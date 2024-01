Δωρεάν στην πόλη την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου – 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Προτάσεις για όλους με δωρεάν είσοδο και ευκαιρίες για γιορτινές βόλτες χωρίς πορτοφόλι.

Ποικίλες δωρεάν εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα – τα οποία πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς – δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου.

“I’d rather be a Cyborg than a Goddess”

Από τις 11 Ιανουαρίου 2024 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2024, ο πολιτιστικός οργανισμός Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI) παρουσιάζει το πρόγραμμα video art I’d rather be a Cyborg than a Goddess, σε επιμέλεια της Κίκας Κυριακάκου, Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του PCAI, με έργα της Συλλογής Έργων Τέχνης PCAI. Το πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί στο The Ellinikon Experience Centre, ένα από τα μεγαλύτερα και τεχνολογικά πιο προηγμένα κέντρα επισκεπτών στον κόσμο.

Ένα προοίμιο του αφιερώματος έλαβε χώρα κατά την πρόσφατη, δεύτερη συνάντηση της Διεθνούς Ένωσης Εταιρικών Συλλογών Σύγχρονης Τέχνης (IACCCA) στην Αθήνα. Το πρόγραμμα συγκεντρώνει έργα video art από γυναίκες καλλιτέχνιδες, τα οποία εστιάζουν στις έννοιες της κλιματικής αλλαγής, του καταναλωτισμού, των διαστημικών απορριμμάτων, της τεχνολογίας και του φύλου: σύγχρονες αφηγήσεις, οι οποίες κινούνται από τη γήινη πραγματικότητα στη σφαίρα της δυστοπίας ή της επιστημονικής φαντασίας.

The Ellinikon Experience Centre

Το πρόγραμμα με τίτλο “I’d rather be a Cyborg than a Goddess” απορρέει από το θεμελιώδες δοκίμιο της Donna Haraway του 1985 σχετικά με τις εκφάνσεις και τις σχετικότητες του κυβοργίου (cyborg). Τα επιλεγμένα έργα του PCAI υφαίνουν στο σύνολό τους ένα χαρακτηριστικό αφήγημα που αφορά στην πρωτογενή επιστημονική φαντασία, όπως εκφράστηκε μέσα από την πένα γυναικών συγγραφέων. Έργα που συχνά απηχούν τις ανησυχίες των Octavia Butler και Ursula K. Le Guin σχετικά με το Άλλο. Bίντεο τα οποία εξετάζουν θεματικές σχετικές με τα βικτωριανά κείμενα των Mary Shelley και Rhoda Broughton, από τις πρώτες γυναίκες συγγραφείς που ασχολήθηκαν με το μυθιστόρημα και το διήγημα επιστημονικής φαντασίας. Έναρξη προγράμματος: Πέμπτη 11 Ιανουαρίου, 17:00 – 20:00. Περισσότερα στο pcai.gr.

Love Solidarity Death (L.S.D.): The Book

Έναν χρόνο μετά την έκθεση των The Callas στη Στέγη, η Στέγη μας προσκαλεί στην παρουσίαση του “Love Solidarity Death (L.S.D.): The Book”. Πρόκειται συγχρόνως για μια παρουσίαση βιβλίου, μια έκθεση με εικαστικά έργα και μια performance, που μας επαναφέρουν στο ψυχεδελικό σύμπαν των The Callas και της 20χρονης δημιουργικής πορείας τους. Η Μικρή Σκηνή της Στέγης μετατρέπεται σε ένα ζωντανό installation και σε μια εκδήλωση που περιλαμβάνει την παρουσίαση του βιβλίου από την επιμελήτρια της έκθεσης, Νάντια Αργυροπούλου, καθώς και χειροποίητα ρούχα, έκθεση εικαστικών έργων των The Callas από τη συλλογή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και live performance από τις Callasettes.

