ στις 1 και 2 Μαρτίου 2025, τα μουσικά σύνολα του σχολείου θα φωτίσουν το καλλιτεχνικό αποτύπωμα ενός συνθέτη που υπηρέτησε τόσο τη λόγια-κλασική μουσική όσο και το ελαφρό-λαϊκό τραγούδι. Κρατήσεις στο ticketservices.gr.

Κινηματοθέατρο “Κώστας Γαβράς” – πρόγραμμα Μάρτιος 2025

Δωρεάν κινηματογράφος, παιδικές ταινίες, καραγκιόζης και μαριονέτες στο Κινηματοθέατρο “Κώστας Γαβράς” Δήμου Περιστερίου.

Σάββατο, 1 Μαρτίου

17:00 – Παιδική Ταινία: “Γάτες στο Μουσείο”

Ρωσικό animation, 2023, Διάρκεια: 83′, μεταγλωττισμένη

19:00 – Κινηματογραφική Προβολή: “Μυστήριο στη Βενετία”

Αγγλοαμερικανικό θρίλερ, 2023, Διάρκεια: 103′

Κυριακή, 2 Μαρτίου

12:00 – Παιδική Ταινία: “Γάτες στο Μουσείο”

Ρωσικό animation, 2023, Διάρκεια: 83′, μεταγλωττισμένη

Η δυναμική της κεραμικής στις Kalfayan Galleries

Οι Kalfayan Galleries παρουσιάζουν την ομαδική έκθεση με τίτλο "Shaped By Earth"

Οι Kalfayan Galleries παρουσιάζουν την ομαδική έκθεση με τίτλο “Shaped By Earth”. Η έκθεση εξετάζει τον διαχρονικό ρόλο της πηλοπλαστικής ως μέσο καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η κεραμική είναι μια από τις αρχαιότερες μορφές τέχνης, από την οποία αντλούμε στοιχεία για τον πολιτισμό κάθε εποχής. Καθώς ο άνθρωπος διερευνούσε τις πλαστικές δυνατότητες του πηλού, η κεραμική εξελίχθηκε σε μορφή έκφρασης, πέρα από τα χρηστικά ή λατρευτικά αντικείμενα.

Καθιερώθηκε ως ένα από τα σημαντικά δημιουργικά εργαλεία εικαστικής δημιουργίας, με την αρχαία και παραδοσιακή κεραμική να αποτελεί πηγή έμπνευσης. Η αντιπαράθεση ‘art vs craft’ (‘τέχνη εναντίον τεχνικής’) που ανακυκλωνόταν στα θεωρητικά κείμενα τέχνης και επανήλθε το 2003 με τη βράβευση του Grayson Perry με το Turner Prize, σήμερα θεωρείται παρωχημένη. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι, παρά την επιρροή των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης στη σύγχρονη εικαστική παραγωγή, παρατηρείται άνθηση του ‘χειροποιείν’ και στροφή των καλλιτεχνών στην τέχνη του πηλού ως εκφραστικού μέσου.

Αποκριά στο ΚΠΙΣΝ 2025

ΚΠΙΣΝ - παρέλαση των Bloco Swingueira Δανάη Κοκκινάκη

Την Κυριακή 2 Μαρτίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με ζωντανή μουσική, παρελάσεις κρουστών, DJ set, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, μασκαράδες, κέφι, παιχνίδι και χορό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Ο DJ Palov θα παρουσιάσει μίξη από jazz, funk, hip hop, reggae, dub. Ακολουθούν οι Los Petralonicos και η Daniela Bolano με συνδυασμό από latin, swing, jazz και παραδοσιακά ηχοχρώματα. Η μπάντα κρουστών Bloco Swingueira θα μεταφέρει την ενέργειά της και τους βραζιλιάνικους ρυθμούς σε διάφορα σημεία του Πάρκου. Δες όλες τις εκδηλώσεις.

Δωρεάν είσοδος στα Μουσεία και στους Αρχαιολογικούς χώρους

Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.

Ο Δήμος Βύρωνα γιορτάζει την Αποκριά

Ο Δήμος Βύρωνα, σε συνεργασία με την Ένωση Ηπειρωτών Βύρωνα “Ο Άγιος Γεώργιος ο Εξ Ιωαννίνων”, διοργανώνει ένα διήμερο γεμάτο παράδοση, μουσική και γλέντι. Αναβίωση του αποκριάτικου εθίμου της “Τζαμάλας” – Κυριακή 2 Μαρτίου 2025. Την Κυριακή 2 Μαρτίου 2025 στις 19:00, στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Ταπητουργείο), θα πραγματοποιηθεί η αναβίωση του παραδοσιακού ηπειρώτικου εθίμου της “Τζαμάλας”.

