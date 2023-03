Δωρεάν στην πόλη τη Δευτέρα 6 Μαρτίου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν τη Δευτέρα 6 Μαρτίου.

Στις 6 Μαρτίου είναι Ημέρα Μνήμης της Μελίνας Μερκούρη, που έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο Memorial της Νέας Υόρκης, σαν σήμερα το 1994.

"Μυστήριο 17 Μελίνα" στην Ελευσίνα

Στην Αποθήκη 3 του Παλαιού Ελαιουργείου στην Ελευσίνα φιλοξενείται το Μυστήριο 17 Μελίνα, υπό τη γενική εποπτεία της Μανουέλλας Παυλίδου, τη γενική επιμέλεια και μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη του Νικόλαου Καλτσά. Η έκθεση ζωντανεύει την πολύπλευρη προσωπικότητα της λαμπερής ηθοποιού, ανυποχώρητης αγωνίστριας για τη δημοκρατία και ακαταπόνητης πολιτικού.

Αυθεντικές αφίσες διάσημων ταινιών της Μελίνας Μερκούρη, φωτογραφίες-ντοκουμέντα από τις βραβεύσεις, τον αντιδικτατορικό αγώνα και από στιγμές με τους αγαπημένους της, σκηνές από ταινίες, αυθεντικά θεατρικά κοστούμια από παραστάσεις που έμειναν ιστορικές στο πέρασμα των δεκαετιών, επιστολές που αντάλλαξε με διασημότητες, καθώς και το ίδιο το καμαρίνι της με τα προσωπικά της αντικείμενα.

Μυστήριο 17 Μελίνα COSTAS BALTAS/2023ELEUSIS.EU

Η έκθεση αναφέρεται στο έργο της μακροβιότερης έως σήμερα υπουργού Πολιτισμού: τη θεσμική στήριξη του Κέντρου Ελληνικού Κινηματογράφου, την ίδρυση των δημοτικών περιφερειακών θεάτρων, τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την προβολή του πολιτισμού στα σχολεία· τη θεσμοποίηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης που συνεχίζεται μέχρι σήμερα· την ανακοίνωση του σχεδιασμού ενός αρχαιολογικού πάρκου που επανέφερε το όραμα της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων. Και, πάνω απ’ όλα, τη διεκδίκηση της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα. Ήδη το 1989 η Μελίνα Μερκούρη είχε προκηρύξει νέο διεθνή διαγωνισμό για το Μουσείο της Ακρόπολης, που ορθώνεται πλέον έτοιμο για να υποδεχτεί τα Γλυπτά.

05.02.2023—23.04.2023 / Τοποθεσία Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας / Κανελλοπούλου 1 , Ελευσίνα.

The Human Condition: from Modernity to the Contemporary

The Human Condition: from Modernity to the Contemporary ΓΚΑΛΕΡΙ ΣΚΟΥΦΑ

Η Γκαλερί Σκουφά με μεγάλη χαρά παρουσιάζει την καινούργια ομαδική έκθεση με τίτλο: «The Human Condition: from Modernity to the Contemporary». H έκθεση εγκαινιάζεται την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023, στις 19:30 – 21:30 και θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Μαρτίου 2023.

Στην έκθεση, “The Human Condition: from Modernity to the Contemporary” καλλιτέχνες των ιστορικών πρωτοποριών όπως ο André Derain, ο Giorgio de Chirico, ο Otto Dix, ο Jean Fautrier και ο Francis Picabia συνομιλούν με καλλιτέχνες του ύστερου μοντερνισμού όπως ο Eduardo Arroyo και ο Andy Warhol, ενώ ο διάλογος αυτός συνεχίζεται με σύγχρονους καλλιτέχνες της ζωγραφικής σχολής του Βερολίνου όπως ο Peter Böhnisch, ο Thomas Grünfeld, ο David Nicholson, ο Δημήτρης Τζαμουράνης, ο Thomas Virnich, ο René Wirths, η Sandra Vásquez de la Horra και ο John Isaacs.

Σκουφά 4, Κολωνάκι, 10673, Ώρες λειτουργίας: Δευτ-Τετ-Σαβ 10:00-15:30, Τρ-Πεμ: 10:00-15:30 & 17:30-21:00, Παρ: 10:00-15:30 & 17:30-20:00. skoufagallery.gr.

"Πράξεις των Αποστόλων" στον Ιανό

ο συγγραφέας Ιωάννης Πανουτσόπουλος ΙΑΝΟΣ

Η Αλυσίδα Πολιτισμού IANOS και οι Εκδόσεις Τόπος διοργανώνουν εκδήλωση για την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Ιωάννη Πανουτσόπουλου "Πράξεις των Αποστόλων", τη Δευτέρα 6 Μαρτίου στις 20:30.

Για το βιβλίο θα συνομιλήσει ο συγγραφέας Ιωάννης Πανουτσόπουλος με τον ποιητή και σκηνοθέτη Πάνο Κυπαρίσση. Στην βραδιά θα παρουσιαστούν τραγούδια από το υπό έκδοση cd με τίτλο "Ρεφενέ" σε στίχους του Ιωάννη Πανουτσόπουλου και μουσική του Χρήστου Γκόντζου. Τραγουδούν: Έλενα Βασιλειάδη, Μαριλίζα Λούντζη.