Πώς ξορκίζεις το παρελθόν και πώς διαμορφώνεις το μέλλον; Δημιουργώντας μικρές ουτοπίες σαν όπλο αντίστασης και επιβίωσης. Τον Νοέμβριο του 2022, οι The Callas ήρθαν στη Στέγη με μια έκθεση-ψυχεδελικό ξόρκι στο παρελθόν, στο τώρα και στο μέλλον της ελληνικής εικαστικής και μουσικής σκηνής, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια δημιουργίας τους.Τα ποπ-φολκ κεντήματα και υφαντά τους, τα γλυπτά και οι εγκαταστάσεις από κομμένα μάρμαρα των παλιών πεζοδρομίων της Αθήνας, τα κάδρα με τις working-class Μαντόνες, οι Psychladic ζωγραφικοί πίνακες από spray colors, αλλά και οι Callasettes επιστρέφουν για το νέο κεφάλαιο του project με τίτλο “Love Solidarity Death (L.S.D.)” και τη δημιουργία ενός ξεχωριστού βιβλίου.

Στην έκθεση μας υποδέχεται το έργο EAST BEAT, το βλέμμα μας απλώνεται πίσω στον Punkthenon για να φτάσει στο τέλος της αίθουσας. Pinelopi Gerasimou

Το “Love Solidarity Death (L.S.D.): The Book” είναι μια έκδοση που αποτυπώνει τη διαδικασία που οδήγησε στην ομότιτλη έκθεση των The Callas, συγκεντρώνοντας πλούσιο φωτογραφικό υλικό, προσχέδια και σημειώσεις για έργα, links από το documentation video της έκθεσης, συζητήσεις και κείμενα από όσους μπλέχτηκαν σε αυτό το ετερόκλητο σύμπαν των αδερφών Ιωνά: Νάντια Αργυροπούλου, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Myriam Ben Salah, Ian F. Svenonius, Paul Artrocker και Jim Sclavunos. Περισσότερα στο onassis.org.

Χαράλαμπος Γιαννακόπουλος διαλέξεις “Ο Όμηρος και η επική ποίηση: η Ιλιάδα και η Οδύσσεια”

Τέσσερις συναντήσεις για τον μεγάλο επικό ποιητή στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, με τον φιλόλογο, ποιητή, Χαράλαμπο Γιαννακόπουλο.

Ο Όμηρος και η επική ποίηση: 11 Ιανουαρίου 2024, 6:30 μ.μ.

Ιλιάδα: 18 Ιανουαρίου 2024, 6:30 μ.μ.

Οδύσσεια: 25 Ιανουαρίου 2024, 6:30 μ.μ.

Η μετάφραση της Οδύσσειας: 1η Φεβρουαρίου 2024, 6:30 μ.μ.

Τι είναι αυτό που μας συναρπάζει στα ομηρικά έπη και στη θεώρηση του κόσμου που αυτά περιέχουν, ώστε τρεις χιλιάδες χρόνια μετά τη σύνθεσή τους επιμένουμε ακόμα να τα διαβάζουμε; Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα στο οποίο θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στη διάρκεια των συναντήσεων. Για να φτάσουμε στην απάντηση, θα σκύψουμε στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια, προκειμένου να διερευνήσουμε ποιος μπορεί να ήταν πραγματικά ο Όμηρος, τι ήταν οι αοιδοί και οι ραψωδοί, πώς συντίθεται ένα ποίημα χωρίς τη χρήση της γραφής, ποια είναι η γλώσσα των επών και το περιεχόμενό τους, ποια τα βασικά τους θέματα και οι απαντήσεις τους στα ερωτήματα που ανέκαθεν απασχολούν τους ανθρώπους. Όπως επίσης θα αναζητήσουμε τα πορίσματα της αρχαιολογίας, της φιλολογίας και της γλωσσολογίας σχετικά με την ομηρική ποίηση και εποχή. Κυρίως όμως θα απολαύσουμε και θα εμβαθύνουμε, σε νεοελληνική μετάφραση με πυκνές ματιές στο πρωτότυπο κείμενο, στην υψηλότερη ποίηση που έχει γραφτεί ποτέ. Περισσότερα στο hfc-worldwide.org.

Ομαδική έκθεση ζωγραφικής-χαρακτικής “Ρινόκερος”

Η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος υποδέχεται την νέα χρονιά με την ομαδική έκθεση “Ρινόκερος” της εικαστικής ομάδας 13ο Φ. Οι οκτώ καλλιτέχνες που συγκροτούν την ομάδα 13ο Φ, είναι όλοι απόφοιτοι του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα ενώ έχουν αλληλεπιδράσει και συνεκθέσει και σε άλλες εκθέσεις στο παρελθόν. Η έκθεση όπως δηλώνει και ο τίτλος της είναι εμπνευσμένη από τον Ρινόκερο του Ευγένιου Ιονέσκο.

Ο Ιστορικός Τέχνης Νίκος Πεγιούδης αναφέρει μεταξύ άλλων στο κείμενο του για την έκθεση: “Οχτώ σύγχρονοι εικαστικοί καλλιτέχνες εμπνέονται από τον Ρινόκερο και παρουσιάζουν έργα που αναδεικνύουν τόσο τη διαχρονικότητα όσο και την επικαιρότητα του έργου. Δουλεύοντας διαφορετικά μέσα, χαρτογραφούν την καθημερινή μάχη για την διατήρηση της ταυτότητας, τον αυτοκαθορισμό και την ανοχή του διαφορετικού σ’ έναν κόσμο κυριαρχούμενο από ρινόκερους. […] Ο Ρινόκερος του Ευγένιου Ιονέσκο, έργο γραμμένο στα τέλη του 1958 ανήκει πλέον στον Δυτικό κανόνα. 65 χρόνια μετά την συγγραφή του παραμένει επίκαιρο χάρη στον βαθιά αντικομφορμιστικό του χαρακτήρα.”

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Ιφιγένεια Αβραμοπούλου, Δήμος Κηπουρός, Τίνα Κόντογλη, Κωνσταντίνος Κούρτης, Θωμάς Μακινατζής, Αναστασία Μίχα, Ζαχαρίας Πολυχρονάκης, Έλενα Προβατά. Εγκαίνια: Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024, ώρα 17:00-22:00.

Ομαδική έκθεση “Κάτω από τον ίδιο ουρανό”

Το T.A.F./ the art foundation παρουσιάζει την ομαδική έκθεση Κάτω από τον ίδιο ουρανό της καλλιτεχνικής ομάδας FireArt art collective. Πρόκειται για μια συνεργασία 75 καλλιτεχνών από χώρες της ευρύτερης περιοχής και έχει ως θέμα τον πόλεμο και την αλληλεγγύη των λαών. Η έκθεση ξεκίνησε το ταξίδι της τον Ιούλιο του 2022 με έργα Ελλήνων και Τούρκων καλλιτεχνών και με τον τίτλο “Κάτω από τον ίδιο ουρανό, γύρω από την ίδια θάλασσα”. Παρουσιάστηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ναζίμ Χικμέτ στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη (Πολιτιστικό Κέντρο Ισλαχανέ), στην Κομοτηνή (Δημοτική Πινακοθήκη), στη Φλώρινα (Εύξεινος Λέσχη) και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Μέσα από τα έργα οι καλλιτέχνες προσπάθησαν να προβληματίσουν το κοινό πάνω στις αιτίες των πολέμων, να αναδείξουν τις συνέπειες, να δείξουν πως οι λαοί των δύο γειτονικών χωρών υποφέρουν από τις ίδιες αιτίες και να καλέσουν το κοινό να αποφασίσει τι θα πρέπει να γίνει.

Στη συνέχεια, η κατάσταση στον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων έκανε επιτακτική την ανάγκη να πλατύνει η συνεργασία. Έτσι, η καλλιτεχνική ομάδα FireArt αποφάσισε να τονίσει αυτά που ενώνουν τους λαούς: τις κοινές πίκρες και τα κοινά βάσανα, τα όνειρα για ένα καλύτερο μέλλον μέσα από την αλληλεγγύη και τους αγώνες των λαών.Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν καλλιτέχνες από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, τη Σλοβενία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Ιταλία, την Τσεχία και το Μεξικό και προστέθηκαν στην κοινή έκθεση Ελλήνων και Τούρκων. Η έκθεση παρουσιάστηκε στην Πινακοθήκη Χρίστο Τσόκεφ στο Γκάμπροβο, συνέχισε το ταξίδι της στο Πολιτιστικό και Πληροφοριακό Κέντρο της Μπίτολα στη Βόρεια Μακεδονία και φτάνει στον τελευταίο σταθμό της στο T.A.F στην Αθήνα, όπου θα κλείσει πανηγυρικά. Διεύθυνση: Νορμανού 5, Αθήνα 105 55 / Τηλέφωνο: 21 0323 8757.