Ηλιούπουλη Καρναβάλι 2025

Στις 2 Μαρτίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. – 13:00 μ.μ., ο Δήμος Ηλιούπολης διοργανώνει στην Πλατεία Ανεξαρτησίας παιδικό αποκριάτικο πάρτι με ξυλοπόδαρους, μασκότ, face painting, μπαλονοκατασκευές, σερπαντίνες και χορό με συνοδεία DJ για παιδικό ξεφάντωμα, διασκέδαση και λιχουδιές. Στις 13:00 μ.μ. – 15:00 μ.μ. της ίδιας ημέρας, θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με γαϊτανάκι και παραδοσιακούς χορούς από τον Χορευτικό Σύλλογο “Μέθεξις” με παραδοσιακές στολές. Θα υπάρχει ζωντανή μουσική.

Απόκριες 2025 στο Περιστέρι

Ο Δήμος Περιστερίου διοργανώνει ξεχωριστές εκδηλώσεις και δραστηριότητες για τον εορτασμό των Αποκριών 2025. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον κλειστό χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου (Δωδεκανήσου & Αναπαύσεως – στάση Μετρό “Ανθούπολη”). Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους.

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Απόκριας στην Αθήνα

ΟΠΑΝΔΑ

Με ένα πλήθος αποκριάτικων δράσεων με δωρεάν συμμετοχή, ο Δήμος Αθηναίων ξετυλίγει το πολύχρωμο γαϊτανάκι από το κέντρο σε κάθε γειτονιά της πόλης.

Σάββατο 01.03.25

11:00 | Πάρκο ∆ημάρχου ∆ημήτρη Μπέη

Παιδική αποκριάτικη γιορτή με ανιματέρ, εμψυχωτή, γιγαντομασκότ, face painting και παραδοσιακό γαϊτανάκι.

Παιδική αποκριάτικη γιορτή με ανιματέρ, εμψυχωτή, γιγαντομασκότ, face painting και παραδοσιακό γαϊτανάκι. 11:00 – 13:00 | Πεζόδρομος ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου και Λόφος Φιλοπάππου – «Το χαμένο πνεύμα των Αποκριών» ∆ράση από τα ενήλικα στελέχη του 8ου Συστήματος Προσκόπων Αθηνών, για παιδιά ηλικίας από 7 έως 15 ετών. Ένα παιχνίδι πόλης με έντονα στοιχεία περιπέτειας. Ώρα συνάντησης: 10:30 *∆ηλώσεις συμμετοχής έως τις 23.02.25 στο email: [email protected] (Πρόσκοποι Αθήνας).

11:00 | Πλατεία Αγίας Αικατερίνης & Πλατεία Αγίου Ανδρέα Λαμπρινής & Πλατεία Γκύζη: Παιδική αποκριάτικη γιορτή.

12:00 – 14:00 | Πλατεία Κλαυθμώνος – «Δύο γαμβροί – μία νύφη» – Υπαίθρια παράσταση από το Λαϊκό Ζακυνθινό Θέατρο της Ένωσης Ζακυνθίων Αθήνας «Ο Άγιος ∆ιονύσιος».

17:00 | Πινακοθήκη- «Ψηφιακά κοστούμια µε VR μάσκα»- Εικαστική αποκριάτικη δράση για οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 8 έως 12 ετών. ∆ηλώσεις συμμετοχής: 210 5202420, 210 3242023.

ΟΠΑΝΔΑ

Κυριακή 02.03.25

11:00 | Πλατεία Αθανάσιου ∆ιάκου (Θυμαράκια)- Παιδική αποκριάτικη γιορτή.

11:00 | Πλατεία Πηνελόπης ∆έλτα- Παιδική αποκριάτικη γιορτή

17:00 | Πλατεία Συντάγματος, Ερμού, Αιόλου, πλατεία Κοτζιά

Μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση

Ένα εκπληκτικό σόου με παρέλαση καρναβαλιστών, χορευτικά δρώµενα, ξυλοπόδαρους και κινέζικο δράκο, υπό τους ρυθµούς μπάντας κρουστών. Συμμετέχει η Φιλαρμονική Ορχήστρα ∆ήμου Αθηναίων. Οι ραδιοφωνικοί σταθµοί 95,2 Athens DeeJay και 92,3 Λάμψη θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος και την πλατεία Κοτζιά αντίστοιχα.

19:00 | Πλατεία Κοτζιά

Συναυλία με τη μουσική μπάντα Decibel Band

Βάιος Τσατσαλίδης – τύμπανα | ∆ημήτρης Αναστόπουλος – ηλεκτρική κιθάρα | Γιώργος Γκιολές – πιάνο | Μιχάλης Κανίνης – ακουστικές κιθάρες, τραγούδι | Γιώργος Μητρόπουλος – μπάσο, τραγούδι | Μαρία Μπιζάτη – τραγούδι Συνεργασία ∆ήμου Αθηναίων και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Αναλυτικά οι εκδηλώσεις στου Δήμου Αθηναίων για τις Απόκριες.