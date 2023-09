Δωρεάν στην πόλη την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου – 5+1 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ευκαιρίες για να ψυχαγωγηθείτε δωρεάν την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου.

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου.

“Το φαινόμενο της πεταλούδας / Τhe butterfly effect” ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης

Ο αστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός artefact athens παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο “Tο Φαινόμενο της Πεταλούδας / TheButterfly Effect” σε επιμέλεια Κώστα Πράπογλου που θα πραγματοποιηθεί σε πολυάριθμους χώρους του συγκροτήματος της εμβληματικής κλωστοϋφαντουργίας.

Η ιστορική κλωστοϋφαντουργία “Κλωσταί Πεταλούδας-Μουζάκης” ιδρύεται από τον Ελευθέριο Μουζάκη το 1944 και λειτουργεί αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Η έκθεση προσδοκά να αναδείξει την ιστορία του που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιομηχανική ιστορία της Ελλάδας.

Το βιομηχανικό περιβάλλον με τον έντονο ρετρο-φουτουριστικό του χαρακτήρα εμπνέει τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες και θα βάλει τους επισκέπτες σε μια συνθήκη όπου το πραγματικό και τo φαντασιακό συνδιαλέγονται και αλληλεπιδρούν.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεωγραφικό στίγμα της ευρύτερης περιοχής των εγκαταστάσεων του εργοστασίου που ταυτίζεται με τον άξονα της αρχαίας πομπής των Ελευσίνιων Μυστηρίων επί της Ιεράς Οδού, η έκθεση θα φέρει το φιλότεχνο κοινό κοντά σε νοήματα εσωτερικής διερεύνησης, υπαρξιακών αναζητήσεων και συναισθηματικής ανάτασης.

Από την έκθεση The Butterfly Effect ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΑΠΟΓΛΟΥ

φυσική υπόσταση του νήματος ως πρώτη ύλη αλλά και ως παράγωγο/προϊόν σε αναρίθμητες μορφές, αποτελεί αναφορά μιας παράδοσης και μιας εθνικής ταυτότητας σε πολλαπλά επίπεδα.

Ο εννοιολογικός άξονας εμπλέκει μια ποιητική και αλληγορική μεταφορά του φαινομένου της πεταλούδας (the butterfly effect) που δανείζει και το όνομά του στον τίτλο της έκθεσης. Συνομιλεί με το γεγονός ότι μια απειροελάχιστημεταβολή στη ροή των γεγονότων οδηγεί, μετά από την πάροδο του χρόνου, σε μια εξέλιξη της ιστορίας δραματικά διαφορετική από εκείνη που θα λάμβανε χώρα, αν δεν είχε συμβεί η μεταβολή.

Εγκαίνια: Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 | 19.00 – 23.00.

”Ηλέκτρα” του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λίλλυς Μελεμέ στο Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού

Στην “Ηλέκτρα” του Σοφοκλή, Ηλέκτρα και Ορέστης εκδικούνται για το φόνο του Αγαμέμνονα από την Κλυταιμνήστρα και τον Αίγισθο, πληρώνοντας το αίμα με αίμα. Βαθιά επηρεασμένος από την εποχή του (τέλη του 5ου αιώνα), που διακατέχεται από πνεύμα αμφισβήτησης, διερεύνησης και αποδόμησης, ο Σοφοκλής επιλέγει να αφηγηθεί τον μύθο των Ατρειδών μέσα από το υποκειμενικό βλέμμα της Ηλέκτρας. Ένα βλέμμα θρυμματισμένο από τον πόνο και το πένθος, που αντανακλά, μεγεθύνει και ενίοτε παραμορφώνει την πραγματικότητα που την περιβάλλει.

Το αινιγματικό και απροσδόκητο τέλος της τραγωδίας δεν προμηνύει κανένα ευτυχές τέλος, ούτε για την ηρωίδα ούτε για τα πάθη του οίκου της. Ο Σοφοκλής δεν παίρνει θέση για το θέμα της μητροκτονίας που απασχόλησε τόσο τον Αισχύλο, όσο και τον Ευριπίδη. Ως κινηματογραφιστής, εστιάζει τον φακό του στο πρόσωπο της Ηλέκτρας, που μετά τους άγριους πανηγυρισμούς για την ευόδωση του σχεδίου της εκδίκησης, παραμένει παράξενα σιωπηλή, μια κούφια μάσκα, που νιώθει κανείς πως δεν θα ξαναμιλήσει ποτέ πια.

Διανομή:

Ηλέκτρα: Λένα Παπαληγούρα

Ορέστης: Στρατής Χατζησταματίου

Κλυταιμνήστρα: Ελισάβετ Μουτάφη

Παιδαγωγός: Ιωάννης Παπαζήσης

Χρυσόθεμις: Εριέττα Μανούρη

Αίγισθος: Δαυίδ Μαλτέζε

Πυλάδης: Πάρης Λεόντιος

Ηλέκτρα: Λένα Παπαληγούρα Ορέστης: Στρατής Χατζησταματίου Κλυταιμνήστρα: Ελισάβετ Μουτάφη Παιδαγωγός: Ιωάννης Παπαζήσης Χρυσόθεμις: Εριέττα Μανούρη Αίγισθος: Δαυίδ Μαλτέζε Πυλάδης: Πάρης Λεόντιος Χορός: Φιόνα Γεωργιάδη, Ήβη Νικολαΐδου, Κωνσταντίνα Νταντάμη, Δανάη Πολίτη, Μελισσάνθη Ρεγκούκου, Αρετή Τίλη.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κολωνού.

1ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Ηλιούπολης

Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης προσκαλεί επαγγελματικές ομάδες Σύγχρονου Χορού να παρουσιάσουν τις καλλιτεχνικές τους δημιουργίες στο 1ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Ηλιούπολης, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης “Δημήτρης Κιντής”, το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα έναρξης 21:00, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το Φεστιβάλ αποτελεί μία πρωτοβουλία του Δήμου Ηλιούπολης με στόχο να ενθαρρύνει και να καλλιεργήσει την ενασχόληση των πολιτών και ειδικά των νέων, με την Τέχνη του Χορού. Παράλληλα, φιλοδοξεί να προσφέρει βήμα σε ταλαντούχους χορευτές για να αναδείξουν το έργο τους στην ορχηστρική τέχνη καθώς και να επικοινωνήσουν τόσο μεταξύ τους όσο και με το κοινό.

7 ομάδες, οι ΕΛΙΧ, ALMA, KP MOVERS, ΕΞΙΣ συμπεριληπτική, ΕΛΙΝΑ ΔΕΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ, ΠLANET HAΠI & DANCE ATHENS, θα μας μεταφέρουν συναισθήματα, σκέψεις, προβληματισμούς μέσα από την παραστατική δύναμη του χορού.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθεί Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για υψηλού επιπέδου σπουδαστές Σύγχρονου Χορού, την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 στις 19:30, με δωρεάν συμμετοχή. Το σεμινάριο θα πραγματοποιήσει ο αναγνωρισμένος χορευτής και χορογράφος, Ηλίας Μπαγεώργος, στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης “Δημήτρης Κιντής”.

“Counting Rests”

Οι Kalfayan Galleries παρουσιάζουν την ατομική έκθεση τoυ Αντρέα Τζούροβιτς (γεν. 1987, Σερβία Μαυροβούνιο – Danilovgrad) με τίτλο “Counting Rests”, στην οποία ο καλλιτέχνης πραγματοποιεί ένα καθαρά προσωπικό ταξίδι ενδοσκόπησης, εξερευνώντας την περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ μνήμης, ήχου και σιωπής.

Οι Kalfayan Galleries παρουσιάζουν την ατομική έκθεση τoυ Αντρέα Τζούροβιτς με τίτλο "Counting Rests", στην οποία ο καλλιτέχνης πραγματοποιεί ένα καθαρά προσωπικό ταξίδι ενδοσκόπησης, εξερευνώντας την περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ μνήμης, ήχου και σιωπής. Kalfayan Galleries

Όπως υποδηλώνει ο τίτλος της έκθεσης, τα έργα αντανακλούν τις παύσεις (rests) στη μουσική σημειογραφία αντικατοπτρίζοντας την πρόθεση του καλλιτέχνη να ενορχηστρώσει μια “συμφωνία της σιωπής”.

Για το project που παρουσιάζεται στην γκαλερί Kalfayan, ο καλλιτέχνης αντλεί έμπνευση από της μνήμες της παιδικής του ηλικίας προτού μεταβεί από τη Σερβία Μαυροβούνιο (Πρώην Γιουγκοσλαβία) στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης το 1999. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της θεματικής και της εικαστικής αφήγησης της νέας σειράς έργων διαδραματίζει επίσης η εμπειρία των ξέφρενων πανηγυρισμών για την νίκη της Πρώην Γιουγκοσλαβίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της FIBA ​​το 1998, τους οποίους διαδέχτηκαν μόλις λίγους μήνες αργότερα τα τραγικά γεγονότα λόγω των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ.

Η έκθεση εκφράζει τη γοητεία που ασκούν στον καλλιτέχνη οι διάφοροι μηχανισμοί της ανθρώπινης μνήμης -όπως περιγράφονται στο “The Third Memory” του Pierre Huyghe- και οι οποίοι επηρεάζουν την προσωπική και συλλογική μνήμη καθώς επίσης και το πώς αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Ο “ήχος” είναι ένας ισχυρός μηχανισμός μνήμης. Τα έργα του Τζούροβιτς ρίχνουν φως στη σωματική μνήμη μέσα από τις προσωπικές του γνώσεις παραδοσιακών τεχνικών οργανοποιίας που βασίζονται στην προφορική παράδοση που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Ως εκ τούτου, ο καλλιτέχνης μεταφράζει την εμπειρία του ως κατασκευαστής μουσικών οργάνων, σε περίτεχνα και συναρπαστικά νέα έργα από ξύλο: ζωγραφικά έργα, γλυπτά και γλυπτικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, στην έκθεση θα παρουσιαστούν μια συλλογή προπολεμικών καλουπιών ιστορικής αξίας, σε διάλογο με ένα καλούπι που κατασκεύασε και χρησιμοποίησε ο καλλιτέχνης για τη δημιουργία μερικών από τα έργα του.

