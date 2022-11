Δωρεάν στην πόλη: 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο για την Τετάρτη 30/11

Πέντε τρόποι να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου. Ποικίλες εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και εικαστικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, δίνουν την ευκαιρία στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Έκθεση "Η Πολυκατοικία" στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

Ένα σύνθετο θεωρητικό και εικαστικό εγχείρημα με γενικό θέμα την "Πολυκατοικία" ως ισχυρό κοινωνικό, αισθητικό και συναισθηματικό σύμβολο στην αστική ζωή των τελευταίων 100 χρόνων θα παρουσιαστεί στην Ελληνοαμερικανική Ένωση από την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.

ADVERTISING

Η "Πολυκατοικία" θα αναπτυχθεί ως υβριδική έκθεση στους δύο εκθεσιακούς χώρους του ισογείου. Ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις, βίντεο και φωτογραφία συνδιαλέγονται με τεκμήρια, μακέτες, αναμνηστικές σημειώσεις και άλλο αρχειακό υλικό, ώστε να αρθρώσουν από κοινού ένα σύνθετο αφήγημα για την εμπειρία της κατοίκησης.

Μαίρη Νταγιαντά .HAU

Η έκθεση "Πολυκατοικία", την οποία επιμελούνται ο Νίκος Βατόπουλος και η Ίρις Κρητικού́, περιλαμβάνει αφενός έργα συγχρόνων φωτογράφων, αρχιτεκτόνων και φλανέρ της πόλης και αφετέρου έργα εικαστικών δημιουργών. Αρκετά από τα εικαστικά έργα που παρουσιάζονται παραχωρήθηκαν από́ σημαντικά́ ιδρύματα και ιδιωτικές συλλογές ειδικά́ για την έκθεση, ενώ άλλα προέρχονται από αρχεία των καλλιτεχνών. Την «Πολυκατοικία» πλαισιώνουν σημαντικές παράλληλες δράσεις με ελεύθερη είσοδο για το κοινό́.

Info: 30 Νοεμβρίου 2022 – 31 Ιανουαρίου 2023/Γκαλερί Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα)/Δευτέρα – Παρασκευή: 12:00 – 20:00, Σάββατο: 10:00 – 14:00, Κυριακή κλειστά/Είσοδος ελεύθερη/Διεύθυνση Πολιτιστικών Ελληνοαμερικανικής Ένωσης: 2103680052, www.hau.gr.

"Η Μικρά Ασία" του Ανδρέα Φλουράκη στο Αμφιθέατρο

THEARTRO

Αν έχεις φανταστεί την ώρα που βλέπεις ζωντανά μια παράσταση στο θέατρο να βάζεις υπότιτλους σε όποια γλώσσα επιθυμείς πάνω από κάθε ηθοποιό που μιλάει, να αλλάζεις τον φωτισμό σε μια σκηνή την ώρα που αυτή εκτυλίσσεται, να διαβάζεις πληροφορίες για το έργο χωρίς να χάνεις τη δράση του και να εμπλουτίζεις όσα βλέπεις με έξτρα ειδικά εφέ…τότε το μέλλον είναι ήδη εδώ!

Τι είναι το “TheARto”; Το μέλλον της θεατρικής εμπειρίας με τη χρήση της πρωτοποριακής τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας.

Το TheARtro είναι ένα καινοτόμο σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας (augmentedreality - AR) για τη δημιουργία και παρουσίαση παραστάσεων, με βασικό στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της εμπειρίας του θεατή. Μέσω της χρήσης ειδικών γυαλιών AR, καμερών βάθους και ενός πρωτοποριακού λογισμικού που αναπτύχθηκε μέσω ενδελεχούς έρευνας και δοκιμών, το σύστημα TheARtro επιτρέπει στους θεατρικούς δημιουργούς να παρουσιάσουν ένα νέο είδος παραστάσεων, «επαυξημένων» με ψηφιακές πληροφορίες (υπέρτιτλους, στατικά και κινούμενα εφέ, πληροφορίες κειμένου, επιπλέον ειδικούς φωτισμούς και πολλά άλλα). Οι πληροφορίες είναι εμφανείς μόνο στους θεατές που επιλέγουν να φορούν τα ειδικά γυαλιά και ενώ η ζωντανή παράσταση εκτυλίσσεται κανονικά για το σύνολο του κοινού.

Και η αρχή γίνεται με το έργο “Η ΜΙΚΡΗ ΑΣΙΑ” του Ανδρέα Φλουράκη στις 30 Νοεμβρίου, 1 και 2 Δεκεμβρίου στο Αμφιθέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου.

Info: ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Αγγελικής Χατζημιχάλη 15, 30 Νοεμβρίου 19.00, 20.00, Διάρκεια παράστασης: 30 λεπτά. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό κατόπιν αιτήματος στο thear[email protected] Λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας των ειδικών γυαλιών στην παρούσα αρχική φάση, η χρήση τους θα γίνει μόνο από όσους θεατές έχουν λάβει θετική απάντηση στο αίτημά τους. Όλοι οι υπόλοιποι θεατές που θα παρευρεθούν θα παρακολουθήσουν την παράσταση αδιαμεσολάβητα με τον παραδοσιακό τρόπο.

Τhe Callas- Έκθεση "Love Solidarity Death (L.S.D.)" στη Στέγη

"Θέλαμε να κάνουμε ένα αντιμνημείο που να εμπεριέχει όλη μας τη ζωή από πιτσιρικάδες που είμαστε στην Αθήνα" PINELOPI GERASIMOU

Η έκθεση "Love Solidarity Death (L.S.D.)" των The Callas σε περιμένει στη Στέγη. Μεσογειακή ψυχεδέλεια, φωσφορίζοντα χαλιά, catwalk, συναυλίες και προβολές ταινιών.

