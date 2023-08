Δωρεάν εντός και εκτός πόλης την Τετάρτη 2 Αυγούστου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται εντός και εκτός πόλης από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού 5 πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις εξόδου:

Εντός πόλης

Πάσχα του Καλοκαιριού στη πλατεία Μαγούλας

JOHN KOUSKOUTIS

Το “Πάσχα του Καλοκαιριού”, είναι η επόμενη δράση του κύκλου Μυστήριο 100 Τα Ιερά Τραγούδια, σε επιμέλεια του Λάμπρου Λιάβα, καθηγητή Εθνομουσικολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Τετάρτη 2 Αυγούστου στην πλατεία Μαγούλας.

Από τις 21.00 έως τα μεσάνυχτα, θα στηθεί ένα γνήσιο λαϊκό πανηγύρι με επιλεγμένα τραγούδια και χορούς απ’ όλες τις περιοχές του Ελληνισμού. Μια πρόσκληση για αναβάφτιση στην παραδοσιακή τελετουργία και μέθεξη του ελληνικού γλεντιού που αντιστέκεται, επιμένει και αρνείται να υποβιβαστεί σε απλή καταναλωτική «διασκέδαση».

Στη Ρεματιά με τους Γιαγκίνηδες

Oi Γιαγκίνηδες

Συναυλία με το ρεμπέτικο - λαϊκοπαραδοσιακό σχήμα, όπως αυτοχαρακτηρίζονται οι νεαροί Γιαγκίνηδες, παρουσιάζει το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2023 – Νύχτες Αλληλεγγύης, την Τετάρτη 2 Αυγούστου.

Οι Γιαγκίνηδες, δημιουργήθηκαν το 2019 όταν οι δύο νεαροί μουσικοί, Σπύρος Ζήσης και Παναγιώτης Σικλαφίδης, αποφάσισαν να μοιραστούν την αγάπη τους για τη ρεμπέτικη μουσική παίζοντας στα στενά της Θεσσαλονίκης, για να αποκτήσουν από τότε εκατοντάδες φίλες και φίλους στους δρόμους των ελληνικών πόλεων και των νησιών αλλά και από τη δισκογραφία τους. Ο δίσκος τους «Άνθρωποι του δρόμου», που κυκλοφόρησε το 2022, έγινε πολύ γρήγορα αγαπητός, ενώ εντός του έτους αναμένεται και η νέα τους δισκογραφική δουλειά. Ύστερα από μια σειρά sold out εμφανίσεις που έκαναν σε γνωστές μουσικές σκηνές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, έρχονται στη Ρεματιά με εμπλουτισμένο πρόγραμμα και δύο ακόμη μουσικούς στην παρέα τους και υπόσχονται μια ξεχωριστή βραδιά.

Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour: Αναζητώντας τον Τρίτο Παράδεισο

Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour | Aglaia Konrad, OBSTAKLES (2023) JOHN KOUSKOUTIS

Από τις 7 Ιουλίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει τη διεθνή ομαδική έκθεση "Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour: Αναζητώντας τον Τρίτο Παράδεισο", σε επιμέλεια της Κατερίνας Γρέγου, καλλιτεχνικής διευθύντριας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), με τη συμμετοχή 16 καλλιτεχνών από εννέα χώρες, η πλειοψηφία των οποίων έχει δημιουργήσει νέα έργα για την έκθεση.

Η έκθεση προτείνει μια κοινωνικοπολιτική ανάγνωση της Ελευσίνας και της ευρύτερης περιοχής του Θριάσιου πεδίου, εμπνευσμένη από το βιβλίο Storming the Gates of Paradise: Landscapes for Politics (2008) της συγγραφέα, ιστορικού, περιβαλλοντολόγου και ακτιβίστριας Rebecca Solnit, η οποία προσεγγίζει την πολιτική μέσω της κοινωνικής ανάλυσης του τόπου και του τοπίου. Η έκθεση λαμβάνει επίσης υπόψη της το ιστορικό παρελθόν, το οποίο έχει συμβάλει καθοριστικά στη σημερινή ταυτότητα της πόλης. Συρράπτει μνήμη και εμπειρία, χώρο και χρόνο, παρελθόν και παρόν και προτείνει επιπλέον μια ψυχογεωγραφική ανάλυση της πόλης.

