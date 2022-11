Δωρεάν στην πόλη: 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο για την Πέμπτη 24/11

Πέντε τρόποι να περάσουμε όμορφα και δωρεάν. την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου. Ποικίλες εκδηλώσεις, κινηματογραφικές προβολές και εικαστικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, δίνουν την ευκαιρία στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Η γκαλερί Bernier/Eliades εγκαινιάζει την έκτη ατομική έκθεση του Pier Paolo Calzolari, την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου,18:00 - 21:00. Ο καλλιτέχνης θα παρευρίσκεται στα εγκαίνια.

Ο Pier Paolo Calzolari έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ως μία από τις πρωτοπόρες μορφές του κινήματος της Arte Povera. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Ιταλούς καλλιτέχνες εν ζωή, του οποίου η πρακτική εκτείνεται μεταξύ άλλων στη ζωγραφική, τη γλυπτική, τον ήχο, την περφόρμανς, την αρχιτεκτονική και το βίντεο.

Ο Pier Paolo Calzolari γεννήθηκε στην Μπολόνια το 1943. Πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια στη Βενετία, της οποίας η βυζαντινή καλλιτεχνική παράδοση και η μοναδική ποιότητα του φωτός ενέπνευσαν και διαμόρφωσαν τις ευαισθησίες του μελλοντικού καλλιτέχνη. Το 1965 επιστρέφει στη Μπολόνια, όπου δημιουργεί το δικό του στούντιο και τα πρώτα ζωγραφικά του έργα και οργανώνει εκθέσεις άλλων καλλιτεχνών, όπως οι Άρης Μαρκόπουλος, Andy Warhol, Jonas Mekas και Mario Schifano.

Το 1966-1967 δημιουργεί την πρώτη του εγκατάσταση "Ιl filtro e benvenuto all’ angelo" - μία από τις πρώτες διαδραστικές εγκαταστάσεις της εποχής που συμπεριλαμβάνει φως, σκοτάδι, χορτάρι και πουλιά. Απαιτεί την ενεργή συμμετοχή των θεατών και τους καλεί να ντυθούν και να ξεντυθούν, να κινηθούν, να συγκεντρωθούν, να κάνουν βόλτες. Ο καλλιτέχνης αποκαλεί το έργο του "χώρο ενεργοποίησης".

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 ο Calzolari συνδέεται με την Arte Povera και το κείμενό του "La casa ideale" θεωρείται ένα από τα ορόσημα αυτού του κινήματος.

Στη νέα του έκθεση στην Bernier/Eliades o καλλιτέχνης θα παρουσιάσει 20 καινούργια έργα στα οποία συνεχίζει να ενσωματώνει γλυπτικά στοιχεία από οργανική ύλη, όπως αλάτι, φτερά, πέταλα τριφυλλιού και κοχύλια. Ένας "διαλογισμός" για την παροδικότητα και την ευαίσθητη ομορφιά της καθημερινής ζωής.

Ο καλλιτέχνης τα τελευταία χρόνια, ζει και εργάζεται στην Λισαβόνα της Πορτογαλίας.

Info: Τρίτη έως Παρασκευή: 10:30 – 18:30 | Σάββατο: 12:00 – 16:00. Bernier/Eliades -Επταχάλκου 11, Αθήνα.

Μετά την επιτυχία των προηγούμενων διοργανώσεων, το WIFT GR - Women in Film and Television Greece (Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στην Τηλεόραση – Ελλάδα), σε συνδιοργάνωση με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν το 6ο Φεστιβάλ Wift Gr 50/50 Iσότητα και στον Κινηματογράφο, το οποίο πραγματοποιείται φέτος 24-27 Νοεμβρίου 2022 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, της HF Productions και του Κέντρου Διοτίμα, υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και της Περιφέρειας Αττικής.

Όπως κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ επιλέγει να συμπίπτει ημερολογιακά με την Παγκόσμια Ημέρας Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου). Μετά από δύο διοργανώσεις που εστίασαν σε ταινίες ενάντια στην έμφυλη βία, η φετινή θεματική του στρέφει την προσοχή του κοινού σε ένα άλλο -δυστυχώς ξανά επίκαιρο- ζήτημα.

Το Wift Gr και η οργανωτική ομάδα του Φεστιβάλ, ασπαζόμενες το φεμινιστικό σύνθημα "My body my rights", επιδιώκουν να προβάλουν ταινίες με θέμα την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος, εστιάζοντας στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην άμβλωση, η αντισύλληψη, τα ζητήματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και παρένθετης μητρότητας.

Σε διάστημα τεσσάρων ημερών, περισσότερες από 12 ταινίες θα προβληθούν στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος με σκοπό την προβολή των αγώνων των γυναικών για τα αδιαμφισβήτητα αναπαραγωγικά τους δικαιώματα ανά την υφήλιο και ανά διαφορετικές ιστορικές περιόδους και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Ταινίες των τελευταίων χρόνων, αποκλειστικά από γυναίκες σκηνοθέτριες, που ξεχωρίζουν για την αιχμηρή τους ματιά και την πολιτική τους διάσταση.

Τελετή Έναρξης του 6ου WIFT GR με παρουσιάστριες τις: Ζέτα Δούκα και Δώρα Χρυσικού.

Θα προβληθεί απόσπασμα από την υπό-παραγωγή μικρού μήκους ταινία Μοmmies των Μαρία Σιδηροπούλου και Ελβίρα Κρίθαρη, με την παρουσία των σκηνοθέτιδων.

- 22.00 Πίσω από τις θημωνιές / Behind the Haystacks - Special Screening

Μυθοπλασία, Ελλάδα, Γερμανία, Βόρεια Μακεδονία, 2022, 118’ | DCP, Έγχρ., με ήχο | Σκηνοθεσία - Σενάριο: Ασημίνα Προέδρου | Παραγωγή: Αργοναύτες ΑΕ, FICTION PARK, Sektor | Διανομή: Tanweer

Ένα τραγικό συμβάν στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας φέρνει μια τριμελή ελληνική οικογένεια μπροστά σε προσωπικά αδιέξοδα, με τον καθένα να πρέπει να αναλογιστεί για πρώτη φορά στη ζωή του το κόστος των πράξεών του. Οι γυναικείοι χαρακτήρες ασφυκτιούν προσπαθώντας να βρουν τη θέση τους σε ένα δυσχερές για τη γυναίκα περιβάλλον. Η μητέρα της οικογένειας παρουσιάζεται ως μια άβουλη προσωπικότητα που πασχίζει να ισορροπήσει ανάμεσα στους ρόλους που τις έχουν δοθεί και την ίδια την πραγματικότητα. Η κόρη βιώνει επίσης καταπίεση, καθώς όσο ενηλικιώνεται διεκδικώντας την σεξουαλικότητά της και τη θέση της μακριά από τον μικρόκοσμο της επαρχίας, τόσο έρχεται σε σύγκρουση με αυτόν. Συνδεόμενη με την αφήγηση, η φυσικότητα με την οποία εκδηλώνεται στο δωμάτιο της κόρης, η σκηνή αυτοερωτισμού αποτελεί μια σύγχρονη κινηματογραφική εικόνα για το δικαίωμα στην ευχαρίστηση του γυναικείου σώματος.

Info: Χώρος: Ταινιοθήκη της Ελλάδος / Γκάζι – Βοτανικός – Κεραμεικός.

Δείτε εδώ το Πρόγραμμα: www.tainiothiki.gr .

To Exile Room εγκαινιάζει τη νέα σεζόν προβολών με δύο από τα πιο δημιουργικά ντοκιμαντέρ που είδαμε τελευταία, το "Tolyatti Adrift" (συμμετοχή στα Φεστιβάλ Visions du Réel, Hot Docs, DOK Leipzig κ.α.) και το "Magaluf Ghost Town" (Χρυσός Αλέξανδρος στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης).

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, η σκηνοθέτιδα Laura Sisteró ("Tolyatti Adrift") μαζί με τον διευθυντή φωτογραφίας και σκηνοθέτη Carlos Muñoz Gómez-Quintero θα παρουσιάσει ένα εργαστήριο όπου η στατική φωτογραφία συναντά την κινηματογραφική φωτογραφία του ντοκιμαντέρ.

Tolyatti Adrift (2022) / Σκηνοθεσία: Laura Sisteró / Διάρκεια: 70’

Το Τολιάτι, μια πόλη-ορόσημο για τη σοβιετική δόξα, έχει πλέον μετατραπεί σε ρωσικό Ντιτρόιτ, ένα μέρος δίχως μέλλον που μοιάζει να βρίσκεται στα πρόθυρα της κόλασης. Με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας σε ολόκληρη τη χώρα, έχει αναγκάσει τους εφήβους να εφεύρουν νέους τρόπους διαφυγής από τη ζοφερή πραγματικότητα, με αποκορύφωμα την "Boyevaya Klassika". Η σκηνοθέτιδα Laura Sisteró θα βρίσκεται στην προβολή για Q&A.

Info: Οι ταινίες θα προβληθούν με υπότιτλους στα ελληνικά, ενώ το εργαστήριο θα γίνει στα αγγλικά. Πληροφορίες στο exile.gr.

