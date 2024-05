Δωρεάν στην πόλη τη Δευτέρα 27 Μαΐου – 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Προτάσεις και εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο και ευκαιρίες για βόλτες στην Αθήνα χωρίς πορτοφόλι τη Δευτέρα 27 Μαΐου.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για τη Δευτέρα 27 Μαΐου, σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

‘The Lullaby Project” – Δωρεάν στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Lullaby Project επιστρέφει για έβδομη συνεχόμενη χρονιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε σύμπραξη με το μουσικό πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης El Sistema Greece και το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Περισσότερα στο snfcc.org/

“Unique” στην Τεχνόπολη – Δωρεάν Έκθεση Φωτογραφίας

Η Φωτογραφική Ομάδα METAPolis μας προσκαλεί, την Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024, στις 20:00, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στα εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας “Unique”, μίας έκθεσης ενδοσκόπησης και διαπραγμάτευσης της ταυτότητας της πόλης αφιερωμένη στα 15 χρόνια της (2009 – 2024). Εκατόν τριάντα εννέα (139) φωτογράφοι μελετούν μέσα από τον φακό τους τις έννοιες της Φωτογραφίας δρόμου, της Σκηνοθετημένης φωτογραφίας, του Αστικού τοπίου, του Urban.

Η έννοια της “Μοναδικότητας” στην τέχνη είναι μια πολύπλοκη και πολυδιάστατη έννοια που μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά ανάλογα με το πλαίσιο και την προοπτική. Στην τέχνη, η μοναδικότητα μπορεί να αναφέρεται σε διάφορα στοιχεία: Πρωτοτυπία, καινοτομία, προσωπική έκφραση, συναισθηματική σύνδεση, περιβαλλοντική συμφωνία.

Σε μια παγκοσμιοποιημένη μεταμοντέρνα “Μοναδικότητας” κοινωνία που επικρατεί το “πολιτικά ορθό/politically correct” ίσως δεν είναι γόνιμο να αναζητάς βεβαιότητες.

Η αναζήτηση “Μοναδικότητας” σε μια παγκοσμιοποιημένη, μεταμοντέρνα κοινωνία μπορεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω του πολιτικά ορθού περιβάλλοντος. Το “πολιτικά ορθό” μια έννοια που επιδιώκει την αποφυγή προσβλητικών ή δυνητικά προσβλητικών εκφράσεων ή συμπεριφορών προς ομάδες ή ατομικά άτομα. Ωστόσο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα περιβάλλον όπου η ελεύθερη έκφραση γνώμης ή η αναζήτηση αλήθειας μπορεί να ανασταλεί.

Η φωτογραφική μας προσέγγιση αντί να επικεντρώνεται στην απόλυτη βεβαιότητα, η προσέγγιση μας γίνεται γόνιμη με αποδοχή της αβεβαιότητας. Σε έναν κόσμο όπου οι συνθήκες είναι αβέβαιες και με αλλαγές συνεχείς, η ικανότητα μας προσαρμόζεται στο να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα με ευελιξία και δημιουργικότητα.

Έτσι, “εμείς” αντί να αναζητάμε απόλυτες απαντήσεις, επικεντρωνόμαστε στη διαδικασία της αυτογνωσίας και της ανάπτυξης της ικανότητας μας να ανταποκριθούμε στις συνθήκες που επικρατούν, αναπτύσσοντας παράλληλα την ευαισθησία και την κριτική σκέψη μας.

Φωτογραφίζοντας συνεχίζουμε την αναφορά στην ανθρώπινη ζωή και αναδεικνύουμε την υπαρξιακή συνιστώσα, αναζητώντας το νόημα της απέναντι στη φθαρτή ατομικότητα και συλλογικότητα. Ένα νόημα-σκοπός, που έχει επιτευχθεί τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Εγκαίνια: Δευτέρα 27 Μαΐου 2024, στις 20.00, “Κτίριο Αίθουσα Δεξαμενές Καθαρισμού / Purifier, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων / Technopolis City of Athens Επιμέλεια Έκθεσης: Γιάννης Γιαννακόπουλος, Κώστας Κουρτίδης, Θοδωρής Βερονίκης.

Shashin lovers και έκθεση φωτογραφίας “Θάλασσα” – Δωρεάν εικαστική βόλτα

Η γκαλερί Artshot – Sophia Gaitani παρουσιάζει την ομαδική έκθεση φωτογραφίας των Shashin lovers με τίτλο “Θάλασσα”.

