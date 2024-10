Δωρεάν στην πόλη την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Πέμπτη 10 Οκτωβρίου στην καρδιά της πόλης.

Μπήκαμε στον Οκτώβρη και η Αθήνα προσφέρει δωρεάν εκδηλώσεις τις οποίες μπορούμε να απολαύσουμε χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουμε χρήματα.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Θυμίζουμε ότι Πέμπτη 10 Οκτωβρίου εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας. Ημέρα αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας, που αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.

“Φιλέλληνες” – Δωρεάν συναυλία αφιέρωμα στον Λόρδο Βύρωνα

Φέτος συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από τον θάνατο του Λόρδου Βύρωνα. Σημαντικοί καλλιτέχνες τιμούν το “Έτος Λόρδου Βύρωνα και Φιλελληνισμού” μέσα από έργα σπουδαίων Ελλήνων και Φιλελλήνων ποιητών.

Σύγχρονη μουσική σύνθεση αγκαλιάζει αισθαντικά απαγγελίες και ερμηνείες μελοποιημένης ποίησης, αναδεικνύοντας έργα κοσμαγάπητων ποιητών όπως οι: Λόρδος Βύρων, Alexander Pushkin, Johanna Kinkel, Vittorio Sereni, Juliusz Slowacki, Frédéric Mistral, Kωστής Παλαμάς, Αριστοτέλης Βαλαωρίτης.

Ένα μουσικό ταξίδι στο Ηρώδειο από “Τα νησιά της Ελλάδας” του Λόρδου Βύρωνα έως τη “Νίκη” του Κωστή Παλαμά.

Κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ύστερα από 200 χρόνια, Έλληνες και Φιλέλληνες ενώνονται ξανά σε ένα σώμα, με μία καρδιά, και όλοι μαζί υμνούν την Ελευθερία και την Ειρήνη.

Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ (ΟΣΜ ΕΡΤ)

Μουσική της Πολεμικής Αεροπορίας (ΜΠΑ)

Χορωδία Δήμου Βριλησσίων

Dryades Quartet

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Λίνα Νικολακοπούλου

Παρουσίαση – Συντονισμός: Αλέξης Κωστάλας

Platforms Project 2024 – Δωρεάν εικαστική βόλτα στο Καπνεργοστάσιο

Το Platforms Project– Independent Art Fair, η διεθνής φουάρ της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής και τόπος συνάντησης καλλιτεχνικών ομάδων – πλατφορμών και καλλιτεχνών από 25 χώρες, παρουσιάζεται στο Καπνεργοστάσιο με ένα πολύπλευρο παράλληλο πρόγραμμα.

To Platforms Project 2024 – Independent Art Fair θα παρουσιαστεί φέτος, από τις 10 έως τις 13 Οκτωβρίου 2024 στο εμβληματικό κτίριο του Καπνεργοστάσιου με ημερίδες, περφόρμανς, ομιλίες και workshops από τις συμμετέχουσες ομάδες. Περισσότερα στο https://platformsproject.com.

Φωτεινή Τσαλίκογλου, Σάββας Σαββόπουλος – Δωρεάν συμμετοχή στη συζήτηση

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, το Μουσείο Μαρία Κάλλας προσκαλεί το κοινό την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, σε μία δημιουργική συζήτηση της Φωτεινής Τσαλίκογλου και του Σάββα Σαββόπουλου με θέμα “Απώλεια και δημιουργία”.

Πώς η τέχνη και η δημιουργία καταφέρνουν να λειτουργήσουν θεραπευτικά μεταμορφώνοντας την απώλεια σε δημιουργική έκφραση; Μέσα από την συζήτηση θα διερευνηθεί η θεραπευτική διάσταση της τέχνης και η συμβολή της στην εξέλιξη μεγάλων καλλιτεχνικών προσωπικοτήτων.