Η συλλογή προπολεμικών καλουπιών (σώμα, ηχείο, σκάφος) για την κατασκευή μουσικών οργάνων ηλικίας άνω των 80 ετών που περιλαμβάνονται στην έκθεση είναι ένα πολύτιμο δάνειο από τον Χρήστο Σπουρδαλάκη και το εργαστήριό του.

Εγκαίνια: Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου, 19.00 – 22.00.

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2023 στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Ο εορτασμός για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς στα ελληνικά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους για το 2023 έχει τον γενικό τίτλο “Πολιτιστική Κληρονομιά και Παράδοση. Μαρτυρίες του χθες στο σήμερα”.

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συμμετέχει στον εορτασμό με θεματικές περιηγήσεις και εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε σχολική ομάδα.

Αναλυτικότερα θα πραγματοποιηθούν:

Α) Θεματικές περιηγήσεις από αρχαιολόγους του Μουσείου το Σάββατο 23

Σεπτεμβρίου:

1. “Καλλωπισμός στην Αρχαία Αίγυπτο”, ώρα 11.00-12:00.

Θεματική περιήγηση σε επιλεγμένα αντικείμενα καλλωπισμού της Συλλογής Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων, προκειμένου το κοινό να έρθει σε επαφή με μια αρχαία κοινωνική πρακτική που σχετίζεται με την ομορφιά, η οποία συνεχίζεται έως τις μέρες μας.

Αριθμός συμμετεχόντων στη δράση: 25

2. “Τάματα: ελπίδα και πίστη”, ώρα 12.00-13:00.

Θεματική περιήγηση στην Συλλογή Γλυπτών του Μουσείου, με κεντρικό θέμα τα λίθινα τάματα-ομοιώματα μελών του ανθρώπινου σώματος που προσφέρονταν στους θεούς ως παράκληση ή ως ευχαριστία. Επιπλέον θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα πρόσφατης αρχαιομετρικής έρευνας σε ένα από τα ανατομικά αναθήματα της Συλλογής Γλυπτών καθώς και η αρχαιολογική ερμηνεία τους.

Αριθμός συμμετεχόντων στη δράση: 20

Β) Εκπαιδευτική δράση για μαθητές:

Την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00-12:00 θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Σαν σήμερα…σαν χθες. Παιχνίδια και γιορτή, χοροί και μουσική” για μαθητές Α΄θμιας Εκπαίδευσης (Δ΄ έως Στ΄ Δημοτικού).

Οι μαθητές μέσα από μια εκπαιδευτική περιήγηση στον εκθεσιακό χώρο, στον Κόσμο του παιδιού και της γυναίκας, θα γνωρίσουν επιλεγμένα εκθέματα του Μουσείου (παιχνίδια, αγγεία με παραστάσεις που σχετίζονται με τη μουσική, το γάμο και τις γιορτές) και θα ανακαλύψουν τη διαχρονικότητά τους. Η δράση θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή των παιδιών σε εικαστικό εργαστήρι. Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν.

Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου η είσοδος στο μουσείο θα είναι ελεύθερη.

Για την παρακολούθηση των θεματικών περιηγήσεων είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στις Πληροφορίες του Μουσείου: τηλ. 213 214 4856 και 213 214 4858. Ημερομηνία έναρξης δηλώσεων: Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023, ώρες λειτουργίας Μουσείου.

Pablo Held Trio Live στο Goethe Institut

Οι Pablo Held Trio είναι ένα από τα πιο δυναμικά και σημαντικά σχήματα της σύγχρονης ευρωπαϊκής τζαζ σκηνής. Στις συναυλίες τους ξεπερνούν τα όρια μεταξύ σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού εγκαταλείποντας την ιδέα της setlist και των προμελετημένων ενορχηστρώσεων.

Οι Pablo Held Trio είναι ένα από τα πιο δυναμικά και σημαντικά σχήματα της σύγχρονης ευρωπαϊκής τζαζ σκηνής Goethe Institut Nancy Ebert

Η συνοχή του Pablo Held Trio βασίζεται στη φιλία και στη δημιουργική επιθυμία να εισέρχονται συνεχώς σε άγνωστα εδάφη. Η καλλιτεχνική απήχηση και η αυτονομία των τριών σπουδαίων μουσικών προσελκύουν έναν αυξανόμενο κύκλο εξαιρετικών μουσικών από την Ευρώπη και την Αμερική που συχνά συμμετέχουν στο σχήμα.

Την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ WHO WE ARE, το τρίο θα δώσει μία συναυλία στο Goethe-Institut Athen.

Την προηγούμενη ημέρα, Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου, το Pablo Held Trio θα είναι στο Ωδείο Αθηνών για ένα masterclass που απευθύνεται σε μουσικούς και μουσικόφιλους.