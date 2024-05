Δωρεάν στην πόλη την Πέμπτη 23 Μαΐου – 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Προτάσεις και εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο και ευκαιρίες για βόλτες στην Αθήνα χωρίς πορτοφόλι την Πέμπτη 23 Μαΐου.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Πέμπτη 23 Μαΐου, σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Susan Daboll “whose history is it anyway?” – Δωρεάν εικαστική βόλτα

Ο επιμελητής Κώστας Πράπογλου παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Susan Daboll στον χώρο της γκαλερί του ιστορικού Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού στην Αθήνα.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Αμερική, η εικαστική διαδρομή της Daboll έχει επηρεαστεί βαθιά από το περιβάλλον και την οικογενειακή της ιστορία, με αποτέλεσμα την παραγωγή ενός τεράστιου έργου που αντικατοπτρίζει τόσο τη γοητεία όσο και την πολλαπλότητα της πραγματικότητάς μας.

Susan Daboll

Η οπτική γλώσσα της εικαστικού γίνεται αισθητή μέσα από τη διερεύνηση της ανθρώπινης εμπειρίας και της αντίληψης της ύπαρξης. Η έκθεση whose history is it anyway? δανείζεται τον τίτλο της από το ομώνυμο σώμα δουλειάς που δημιούργησε η Daboll το 1986.

Αποπνέοντας μια αίσθηση απολεσθέντων τοπίων, η σειρά των εγκαταστάσεών της που έρχονται στην επιφάνεια σαν δείγματα ψυχολογικής βιογραφίας, εναγκαλιάζει την καθολικότητα του συναισθήματος και μιας εγγενούς αξιοπρέπειας. Στην καρδιά της καλλιτεχνικής πρακτικής της Daboll, έγκειται μια βαθιά ενσυναίσθηση και κοινωνική συνείδηση. Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από την τεχνολογική πρόοδο και την κοινωνική αναταραχή, το έργο της παρουσιάζεται ως αιχμηρή υπενθύμιση της διαρκούς δύναμης της ψυχής και των περιπετειών της σε άγνωστες περιοχές.

Εκπέμποντας πολύ πέρα από μια απλή αισθητική, η καλλιτεχνική και οπτική ευελιξία της Daboll είναι εμφανής στην ικανότητά της να διαχειρίζεται τα χρώματα, καθώς και στα ποικίλα μέσα και τεχνικές. Ασπρόμαυρες αργυροτυπίες (gelatin silver prints), διάφορα είδη φιλμ, κολάζ, έγχρωμα polaroids, φωτογραφίες μηχανής Diana,τυπωμένα υφάσματα και άλλες ψηφιακές εκτυπώσεις είναι όλα αριστοτεχνικά ενορχηστρωμένα και σε διάλογο με έπιπλα και άλλα ευρεθέντα αντικείμενα που όλα έχουν ιδιαίτερη σημασία για αυτήν.

Susan Daboll

Πλοηγώντας στη σφαίρα της ανθρώπινης κατάστασης, η καλλιτέχνις εμποτίζει το έργο της με μια ενδελεχή κατανόηση των συναισθημάτων και των εμπειριών. Μέσα από τη χαρισματική καλλιτεχνική της ματιά, στοχάζεται την πολυπλοκότητα της ζωής, προσφέροντάς μας φευγαλέες ματιές στα μύχια της ψυχής.

Ένα από τα επαναλαμβανόμενα θέματα των έργων που παρουσιάζονται στην έκθεση είναι η διάσταση της φυσικής ή μη φυσικής παρουσίας. Κεντρικό στοιχείο του έργου της Daboll είναι η υποβλητική δύναμη της προσωπογραφίας ως αναπαραστάση μεταφυσικών οντοτήτων. Ξεκινώντας από τα δικά της βαθιά συναισθήματα που παρέμειναν θαμμένα για χρόνια, διερευνά την περιπλοκότητα των[δια]προσωπικών σχέσεων, αιχμαλωτίζοντας την ουσία του πνεύματός τους με αξιοσημείωτη δύναμη και ενσυναίσθηση.