Ο υπότιτλος της έκθεσης είναι αναφορά στο έργο του Μichelangelo Pistoletto Tρίτος Παράδεισος που δημιούργησε για τα Αισχύλεια το 2014, αποτύπωμα το οποίου παραμένει έκτοτε στο προαύλιο του Παλαιού Ελαιουργείου.

Εκτός πόλης

ΖΩΟΛΟΓΙΟ/BESTIARIO-Αρχαιολογικός χώρος Γουρνιών, Λασίθι

Δύο ερμηνευτές συστήνουν στο κοινό έναν αρχαιολογικό χώρο, όχι από την πλευρά της ανθρώπινης δράσης, αλλά ως πεδίο των μη ανθρώπινων όντων, των ζώων που τον έχουν κατοικήσει διαχρονικά. Από τα ζώα του παρελθόντος, αυτά που αναγνωρίζουμε στα γεωλογικά απολιθώματα και το αρχαιολογικό υλικό, στα ζώα που ζουν εκεί σήμερα και ως και τις προοπτικές για το μέλλον τους. Μια επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης του ανθρώπου με τον κόσμο, προς μια πιο συνολική κατανόηση του παρελθόντος και του παρόντος.

Η παράσταση ΖΩΟΛΟΓΙΟ/BESTIARIO αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης δεκάχρονης δράσης της καλλιτεχνικής ομάδας για έναν συνδυασμό του θεάτρου και της αρχαιολογίας που αγαπά να διερευνά: πώς μπορούν θεατρικά μέσα να χρησιμοποιηθούν για να προσεγγιστεί με νέα ματιά το αρχαιολογικό υλικό, ενισχύοντας παράλληλα και τους δεσμούς με την εκάστοτε τοπική κοινότητα, αλλά και πώς μπορούν αρχαιολογικά εργαλεία (όπως η ανασκαφή, η μελέτη των ευρημάτων κλπ.) να συμβάλουν στη δημιουργία ενός site-specific θεατρικού έργου.

Σκηνοθεσία, δραματουργία: Ευθύμης Θέου

Μουσική: Θανάσης Δεληγιάννης

Κοστούμια: Παύλος Θανόπουλος

Κίνηση: Νικολέτα Ξεναρίου

Ειδικές κατασκευές: Αλέξανδρος Λόγγος

Ερμηνεύουν: Θεανώ Μεταξά, Ευθύμης Θέου

1, 2 Αυγούστου 2023/ Ώρα έναρξης: 19.20

Εμένα με νοιάζει στο Αρχαίο Θέατρο Μαρωνείας, Ροδόπη

Ένα χωριό χτισμένο ανάμεσα σε βουνό και θάλασσα, που προσφέρει στους κατοίκους του τροφή και προστασία, αρχίζει να διαβρώνεται από την παρουσία ενός εργοστασίου που διαλύει σταδιακά τη γη, τον αέρα και το νερό του. Μια ιδιαίτερη σκηνική εμπειρία που ζωντανεύει την ιστορία των μαθητών του Ανθόπυργου που παλεύουν να σώσουν τον τόπο τους.

2, 3 Αυγούστου 2023/ Αρχαίο Θέατρο Μαρωνείας, Ροδόπη/ Ώρα έναρξης: 19.30

Πρωτότυπο κείμενο: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη

Διασκευή, σκηνοθεσία, χορογραφία: Πάρης Μαντόπουλος

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Βασίλης Μαυρογεωργίου

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Γιώργος Φουντούκος

Επιμέλεια σκηνικού: Πάρης Μαντόπουλος, Ιφιγένεια Νταουντάκη

Κοστούμια: Ιφιγένεια Νταουντάκη

Ερμηνεύουν: Μιχάλης Κουτσκουδής, Κωνσταντίνα Ευθυμίου, Ολυμπία Μανωλοπούλου, Αντώνης Παπαδάκης, Αγγελική Νικολαΐδου

