Δωρεάν στην πόλη τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Δευτέρα 27 Ιανουαρίου στην καρδιά της πόλης.

Τέλη Ιανουαρίου και η Αθήνα συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν εκδηλώσεις που μπορούμε να απολαύσουμε χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουμε χρήματα.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

”Τα Συγγνώμη των Γονιών” στην Τεχνόπολη

Το Κέντρο Προαγωγής Πολιτισμού και Υγείας, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, σκηνοθέτης και δημιουργός της σειράς Maestro, οι πρωταγωνιστές της σειράς, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, και ο Δήμος Αθηναίων συνεργάζονται σε μια εκδήλωση με θέμα “Συγνώμη των Γονιών”.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Ορέστης, η Μαρία, ο Φάνης, η Σοφία, η Αλεξάνδρα και ο Χαράλαμπος συμμετέχουν σε μια ανοιχτή ψυχοθεραπευτική συνεδρία που εξετάζει τη σύγχρονη ελληνική οικογένεια σε όλες τις μορφές της. Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Στεφανία Γουλιώτη, Μαρία Καβογιάννη, Φάνης Μουρατίδης, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Γιάννης Τσορτέκης.

Την συνεδρία συντονίζει η Εύχαρις Παναγοπούλου, ψυχολόγος, πρόεδρος του Κέντρου Προαγωγής Πολιτισμού και Υγείας, διευθύντρια του ΠΜΣ “Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Υγεία”. Η εκδήλωση θα χαιρετιστεί και θα σχολιαστεί από τη Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Σουίτες για βιολοντσέλο του J. S. Bach στο Μουσείο Μπενάκη

Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, στο Μουσείο Μπενάκη, έξι σπουδαστές της Σχολής βιολοντσέλου θα παρουσιάσουν τις Σουίτες για σόλο βιολοντσέλο του Bach.

Πρόκειται για έργα που θεωρούνται σημαντικά για την ερμηνευτική ικανότητα κάθε βιολοντσελίστα. Συγκεκριμένα, θα ακουστούν οι Σουίτες αρ.1, αρ.2 και αρ.3 από τους Μαρία Χονδρουδάκη και Κωνσταντίνο Χονδρουδάκη (τάξη Δημήτρη Γούζιου), Έλενα Γκίκα (τάξη Βαγγέλη Νίνα), Περσεφόνη Μαρτάκου (τάξη Έλλης Φιλίππου), Αμαλία Ρήγου και Ελπίδα Κόλλια (τάξη Ισίδωρου Σιδέρη).

Συντελεστές: Μαρία Χονδρουδάκη, Κωνσταντίνος Χονδρουδάκης, Έλενα Γκίκα, Περσεφόνη Μαρτάκου, Αμαλία Ρήγου, Ελπίδα Κόλλια.

Kengo Kuma – “Ονοματοποιία”

Η έκθεση του διεθνώς καταξιωμένου Ιάπωνα αρχιτέκτονα Kengo Kuma, “Ονοματοποιία”, παρουσιάζεται στην Αθήνα στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο από τις 24 Ιανουαρίου έως τις 15 Μαρτίου. Περιλαμβάνει μακέτες εμβληματικών έργων του Kengo Kuma, εστιάζοντας στη σχέση της αρχιτεκτονικής με τα υλικά και τους ήχους. Μέσα από μια πολυαισθητηριακή προσέγγιση, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν τη φωνητική διάσταση των υλικών, όπως ορίζεται από την έννοια της “Onomatopoeia” – ο σχηματισμός λέξεων μέσω μίμησης ήχων.

Ο Kengo Kuma επαναπροσδιορίζει τη βιώσιμη αρχιτεκτονική, συνδέοντας τον άνθρωπο με τη φύση και τα υλικά. Εμπνευσμένος από την ιαπωνική παράδοση, χρησιμοποιεί ξύλο, χαρτί και μέταλλο, συνδυάζοντάς τα με σύγχρονες τεχνικές για τη δημιουργία έργων που αποπνέουν ελαφρότητα και κίνηση.

Στην Ελλάδα, ο Kuma συμμετέχει στο The Ellinikon, σχεδιάζοντας την Riviera Galleria και το οικιστικό συγκρότημα Marina Residences.

Η έκθεση διοργανώνεται από τη Medexpo και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (TEE) στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο, το οποίο έχει παραχωρηθεί από τη Βουλή των Ελλήνων, και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του The Architect Show, σε συνεργασία με την Kengo Kuma and Associates. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα του The Architect Show.

Με την υποστήριξη: της Βουλής των Ελλήνων, της Ιαπωνικής Πρεσβείας & του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής.