Δωρεάν στην πόλη την Πέμπτη 10 Απριλίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Πέμπτη 10 Απριλίου στην καρδιά της πόλης.

Πρώτο 10ήμερο Απριλίου με κρύο και εμείς συνεχίζουμε να ψάχνουμε δωρεάν εκδηλώσεις τις οποίες μπορούμε να απολαύσουμε χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουμε χρήματα.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και την Πέμπτη 10 Απριλίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

“Islands on my mind grow on my back”

Η δεύτερη ατομική έκθεση της Φωτεινής Παλπάνα στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα παρουσιάζει έναν διάλογο μεταξύ της γλυπτικής και των νέων ζωγραφικών έργων της. Η έκθεση περιλαμβάνει την εγκατάσταση “Islands on my mind grow on my back” (2021), με διαστρωμάτωση τσιμεντοειδών υλικών σε έντονους χρωματισμούς, καθώς και τη ζωγραφική σύνθεση “Soft Paintings: I had so much painting in me!” (λαδοπαστέλ σε συνθετικά υφάσματα με πέλος), έργο που έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου. Οι δύο ενότητες συνυπάρχουν, αντικατοπτρίζοντας και επεκτείνοντας η μία την άλλη.

Τα γλυπτά παρουσιάζονται ως χρωματιστή ύλη στερεοποιημένη σε γεωλογικούς σχηματισμούς, ενώ οι ζωγραφικές εικόνες, διαμορφωμένες με “ελεγχόμενο αυθορμητισμό” και παιγνιώδη διάθεση, διατηρούν αφαιρετικά σχήματα με αναφορές στο σώμα, το τοπίο και το ανάγλυφο του εδάφους.

Τα ογκώδη γλυπτά της από τσιμεντοειδή υλικά – βράχοι, νησιά, κομμάτια εδάφους, θραύσματα τοπίων – συνυπάρχουν με έργα από ύφασμα, το οποίο η καλλιτέχνης χειρίζεται γλυπτικά, σχεδιαστικά και ζωγραφικά.

Εγκαίνια: Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025, 18:00 – 21:00.

Ο Χειμωνάκης χειρίζεται το ξύλο ως ευρεθέν υλικό

Στην ατομική του έκθεση, “Ξέφωτο”, ο Γιάννης Χειμωνάκης παρουσιάζει μια συλλογή από ζωγραφικά και γλυπτικά έργα.

Πρόκειται για μια εγκατάσταση από προσεκτικές χειρονομίες και μινιμαλιστικές, γραμμικές δομές από ξύλο, μελάνι και ακουαρέλα. Ο Χειμωνάκης χειρίζεται το ξύλο ως ευρεθέν υλικό, βιομηχανικά επεξεργασμένο και σημαδεμένο από μακροχρόνια χρήση. Δουλεύει με σκοπό να το αποχαρακτηρίσει και να το επανασυναρμολογήσει, αποκαθιστώντας κάτι από τη φυσική του όρθια θέση, τις περιελίξεις και τις ατέλειές του. Μέσα από χρονοβόρα και λεπτομερή εργασία, ο Χειμωνάκης αφαιρεί τα στρώματα των ανθρώπινων ενεργειών και της συσσώρευσης των συνθηκών που έχουν αλλοιώσει το ξύλο, προσεγγίζοντας τον πυρήνα της υπόστασης και της δομής του.

Τα κομμάτια ενός δρύινου πατώματος τρίβονται μέχρι να αφαιρεθούν πλήρως από επάνω τους τα ίχνη από ένα πολυκαιρισμένο βερνίκι, από τα ατελείωτα βήματα δεκαετιών, από μία σωλήνα νερού που έσπασε. Στη συνέχεια συναρμολογούνται ξανά. Μέσα από μια διαφορετική εκδοχή συναρμογής, το άλλοτε “αόρατο” απορριφθέν υλικό ξαναποκτά κάποια από τα καίρια ταυτοτικά χαρακτηριστικά του: ένα κάθετο, κυλινδρικό στοιχείο, όπως το δέντρο από το οποίο προήλθε (Single-line Sculptures, 2020-2025).

Η εικαστική πρακτική του Γιάννη Χειμωνάκη είναι στοχευμένα εργαστηριακή και σχετίζεται με έναν χρόνο αργό. Τα έργα του, εγκατεστημένα στον εκθεσιακό χώρο, φέρουν τη μαρτυρία μιας διαδρομής χωρίς συντομεύσεις και παρακάμψεις, μεταξύ συλλογισμού, χειρωναξίας, φροντίδας και τελικά απόλαυσης.

Εγκαίνια: 10 Απριλίου στις 18:00.

“Άλλοι Ήλιοι Άλλοι Πλανήτες”

Η Γκαλερί Δύο Χωριά ανακοινώνει τη διπλή έκθεση των Ελλήνων καλλιτεχνών Μαρίνας Βελησιώτη και Πέτρου Ευσταθιάδη, με τίτλο “Other Suns Other Planets” (Άλλοι Ήλιοι Άλλοι Πλανήτες).

Η Μαρίνα Βελησιώτη είναι διαμεσική καλλιτέχνιδα με έδρα την Αθήνα. Το έργο της, που περιλαμβάνει υφάσματα, κεραμικά, βίντεο, ήχο και εγκαταστάσεις, εξερευνά τις θεματικές της εσωτερικότητας και των εικοτολογικών πραγματικοτήτων, προσφέροντας νέες συνδέσεις και εναλλακτικές ιστορικές αφηγήσεις.

Ο Πέτρος Ευσταθιάδης επικεντρώνεται στη φωτογραφία, με πρακτική που βασίζεται στη φυσική υλικότητα των καθημερινών απορριμμάτων και τη γλυπτική χειρονομία. Τα έργα του περιλαμβάνουν φωτογραφίες γλυπτικών συνθέσεων και εγκαταστάσεων από αντικείμενα που βρήκε στα περίχωρα της ιδιαίτερης πατρίδας του, το Λιπαρό.

Τα δύο σώματα έργων που εκτίθενται επιδιώκουν να αμφισβητήσουν τις κανονιστικές λογικές και τα ήθη του σύγχρονου καπιταλισμού. Προτείνουν διαφορετικές οπτικές για την επανεξέταση των οικονομικών και πολιτικών μοντέλων, προσφέροντας μια οπτική στη λογική της Αποανάπτυξης.

Εγκαίνια: 10 Απριλίου 2025 στις 7 μ.μ., παρουσία των καλλιτεχνών.