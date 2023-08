Δωρεάν εντός και εκτός πόλης την Τετάρτη 16 Αυγούστου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται εντός και εκτός πόλης από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού 5 πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις εξόδου:

ADVERTISING

"Seeing the Invisible" στον Εθνικό Κήπο

Έργο του Isaac Julien PRESS PHOTO ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στον Εθνικό Κήπο, φιλοξενείται η διεθνής έκθεση σύγχρονης τέχνης "Seeing The Invisible", η πιο φιλόδοξη και εκτεταμένη μέχρι σήμερα έκθεση σύγχρονων έργων τέχνης που δημιουργήθηκαν με τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality).

Τα έργα της έκθεσης είναι ορατά μόνο μέσω της δωρεάν εφαρμογής Seeing the Invisible, για κινητά και tablets. Οι επισκέπτες καλούνται, μέσω της εφαρμογής, να εξερευνήσουν το φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Κήπου και να εντοπίσουν τα έργα τέχνης που βρίσκονται διάσπαρτα στο εσωτερικό του, με τη βοήθεια της προτεινόμενης διαδρομής που εμφανίζει ο χάρτης της εφαρμογής.

Info: Διάρκεια έκθεσης: Οκτώβριος 2022 - Σεπτέμβριος 2023. Ώρες επίσκεψης: τις ώρες λειτουργίας του Εθνικού Κήπου (από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου).

"Το ένα κέντημα τα ρόδα, τ’ άλλο κέντημα φτερόν…"

Μία έκθεση που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη εικαστική ματιά παρουσιάζει ο Δήμος Αθηναίων στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης "Αγγελική Χατζημιχάλη", έως τις 8 Οκτωβρίου 2023.

Η έκθεση με τίτλο "Παραδοσιακή λευκαδίτικη βελονιά και σύγχρονη εικαστική δημιουργία", συνδιοργανώνεται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκαδίων.

Η παρουσίαση επιμερίζεται σε δύο ενότητες, οι οποίες αναπτύσσονται στους μουσειακούς χώρους με τις μόνιμες συλλογές αντικειμένων λαϊκής τέχνης. Η επιλογή του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης "Αγγελική Χατζημιχάλη" Δήμου Αθηναίων αναδεικνύει με άριστο τρόπο τον γόνιμο διάλογο που δημιουργείται μεταξύ των κεντημάτων με τα εικαστικά έργα και τις μόνιμες συλλογές, καθώς ένας κλάδος τέχνης του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού αξιοποιείται με εμπνευσμένο τρόπο στον σύγχρονο κόσμο.

Στην πρώτη ενότητα της έκθεσης παρουσιάζονται χαρακτηριστικά δείγματα κεντημάτων "καρσάνικης βελονιάς", της παραδοσιακής λευκαδίτικης κεντητικής τεχνικής, τεκμηριωμένης το 2019 στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, υπό την αιγίδα της UNESCO. Στη δεύτερη ενότητα εκτίθενται τριάντα σύγχρονα εικαστικά έργα τέχνης νέων καλλιτεχνών, εμπνευσμένα από την "καρσάνικη βελονιά". Επιμέλεια έκθεσης: Χαρά Σαΐτη και Σταυρούλα Πισιμίση. Τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα: 210-3243987, 210-3243972. Περισσότερα εδώ...

6o Stroggylo Open Air Film Festival

Με ενδιαφέρουσες ταινίες που καλύπτουν κάθε γούστο - και ελεύθερη είσοδο - το Φεστιβάλ θερινού κινηματογράφου της πόλης θα κρατήσει συντροφιά στο σινεφίλ κοινό μέχρι τις 23 Αυγούστου, στο αίθριο του εμβληματικού 'Στρογγυλού' σχολείου του μοντερνιστή αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτου στον Άγιο Δημήτριο. Νύχτες ραστώνης, νύχτες έντονες, νύχτες περιπετειώδεις, ρομαντικές, συγκινητικές, νύχτες ανέμελες ή που θα μας βάλουν σε σκέψεις, νύχτες μποέμ που θα μας ταξιδέψουν στα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, στα μήκη και τα πλάτη του ονείρου.

Την Τετάρτη 16 Αυγούστου θα προβληθεί η ταινία "Στο Σκοτάδι" (Mrak) [ Αντιπολεμική, Animation / 2022 /Έγχρ. | Διάρκεια: 104’ /Σέρβικη/Δανέζικη ταινία, Σκηνοθεσία: Ντούσαν Μίλιτς. Με τους: Ντάρεν Πέτιε, Ντανίκα Κούρτσιτς, Νίκολα Κεντ]. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των ταινιών εδώ.

Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour: Αναζητώντας τον Τρίτο Παράδεισο

Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour: Αναζητώντας τον Τρίτο Παράδεισο JOHN KOUSKOUTIS

Από τις 7 Ιουλίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει τη διεθνή ομαδική έκθεση "Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour: Αναζητώντας τον Τρίτο Παράδεισο", σε επιμέλεια της Κατερίνας Γρέγου, καλλιτεχνικής διευθύντριας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), με τη συμμετοχή 16 καλλιτεχνών από εννέα χώρες, η πλειοψηφία των οποίων έχει δημιουργήσει νέα έργα για την έκθεση.