Παίζουν: Νίκος Ντεκούλης, πιάνο / Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος, κλαρινέτο /Ζαχαρίας Γερασκλής, μπουζούκι / Παύλος Παπαναστασάτος, κιθάρα / Ορφέας Κωνσταντόπουλος, κοντραμπάσο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον ΙΑΝΟ της Αθήνας, Σταδίου 24 και θα προβάλλεται ζωντανά στο κανάλι Youtube και στη σελίδα Facebook του ΙΑΝΟΥ.

"Μπλε" στον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο

'Εκθεση "Μπλε" στον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ

Το RAINBOW project ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ συνεχίζεται στην καρδιά της Αθήνας, στο Κολωνάκι, στον ιστορικό χώρο του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου και η Τέχνη αποκτά ΜΠΛΕ χρώμα, συνεχίζοντας τις 6 + 1 ομαδικές εκθέσεις που πλαισιώνουν το project έως το καλοκαίρι του 2023.

Η πέμπτη έκθεση του project με θέμα το ΜΠΛΕ - BLUE χρώμα παρουσιάζεται στον χώρο του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου, όπου 27 σύγχρονοι αξιόλογοι εικαστικοί εμπνέονται και δημιουργούν έργα. Από τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου έως το Σάββατο, 18 Μαρτίου.

Το ΜΠΛΕ θεωρείται το χρώμα της αρμονίας, της γαλήνης, της εμπιστοσύνης, της ελευθερίας, της ειλικρίνειας αλλά και της απόστασης. Συχνά συνδέεται και με τη μελαγχολία, εξ ου και η προέλευση του ονόματος της μουσικής μπλουζ (blues). Σχετίζεται επίσης με την θάλασσα και τον ουρανό ιδιότητα που προσφέρει χαλαρότητα και ηρεμία. Η λεκτική επικοινωνία συνδέεται επίσης με το μπλε χρώμα ενώ παράλληλα εκφράζει το αίσθημα της αφοσίωσης, του πνεύματος και της θρησκευτικής πεποίθησης. Ήδη από την αρχαιότητα το μπλε εκφράζει την έννοια της πίστης και της ελπίδας ενώ συνδέεται και με το κομμάτι του γλυκού για αυτό και πολλά προϊόντα που σχετίζονται με γλυκές γεύσεις φέρουν μπλε χρώμα.

Το concept, η οργάνωση και η επικοινωνία της έκθεσης ανήκει στον εκπαιδευτικό και διοργανωτή εικαστικών εκθέσεων Δημήτρη Λαζάρου. Η έκθεση παρουσιάζεται σε συνδιοργάνωση με τη Διεθνή Πολιτιστική Πλατφόρμα ART HUB ATHENS / Art for social change – www.arthubathens.org,

Πλατεία Κολωνακίου 2, 4 ος όροφος, Κολωνάκι / (Είσοδος δίπλα στην τράπεζα Πειραιώς) / Η έκθεση διαρκεί από 6 έως 18 Μαρτίου 2023.

Ομαδική έκθεση "Blast from the Past"

Δημήτρης Νεβεσκιώτης, First Raid Kit pt1, 2022, εφυαλωμένος πηλός, χρώματα κεραμικής, 55 x 28 εκ. /"Blast from the Past" KALFAYAN GALLERIES

Οι Kalfayan Galleries (Χάρητος 11, Κολωνάκι, Αθήνα) παρουσιάζουν την ομαδική έκθεση ‘Blast from the Past’ με έργα των: Ελένης Βερναδάκη, Lynda Benglis, Christo, Νίκου Εγγονόπουλου, Βλάση Κανιάρη, Christoph Keller, Καρολίνας Κρασούλη, Μαρίας Λοϊζίδου, Brice Marden, Ράνιας Μπέλλου, Δημήτρη Νεβεσκιώτη, Nelly’s, Edward Steichen, Αλέκου Φασιανού, Γιανούλη Χαλεπά.

Η έκθεση παρουσιάζει διάφορες πτυχές της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς ως διαχρονικής πηγής έμπνευσης. Τα έργα που παρουσιάζονται διερευνούν τη γοητεία που ασκούν η αρχαία τέχνη, η μυθολογία, η ιστορία, η αρχιτεκτονική και η λογοτεχνία σε εκπροσώπους του μοντερνισμού και σε σύγχρονους καλλιτέχνες. Τα έργα τους αποτυπώνουν ένα αμάλγαμα αφηγήσεων που εκφράζουν την πολυεπίπεδη διασύνδεση μεταξύ αρχαίου και σύγχρονου εικαστικού πολιτισμού. Ο επισκέπτης αναγνωρίζει σε ορισμένες περιπτώσεις αμέσως τις αναφορές σε εμβληματικά αρχιτεκτονικά μνημεία και έργα τέχνης της αρχαιότητας.

Η έκθεση "Blast from the Past" παρουσιάζει διεθνούς φήμης καλλιτέχνες σε διάλογο με ανερχόμενους καλλιτέχνες και στοχεύει στην προβολή του διαχρονικού και επιδραστικού ρόλου της Ελληνικής Αρχαιότητας ως Μούσας εικαστικών καλλιτεχνών. Info: kalfayangalleries.