Αν δεν υπήρχε η άμμος ανάμεσα στα βρεγμένα δάκτυλα, το αλάτι στον ουρανίσκο, το ανοιξιάτικο κλισέ “πάμε να δούμε λίγο θάλασσα”. Αν δεν υπήρχε το χειμωνιάτικο όνειρο της μαγικής ακρογιαλιάς και η καλοκαιρινή διάψευσή του, η μυρωδιά από τα τηγανητά καλαμαράκια ανακατωμένη με την μυρωδιά του αντηλιακού, και η ελληνοαμερικάνα μάνα στα όριά της: “Αlex put παντόφλες παιδί μου”, οι selfies, οι ακούραστες νεανικές παρέες, ο ήλιος που καίει τα μάτια και μεγαλώνει την σκιά σου. Αν δεν υπήρχε το φευγιό, το πιόμα, η επιστροφή, το πλοίο στον ορίζοντα. Αν δεν υπήρχες εσύ, η προτροπή “έλα μπες, ζεστή είναι”…

…τι θα είχες καταγράψει μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα για να συντηρήσεις μια μικρή φλόγα στο ψυχρό καταφύγιο του μυαλού; Επιμέλεια έκθεσης: Κώστας Μασσέρας.

Στην έκθεση συμμετέχουν: Μαρίζα Κούβελου, Βάσω Κοψαχείλη, Δημήτρης Κυρούσης, Κώστας Λαγός, Νάγια Παπασπύρου, Σοφία Συριανού, Δημήτρης Φραγκούλης, Κώστας Φραγκούλης, Ναυσικά Χαραλαμπίδου.

“This is Not My Beautiful House” – Δωρεάν Ομαδική έκθεση

Την Παρασκευή 24 Μαΐου εγκαινιάζεται το “This is Not My Beautiful House” σε επιμέλεια Νίνας Κοταμανίδου, η δεύτερη έκθεση στο πλαίσιο της ενότητας “Ο Αθηναϊκός τρόπος /The Athenian way” Athens Intersection που συντονίζει ο Γιώργος Γεωργακόπουλος με την APART Art Research & Applications, σε συνεργασία με τα F.O.T.A. Φίλοι Τριγώνου Αθήνας και την CHEAPART.

Στην έκθεση “This Is Not My Beautiful House”, η θεματική του σπιτιού καλύπτεται από μια ανεξάντλητη, σχεδόν ασύλληπτη ποικιλία προσεγγίσεων και ζητημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις καθημερινές πρακτικές και τα συναισθηματικά φορτία που συνεπάγεται η ζωή γύρω από το σπίτι, αφήνοντας εκτός τεχνολογικές και επιστημολογικές προσεγγίσεις. Το σπίτι σαν ένας λειτουργικός χώρος της καθημερινότητας είναι ο πιο κοινός και ο πιο ιδιωτικός χώρος. Ταυτόχρονα είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς για την ασταμάτητη παραγωγή ποικίλων πρακτικών που συνδέονται με προσωπικά και κοινωνικά αφηγήματα, αντιληπτά είτε στην φαντασία μας είτε στην εμπειρία μας.

Ξεκινώντας από την κάθε είδους ενδεικτική υλικότητα -που μπορεί να προέρχεται από απρόβλεπτες ή τυχαίες συνθήκες- η στιβαρή εικόνα του σπιτιού μπορεί να στραφεί προς τις άυλες εμπειρίες που σωρεύονται μέσα του.

Συγκεκριμένα, η ιδέα του κυκεώνα, ως ένα πλήθος από αδιοργάνωτα στοιχεία που δυσκολεύονται να διευθετηθούν σε ένα σύνολο εκφράζει με επιτυχία το απροσδιόριστο φάσμα από πολυπλοκότητες που περιτριγυρίζουν το σπίτι και τις δράσεις που αναπτύσσονται γύρω του. Έτσι, η αναζήτηση ξεκάθαρων ορίων, η ανάγκη να καταγραφεί το χάος και η προβολή της μυστικοπάθειας γίνονται μέρη μιας μεθόδου στην αναζήτηση να καταγραφούν αυτές οι πρακτικές. Τυχαία ευρήματα, απρόσμενες διαπιστώσεις και νοηματικές ανατροπές είναι καλοδεχούμενα αν όχι απαραίτητα σε αυτή την πορεία.

Μία τέτοια προσέγγιση αδιαφορεί για τους τύπους και το κοινωνικό φαίνεσθαι ή μπορεί να επικεντρώνεται άνισα σε επιμέρους λεπτομέρειες της ζωής στο σπίτι, παρακάμπτοντας την επιφάνεια των πραγμάτων. Με αυτό το σκεπτικό, οι εικαστικοί που συμμετέχουν στην έκθεση “This Is Not My Beautiful House” εξερευνούν με διαφορετικά μέσα και προσεγγίσεις το εύρος της οικιακής εμπειρίας.

Επιμέλεια: Νίνα Κοταμανίδου. Συμμετέχουν: Ηώ Αγγελή, Ελευθερία Αλεξανδρή, Γρηγορία Βρυττιά, Αντωνία Θωμοπούλου, Αθηνά Κανέλα, Φρύνη Μουζακίτου, Νίνα Κοταμανίδου, Μιχάλης Παρλαμάς, Βασίλης Φιορεντζάκης.