Η έκθεση προτείνει μια κοινωνικοπολιτική ανάγνωση της Ελευσίνας και της ευρύτερης περιοχής του Θριάσιου πεδίου, εμπνευσμένη από το βιβλίο Storming the Gates of Paradise: Landscapes for Politics (2008) της συγγραφέα, ιστορικού, περιβαλλοντολόγου και ακτιβίστριας Rebecca Solnit, η οποία προσεγγίζει την πολιτική μέσω της κοινωνικής ανάλυσης του τόπου και του τοπίου. Η έκθεση λαμβάνει επίσης υπόψη της το ιστορικό παρελθόν, το οποίο έχει συμβάλει καθοριστικά στη σημερινή ταυτότητα της πόλης. Συρράπτει μνήμη και εμπειρία, χώρο και χρόνο, παρελθόν και παρόν και προτείνει επιπλέον μια ψυχογεωγραφική ανάλυση της πόλης.

Εκτός Πόλης

Eva Medin, Στεφανία Στρούζα έκθεση "Loin sur la Terre" (Μακριά στη Γη)

Η 6η έκδοση του project HYam αυτό το καλοκαίρι θα παρουσιαστεί στους χώρους του Ιστορικου Αρχείου και Μουσείου της Ύδρας. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο οργανισμός HYam τιμά τις γυναίκες προσκαλώντας δύο νέες καλλιτέχνιδες, μία Γαλλίδα και μία Ελληνίδα, να εκθέσουν.

Η έκθεση Loin sur la Terre (Μακριά στη Γη) στο Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο της Ύδρας είναι αφιερωμένη στην Eva Medin και στη Στεφανία Στρούζα, δύο καλλιτέχνιδες, μία Γαλλίδα και μία Ελληνίδα, που ξαναβλέπουν τα φαινόμενα της μετάλλαξης μέσα από πολλαπλά πρίσματα

"Όπως και οι επιστήμονες, οι καλλιτέχνες ανακατεύουν τα χαρτιά. Η Eva Medin και η Στεφανία Στρούζα κάνουν ρωγμές, η κάθε μία με τον τρόπο της, σε έναν μύθο που είναι ριζωμένος εδώ και χιλιετίες στο συλλογικό φαντασιακό: αυτόν της πρωτόγονης ταυτότητας. Από το 1980, η Donna Haraway απορρίπτει την πίστη σε αυτόν τον προπατορικό μύθο, σε αυτήν την πρωταρχική αγνότητα, η οποία, κατά την άποψη της, δεν υπήρξε ποτέ. Πιστεύει ότι είμαστε μόνο το προϊόν μίας συμβίωσης και μίας συν-εξέλιξης.

Ήδη από την παλαιολιθική εποχή, οι άνθρωποι καλλιεργούσαν αυτό το περίφημο ένστικτο της αναπαραγωγής με εξεζητημένο τρόπο: είχαν κατανοήσει ότι για να επικοινωνούν καλύτερα μέσα στα σκοτάδια της σπηλιάς, η ίδια η σπηλιά αποτελούσε το ιδανικό ηχείο αντήχησης! Ο άνθρωπος υπήρξε πάντα ένα υβριδικό ον συστηματικά ενωμένο μέσω της τεχνολογίας, με βιολογικά με πολιτιστικά στοιχεία…

Στον "Κόσμο Μετά τη Βροχή, η Eva Medin φιλμάρει ένα υβριδικό ον, ανάμεσα στον άνθρωπο και στο γλυπτό και αναθεωρεί κατ’ αυτόν τον τρόπο το φαντασιακό της μετάλλαξης και της μεταμόρφωσης.

Στα έργα της, η καλλιτέχνιδα τονίζει τον προδικαστικό χαρακτήρα των μεγάλων αφηγήσεων και της επιστημονικής φαντασίας και εμπνέεται από αυτή τη απόκοσμη δύναμη που είναι ριζωμένη στην λαϊκή κουλτούρα και μπλέκει κατά βούληση τον άνδρα με τη μύγα, το ρομπότ με τον αστυνομικό, τη σάρκα με την τεχνολογία, το γήινο με το ιερό.

Τα γλυπτά της Στεφανίας Στρούζα αναφέρονται σε αναταράξεις, σε πλανητικές μεταμορφώσεις, σε φυσικές ανατροπές: χάρη σε νοητικές συνθέσεις που χτίζει η καλλιτέχνιδα με άλλες μεταβατικές οντότητες όπως η Μήδεια, η μάγισσα, η αντιηρωίδα με τη μοναδική μοίρα που διαπερνά το μύθο της για να ξαναγεννηθεί, η καλλιτέχνιδα αγγίζει κόσμους απολύτως ανθρώπινους και χτίζει γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους υβριδισμού." Pauline Simons.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις