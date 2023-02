Δωρεάν στην πόλη: 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο για την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου

Πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου.



Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Από τον Φασμπίντερ στον Σκορσέζε

Σε συνεργασία με το Goethe-Institut Athen, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας σας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά, την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου, με ελεύθερη είσοδο, αφιερωμένη στον Μίκαελ Μπάλχαουζ, έναν από τους κορυφαίους και πιο επιδραστικούς διευθυντές φωτογραφίας του σινεμά, με την προβολή δύο θρυλικών ταινιών-συνεργασιών του με τον Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ και τον Μάρτιν Σκορσέζε αντίστοιχα.

ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ (After Hours) του Μάρτιν Σκορσέζε GOETHE-INSTITUT ATHEN

To τέταρτο επεισόδιο αποτελεί αφιέρωμα σε έναν από τους κορυφαίους και πιο επιδραστικούς διευθυντές φωτογραφίας του σινεμά, τον Μίκαελ Μπάλχαουζ (Michael Ballhaus).

Τιμώντας τον Μίκαελ Μπάλχαουζ, οι δύο προγραμματισμένες προβολές φιλοξενούν τη σπάνια Μάρθα, που ο ίδιος θεωρεί ως την καλύτερη δουλειά του στο πλευρό του Φασμπίντερ, και το Μετά τα Μεσάνυχτα, την εκπληκτική αφετηρία της μακροχρόνιας συνεργασίας του με τον Σκορσέζε.

ταινία Martha STUDIOCANAL





19:30 / Μάρθα [Martha], Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, Γερμανία, 1973, 116'

22:00 / Μετά τα μεσάνυχτα [After Hours], Μάρτιν Σκορσέζε, Η.Π.Α., 1985, 97'

Ο Κώστας Καζαμιάκης συνομιλεί με τη ζωγράφο Ιωάννα Καφίδα στον Ιανό

έργο της ζωγράφου Ιωάννας Καφίδα IANOS.GR

Ο επιμελητής του Ιανού Κώστας Καζαμιάκης, στο πλαίσιο του κύκλου συζητήσεων "Περί Ωραίου", συνομιλεί την Τετάρτη, 01 Φεβρουαρίου 2023 [18:00] με την Ιωάννα Καφίδα με θέμα συνάντησης: "Η Τέχνη αποτελεί το πιο βαθύ κοίταγμα σε ό,τι μας συμβαίνει". Μία... κατάδυση στο βάθος του καλλιτεχνικού αισθήματος της Ιωάννας Καφίδα.

Η εκδήλωση θα προβληθεί ζωντανά στο κανάλι Youtube και στη σελίδα Facebook του Ιανού. Διάρθρωση εκδήλωσης: α. Σύντομη παρουσίαση της προσκεκλημένης και του έργου της από τον Κωστή Καζαμιάκη με ταυτόχρονη προβολή εικόνων. β. Ακολουθεί, αν το κρίνει σκόπιμο, η ίδια η καλεσμένη που αναφέρεται στο έργο της.

Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης με τίτλο "Performance ROOMS2023"

Performance ROOMS2023 Part II / Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης "25 χρόνια ROOMS" ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ

Η Αίθουσα Τέχνης Καππάτος σε συνεργασία με τη Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πάνθεον οργανώνουν την Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης με τίτλο "Performance ROOMS2023" στην Αίθουσα Τέχνης Καππάτος.



Δεκαπέντε επιμελητές παρουσιάζουν 20 Performers από τις Εικαστικές Τέχνες καθώς και από άλλα καλλιτεχνικά πεδία όπως το Θέατρο, τον Χορό, τη Μουσική, τα Multimedia, στα δωμάτια της γκαλερί, σε διάστημα 3 εβδομάδων και σε 3 ομάδες. Κάθε ομάδα θα αποτελείται απο 5 Performances και θα παρουσιάζεται από ένα τριήμερο.

Σε κάθε δωμάτιο θα επιτελείται και μια ζωντανή performance κατά την τριήμερη διάρκεια της κάθε ομάδας, η οποία θα είναι ανοιχτή στο κοινό ως εξής: Η 2η ομάδα παρουσιάζει την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου, Πέμπτη 2/2 και Παρασκευή 3/2, 19:00 – 22:00 και η 3η ομάδα την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου, Παρασκευή 10/2 και Σάββατο 11/2, 19:00 – 22:00.



Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Τοπία και φυτά της Ιρλανδίας που "γίνονται"... κρυπτόγαμα

Markus Huemer έκθεση "Anything Is Better Than the Truth / Alles ist besser als die Wahrheit" ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΛΕΑΝΑ ΤΟΥΝΤΑ

Το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα παρουσιάζει τη δεύτερη ατομική έκθεση του Markus Huemer "Anything Is Better Than the Truth / Alles ist besser als die Wahrheit", όπου ο καλλιτέχνης εκθέτει τη σειρά έργων που δημιούργησε κατά τη διαμονή του στην Ιρλανδία.



Η δημιουργία αυτών των ζωγραφικών έργων είναι βασισμένη σε πρότυπα εικόνων, που αρχικά συντέθηκαν επί τόπου με φωτογραφική κάμερα και υπολογιστή και έπειτα μετατράπηκαν σε ζωγραφική.



Με μια πρώτη ματιά, τα μοτίβα των έργων παρουσιάζουν τοπία και φυτά της Ιρλανδίας. Σε δεύτερη ανάγνωση όμως, παρατηρεί κανείς ότι απεικονίζονται κάποια ιδιαίτερα φυτά, ιδιαίτερες μορφές ζωής, τα λεγόμενα κρυπτόγαμα. Τα κρυπτόγαμα είναι μορφές ζωής που αναπαράγονται α-σεξουαλικά. Πρόκειται για τα πρώτα φυτά που αποίκησαν τον πλανήτη μας, έχουν επιβιώσει από κάθε κλιματική αλλαγή έως τώρα, και πιθανότατα θα επιβιώσουν και από την τρέχουσα κλιματική κρίση αλώβητα. Στα κρυπτόγαμα συγκαταλέγονται οι φτέρες, τα βρύα, οι ιοί, τα φύκια, τα βακτήρια, οι μύκητες κ.λπ.

Έκθεση ζωγραφικής του Βλάση Φρυσίρα στην Τεχνόπολη

Έκθεση ζωγραφικής του Βλάση Φρυσίρα ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ

Με επίκεντρο των ζωγραφικών του αναζητήσεων τη γυναικεία μορφή ως πολλαπλή παρουσία, άλλοτε απτή και γήινη και άλλοτε αινιγματική, φαντασιωτική, απρόσιτη, αλλά και ως ψυχισμός και πηγή συναισθήματος, ο συλλέκτης και ζωγράφος Βλάσης Φρυσίρας παρουσιάζει στο χώρο Δεξαμενές Καθαρισμού της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων την πρώτη ατομική του έκθεση με τίτλο "Ένα θέμα".

Το 2020 το Μουσείο Φρυσίρα ανέστειλε αναγκαστικά τη λειτουργία του και ο Βλάσης Φρυσίρας άρχισε να ζωγραφίζει οικεία πρόσωπα. Σύντομα, συνειδητοποίησε πως η γυναικεία μορφή βρισκόταν στο επίκεντρο των ζωγραφικών του αναζητήσεων, ως πολλαπλή παρουσία, άλλοτε απτή και γήινη και άλλοτε αινιγματική, φαντασιωτική, απρόσιτη, αλλά και ως ψυχισμός και πηγή συναισθήματος. Έτσι, μέσα από την περιπέτεια της σύνθεσης, του πλασμού και του χρώματος επιδίωξε να αρθρώσει ένα προσωπικό βλέμμα πάνω σε όψεις και πτυχές της θηλυκότητας.

Ο ίδιος αναφέρει: "Αγόρασα χιλιάδες έργα ζωγραφικής. Δημιούργησα έναν ξεχωριστό κόσμο. Τον έβαλα στην άκρη του μυαλού μου και άρχισα να δημιουργώ το προσωπικό μου ζωγραφικό σύμπαν. Μέχρι το τέλος!". Κάθε Σάββατο 12:00 με 14:00 στο χώρο της έκθεσης θα βρίσκεται ο Βλάσης Φρυσίρας και θα συνομιλεί με τους επισκέπτες. Τα έσοδα από την πώληση του καταλόγου της έκθεσης θα διατεθούν για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων της Τεχνόπολης.