Από τη γέννηση, το πρώτο τραύμα, μέχρι το θάνατο, μια σειρά απωλειών σημαδεύει την ψυχή και το σώμα. Μπορεί να αποτελέσουν σημεία εκκίνησης είτε καταστροφικών διαδικασιών, είτε ευκαιρία για μια πορεία ανασυγκρότησης, μια πορεία επανόρθωσης.

Ένα από τα βασικότερα πεπρωμένα της δημιουργίας είναι η ανάπτυξη της μετουσίωσης, βασικού φορέα της τέχνης, του πιο όμορφου δημιουργήματος της ζωής.”

Η Φωτεινή Τσαλίκογλου είναι Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου και Συγγραφέας.

Ο Σάββας Σαββόπουλος είναι Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης και Συγγραφέας.

Εκθεση “Communities Between Islands” – Δωρεάν στο Goethe-Institut Athen

Η έκθεση Communities Between Islands παρουσιάζει μια επιλογή έργων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του ομώνυμου προγράμματος φιλοξενίας καλλιτεχνών. Οι προσκεκλημένοι καλλιτέχνες ταξίδεψαν στην Κορσική, τη Σαρδηνία και τη Σύρο εκτός τουριστικής περιόδου, ώστε να έρθουν σε επαφή με την τοπική ζωή και να γνωρίσουν την αθέατη πλευρά των τριών νησιών μέσα από επιτόπια έρευνα και μια σειρά εργαστηρίων με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων. Από παραμελημένα ερείπια μέχρι άγνωστες στρατιωτικές παρεμβάσεις και αχαρτογράφητα οικοσυστήματα, οι καλλιτέχνεςαναδεικνύουν με μεθόδους καταγραφής και μυθοπλασίας, με αναλογικά και ψηφιακά μέσα, τη γεωγραφία της Μεσογείου που μοιράζονται από κοινού αυτά τα νησιά. Ο χώρος του Goethe-Institut Athen κατακλύζεται με εικόνες που μας προσκαλούν να εξερευνήσουμε τους σύγχρονους περιβαλλοντικούς προβληματισμούς και τις ιστορικές ρήξεις και συνέχειες που απορρέουν από τις διαφορετικές νησιωτικές χρονικότητες.

Το Communities Between Islands είναι ένα διετές νομαδικό πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών στο οποίο συμμετέχουν οι οργανισμοί Providenza στην Κορσική, Cherimus στη Σαρδηνία και Δίκτυο Αρχιπέλαγος στη Σύρο.

Στον πρώτο κύκλο, με τίτλο Untraced Passages (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2023), συμμετείχαν οι Marianne Fahmy (1992, Αίγυπτος), Latent Community (Σωτήρης Τσίγκανος, 1992 και Ιώνιαν Μπισάι, 1992, Ελλάδα) και Elke Marhöfer (1967, Γερμανία)· στον δεύτερο κύκλο, με τίτλο Woven by the Currents (Μάιος-Ιούνιος 2024), οι Sarah-Anais Desbenoit (1992, Γαλλία), Dania Shihab (1982, Ιράκ) και Amalia Vargas (1994, Κολομβία). Ο τρίτος και τελευταίος κύκλος …and so we’ll end up singing με τους Maya Aghniadis (1991, Ελλάδα/Λίβανος), Roberto Casti (1992, Ιταλία) και Lukas De Clerck (1994, Βέλγιο) ολοκληρώνεται στα μέσα του Οκτωβρίου 2024.

To Communities Between Islands είναι ένα πρότζεκτ του Creative Europe που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται με την υποστήριξη του Goethe-Institut Athen και του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

Η έκθεση στην Αθήνα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σύρου.

Καλλιτέχνες: Sarah-Anaïs Desbenoit & Dania Shihab, Latent Community (Σωτήρης Τσίγκανος & Ιώνιαν Μπισάι), Marianne Fahmy, Elke Marhöfer, Amalia Vargas