Με την έκθεση-ψυχεδελικό ξόρκι στο παρελθόν, στο τώρα και στο μέλλον της ελληνικής εικαστικής και μουσικής σκηνής "Love Solidarity Death" (L.S.D), οι The Callas (Άρης και Λάκης Ιωνάς) καταλαμβάνουν το -1 της Στέγης γιορτάζοντας τα 20 χρόνια δημιουργίας τους. Μια πολυμορφική, καλειδοσκοπική, εικαστική έκθεση με κεντήματα, εγκαταστάσεις, ζωγραφικά έργα, live performance και έκδοση βιβλίου.

Μπάντα, εικαστικό ντουέτο, και αδέλφια –στη ζωή και στη σκηνή–, εργάζονται πάντα μαζί και πάντα με τους φίλους τους, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και τους συγγενείς τους. Οι υφάντρες-κεντήστρες των "ιπτάμενων χαλιών" τους δεν είναι άλλες από τη μητέρα και τη θεία τους. Οι Callasettes δεν είναι άλλες παρά οι γυναίκες που έχουν στο πλάι τους – ως σύντροφοι, συνεργάτριες και φίλες.

Info: Τετάρτη - Κυριακή 18:00 - 23:00, Στο -1 της Στέγης. onassis.org.

Έκθεση Photometria Awards 2022 "Looking for the Light"

Έκθεση Photometria Awards 2022 "Looking for the Light" ΑΦΙΣΑ

Λίγες ημέρες ακόμα μένουν για να επισκεφθείς την έκθεση Photometria Awards 2022, "Looking for the Light", που παρουσιάζεται στον Χώρο Τέχνης Μελάνυθρος στην Αθήνα. Μια έκθεση των 25 καλύτερων φωτογραφιών με θέμα "Looking for the Light" που επιλέχθηκαν από το σπουδαίο φωτογράφο του Magnum, Martin Parr του Photometria International Photography Festival 2022.

Φως, ο ακρογωνιαίος λίθος της φωτογραφίας. Είναι το ζωοποιό, αυτό που αποκαλύπτει τον κόσμο γύρω μας, που φωτίζει το άγνωστο, και φανερώνει αρετές, ελπίδα, αλήθεια και ευτυχία. Χρησιμοποιήθηκε σαν σύμβολο του "καλού" θρησκευτικά και κοινωνικοπολιτικά, που βρίσκεται σε μια αέναη μάχη έναντια στο κακό, στο σκοτάδι και στις σκιές. Ταυτίζεται με το θεϊκό, αλλά και με τη γνώση. Ήδη η περσινή θεματική (Un)lucky (R)evolution, έθεσε τον προβληματισμό για το που στεκόμαστε σαν ανθρωπότητα πλέον. Φέτος κοιτάμε μπροστά. Κοιτάμε το μέλλον αισιόδοξα, αναζητώντας το φως σε κάθε πτυχή του βίου μας.

Ψάχνουμε όλα αυτά για τα οποία αξίζει να αγωνιστούμε, αλλά και όλα τα σκοτάδια που περιμένουν να φωτιστούν. Αναζητούμε το φως που θα μας δώσει νέα γνώση αλλά και την αισιοδοξία που χρειαζόμαστε σε ένα κόσμο που συνεχίζει να βουτά στο σκοταδισμό. Εξάλλου όπως αναφέρει και ο Αυστραλός φωτογράφος του Magnum, Trent Parke: "Το φως μετατρέπει το συνηθισμένο σε μαγικό".

Info: Μελάνυθρος, Ζάππα 4, 11635 Καλλιμάρμαρο, Εγκαίνια: Τρίτη, 15 Νοεμβρίου στις 20:00. Διάρκεια: 15/11/2022 – 3/12/2022. Ώρες Λειτουργίας: Τρι – Παρ 17:30 – 21:00 | Σαβ 11:00 – 14:30.

60η Πανελλήνια Έκθεση Κεραμικής

Η 60η Πανελλήνια Έκθεση Κεραμικής

Η 60η Πανελλήνια Έκθεση Κεραμικής θα λάβει χώρα από 20 Νοεμβρίου ως 31 Δεκεμβρίου 2022 στο Κέντρο Ελληνικής Κεραμικής στο Μαρούσι.

Αποτελεί το κορυφαίο ετήσιο πολιτιστικό γεγονός για την κεραμική τέχνη. Σε αυτήν θα εκτεθούν όλα τα έργα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Καλλιτεχνικής κεραμικής που προηγήθηκε και ο οποίος διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Κεραμιστών και Αγγειοπλαστών (ΠΕΚΑ). Κατά τη διάρκειά της θα πραγματοποιηθεί το 9ο Fοrum Ελληνικής Κεραμικής με πληθώρα πολιτιστικών γεγονότων: παρουσιάσεις καλλιτεχνών, διαλέξεις, ημερίδες, αφιερώματα, σεμινάρια, επιδείξεις τεχνικών ψησίματος κεραμικών, εργαστήρια αγγειοπλαστικής και πηλοπλαστικής για μικρούς και μεγάλους κλπ.

H έκθεση διοργανώνεται από την ΠΕΚΑ, με τη χορηγία τού Δήμου Αμαρουσίου και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Info: Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 20 Νοεμβρίου 2022 στις 20.00 στο Κέντρο Ελληνικής Κεραμικής, Αίθουσα Τέχνης "Αλέξανδρος Γαρδέλης" (Λεωφ. Κηφισίας 207, Μαρούσι). enosi-keramiston.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις