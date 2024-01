Δωρεάν στην πόλη τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου – 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Προτάσεις για όλους με δωρεάν είσοδο και ευκαιρίες για γιορτινές βόλτες χωρίς πορτοφόλι.

Ποικίλες δωρεάν εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα – τα οποία πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς – δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου.

Προβολή ντοκιμαντέρ “Το φωτογραφείο του μπαμπά μου”

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) συνεχίζει τις προβολές του μηνιαίου κύκλου, με τίτλο “Απογεύματα με ελληνικά ντοκιμαντέρ“, στο κτήριο του Ιδρύματος, στον Ταύρο, με επιλεγμένα ντοκιμαντέρ της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 (ώρα 18:30) προβάλλεται το ντοκιμαντέρ “Το φωτογραφείο του μπαμπά μου” | Ελλάδα | 2022 | Διάρκεια: 75′), σε σενάριο-σκηνοθεσία της Καλλιόπης Λεγάκη. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τη σκηνοθέτρια.

Η κούτα που ανακάλυψε η σκηνοθέτρια στο υπόγειο του φωτογράφου Τάκη Τλούπα, στη Λάρισα, ήταν ένας θησαυρός. Ένα σπάνιο κινηματογραφικό υλικό από το 1950 ως το 1980, που είχε τραβήξει ο ίδιος με την super 8 κάμερα του, την παρακίνησε να αναζητήσει τον άνθρωπο και τη δουλειά του. Έχοντας αφήσει, μετά τον θάνατο του, ένα πλούσιο φωτογραφικό αρχείο, αποτέλεσμα των ταξιδιών του σε όλη την Ελλάδα, κυρίως όμως στη γενέτειρα του, τη Θεσσαλία, ο Τάκης Τλούπας δίκαια θεωρήθηκε ως ένας από τους μεγαλύτερους φωτογράφους του τόπου μας. Σήμερα η κόρη του Βάνια, δουλεύει και αυτή ως φωτογράφος και μάλιστα στο ίδιο studio. Μέσα από τις αφηγήσεις της ξετυλίγεται η ζωή του πατέρα της και η καλλιτεχνική του πορεία, ενώ, παράλληλα, αποτυπώνεται η ανθρωπογεωγραφία της Θεσσαλίας του περασμένου αιώνα.

Η ταινία απέσπασε το Βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ στο 11o Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ AegeanDocs το 2023, το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο Bedford International Documentary Film Festival και στο Houston Greek Film Festival (2023).

Παρουσίαση βιβλίου Αλέξη Σταμάτη “Υπήρξα τόσοι άλλοι”

Οι Φίλοι στο Φίλιον διοργανώνουν με τις Εκδόσεις Καστανιώτη παρουσίαση για το νέο βιβλίο του Αλέξη Σταμάτη “Υπήρξα Τόσοι ‘Αλλοι” τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου στις 20:00 στο ιστορικό Καφέ Φίλιον.

Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσει ο δημοσιογράφος Θέμης Ροδαμίτης, ενώ αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η ηθοποιός Εύα Σιμάτου. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό και ο συγγραφέας τα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του. Η βραδιά θα κλείσει μελωδικά με τον Ανδρέα Αναγνωστόπουλο στο πιάνο.

“I’d rather be a Cyborg than a Goddess”

Afroditi Psarra

Από τις 11 Ιανουαρίου 2024 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2024, ο πολιτιστικός οργανισμός Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI) παρουσιάζει το πρόγραμμα video art I’d rather be a Cyborg than a Goddess, σε επιμέλεια της Κίκας Κυριακάκου, Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του PCAI, με έργα της Συλλογής Έργων Τέχνης PCAI. Το πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί στο The Ellinikon Experience Centre, ένα από τα μεγαλύτερα και τεχνολογικά πιο προηγμένα κέντρα επισκεπτών στον κόσμο.

Ένα προοίμιο του αφιερώματος έλαβε χώρα κατά την πρόσφατη, δεύτερη συνάντηση της Διεθνούς Ένωσης Εταιρικών Συλλογών Σύγχρονης Τέχνης (IACCCA) στην Αθήνα. Το πρόγραμμα συγκεντρώνει έργα video art από γυναίκες καλλιτέχνιδες, τα οποία εστιάζουν στις έννοιες της κλιματικής αλλαγής, του καταναλωτισμού, των διαστημικών απορριμμάτων, της τεχνολογίας και του φύλου: σύγχρονες αφηγήσεις, οι οποίες κινούνται από τη γήινη πραγματικότητα στη σφαίρα της δυστοπίας ή της επιστημονικής φαντασίας.

The Ellinikon Experience Centre

Το πρόγραμμα με τίτλο “I’d rather be a Cyborg than a Goddess” απορρέει από το θεμελιώδες δοκίμιο της Donna Haraway του 1985 σχετικά με τις εκφάνσεις και τις σχετικότητες του κυβοργίου (cyborg). Τα επιλεγμένα έργα του PCAI υφαίνουν στο σύνολό τους ένα χαρακτηριστικό αφήγημα που αφορά στην πρωτογενή επιστημονική φαντασία, όπως εκφράστηκε μέσα από την πένα γυναικών συγγραφέων. Έργα που συχνά απηχούν τις ανησυχίες των Octavia Butler και Ursula K. Le Guin σχετικά με το Άλλο. Bίντεο τα οποία εξετάζουν θεματικές σχετικές με τα βικτωριανά κείμενα των Mary Shelley και Rhoda Broughton, από τις πρώτες γυναίκες συγγραφείς που ασχολήθηκαν με το μυθιστόρημα και το διήγημα επιστημονικής φαντασίας. Έναρξη προγράμματος: Πέμπτη 11 Ιανουαρίου, 17:00 – 20:00. Περισσότερα στο pcai.gr.

Έκθεση “Καληνύχτα, σας αγαπώ”

Η έκθεση με τίτλο “Καληνύχτα, σας αγαπώ” προσπαθεί να αναδείξει την προσωπικότητα της μεγάλης ντίβας εντός αλλά και εκτός της σκηνής. Βασίζεται σε προσωπικά αντικείμενα-ενθυμήματα και φορέματα της Μαρίας Κάλλας από τη συλλογή του Νίκου Χαραλαμπόπουλου. Συμπληρώνεται με ένα κοστούμι-δείγμα που έκανε ο Γιάννης Τσαρούχης για την παράσταση της όπερας Μήδεια στην Επίδαυρο, από τέσσερις μακέτες κοστουμιών της Λίλα ντε Νόμπιλι από την παράσταση Λα Τραβιάτα στη Σκάλα του Μιλάνου, μία μακέτα του Πιέρο Τόσι για την ταινία Μήδεια του Παζολίνι και από μακέτες κοστουμιών του Γιάννη Τσαρούχη, δάνεια από ιδρύματα και ιδιώτες. Δευτέρα – Κυριακή / 10:00 – 18:00. Επιμέλεια έκθεσης: Λίλη Πεζανού. Αίθουσα: Φουαγιέ Ισογείου της Αίθουσας Χρήστος Λαμπράκης. Περισσότερα στο megaron.gr.