Info: Εγκαίνια 23 Μαΐου,18.00 – 21.00, Ωράριο λειτουργίας έκθεσης: Πέμπτη – Παρασκευή: 17.00 – 20.00, Σάββατο:12.00 – 17.00. Διάρκεια έκθεσης: 23 Μαΐου – 15 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.

Αφιέρωμα στον Διονύσιο Λαυράγκα – Δωρεάν επιστημονική διημερίδα

Από την Άνοιξη του 2023 το Κέντρο Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Ωδείου Αθηνών (ΚΕΤΩΑ), έχει τη χαρά να φιλοξενεί το Μουσικό Αρχείο του σημαντικότατου Έλληνα συνθέτη Διονύσιου Λαυράγκα (1860-1941), κατόπιν παραχώρησης των απογόνων του.

Αφιέρωμα στον Διονύσιο Λαυράγκα

Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τους απογόνους του συνθέτη, αλλά και υπηρετώντας τον βασικό σκοπό λειτουργίας του, που είναι η ανάδειξη του μουσικού μας πολιτισμού, το ΚΕΤΩΑ διοργανώνει ένα διήμερο αφιέρωμα για τη ζωή και το έργο του Λαυράγκα στις 23 και 24 Μαΐου 2024.

Το αφιέρωμα με δωρεάν είσοδο περιλαμβάνει επιστημονική διημερίδα (Πέμπτη 23 και Παρασκευή 24 Μαΐου 2024) που αναδεικνύει το πολυσχιδές έργο του Λαυράγκα, συναυλία (Παρασκευή 24 Μαΐου 2024, Ώρα 20:30) με γνωστά αλλά και άγνωστα έργα του Επτανήσιου συνθέτη και προβολή της ταινίας Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει η Γενική Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού κ. Ελένη Δουνδουλάκη. Περισσότερα στο athensconservatoire.gr.

”Ο Άγνωστος Σταύρος Ντουφεξής” στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης – Δωρεάν τιμητικό αφιέρωμα

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών (ΕΛ.Ε.Κ.ΘΕ.Π.ΤΕ), φιλοξενεί στις 23 Μαΐου 2024, ώρα 19:00, τιμητικό αφιέρωμα στη μνήμη του σκηνοθέτη Σταύρου Ντουφεξή, με τίτλο “Ο Άγνωστος Σταύρος Ντουφεξής”.

Οπτικοακουστικό υλικό από τους σταθμούς της καλλιτεχνικής του πορείας θα παρουσιάσει η θεατρολόγος και κριτικός θεάτρου Άννυ Κολτσιδοπούλου, πενήντα χρόνια σύντροφος και συνεργάτις του. Γνωστοί ηθοποιοί, συνεργάτες και μαθητές του, θα καταθέσουν, με φυσική ή ψηφιακή παρουσία, μνήμες και εμπειρίες από συνεργασίες τους με τον σκηνοθέτη.

Η βραδιά θα κλείσει με μικρό τιμητικό ένθετο για την πρόωρα χαμένη κόρη του, τη σπουδαία μέτζο σοπράνο Stella Doufexis, και με ένα άγνωστο κεφάλαιο του βίου του. Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα παρακολούθησης της εκδήλωσης από οθόνη στην υποδοχή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης.

Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές 2024 στο Επιγραφικό Μουσείο – Δωρεάν διάλεξη

Το Επιγραφικό Μουσείο συμμετέχει στην επετειακή επικοινωνιακή δράση “Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές” που οργανώνει το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΥΠΠΟ, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης σχετικά με την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (23 – 26 Μαΐου 2024).

Την Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 και ώρα 19.00 φιλοξενεί τη διάλεξη του Επίτιμου Διευθυντή του Επιγραφικού Μουσείου κ. Χαράλαμπου Κριτζά με θέμα: “Αρχαιολογικοί Περίπατοι στην Κρήτη”. Η διάλεξη θα δοθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιγραφικού Μουσείου στο Κέντρο Επιγραφικών Μελετών.