Δωρεάν στην πόλη την Πέμπτη 27 Μαρτίου – 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Πέμπτη 27 Μαρτίου στην καρδιά της πόλης.

Ούτε που καταλάβαμε πώς έφτασαν τα τέλη Μαρτίου, ενώ συνεχίζουμε να ψάχνουμε δωρεάν εκδηλώσεις τις οποίες μπορούμε να απολαύσουμε χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουμε χρήματα.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και την Πέμπτη 27 Μαρτίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Quartet Akilone στο Ίδρυμα Θεοχαράκη

Το Κουαρτέτο Akilone στοχεύει στην εξερεύνηση νέων τρόπων και καναλιών μεταμόρφωσης ενός κονσέρτου κουαρτέτου εγχόρδων και της σύνδεσής του με το κοινό. Οι τέσσερις μουσικοί κέρδισαν το Πρώτο Βραβείο και το Βραβείο Proquartet στον 8ο Διεθνή Διαγωνισμό Εγχόρδων Κουαρτέτων στο Bordeaux (Γαλλία). Το Quatuor Akilone (όπως είναι γνωστό στην Ευρώπη) κινητοποιείται για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων και συμμετέχει σε κονσέρτα σε μη παραδοσιακούς χώρους μουσικής, όπως φυλακές, κέντρα μεταναστών και χώρους με άτομα με ειδικές ανάγκες, στοχεύοντας στην ανάταση των ανθρώπων αυτών και πιστεύοντας στη δύναμη της μουσικής. Απαραίτητη η προκράτηση θέσης – περισσότερα στο thf.gr

Νίκος Παπαδημητρίου – “Off Balance”

Η αίθουσα τέχνης έκφραση – Γιαννα Γραμματοπούλου παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Νίκου Παπαδημητρίου με τίτλο “Off Balance”. Σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση αναδεικνύεται συνεχώς πιο έντονη και αμεσότερη, η νέα εγκατάσταση “Off Balance” του Νίκου Παπαδημητρίου αναδεικνύει την αβεβαιότητα και την αποσταθεροποίηση που προκαλεί η περιβαλλοντική καταστροφή στην καθημερινότητά μας. Μέσα από το κεκλιμένο δάπεδο, τα αφηρημένα τοπία και τα βιομηχανικά υλικά, το έργο του Παπαδημητρίου προτείνει έναν δυναμικό εικαστικό διάλογο με την οικολογική κρίση, αποτυπώνοντας την αίσθηση της ανισορροπίας που κυριαρχεί στο σύγχρονο παγκόσμιο τοπίο.

Στον υπόγειο χώρο της γκαλερί, η εγκατάσταση κορυφώνεται με τη γλυπτική απόδοση ενός παγόβουνου, το οποίο συμβολίζει την πολύπλευρη παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση. Η εικόνα του παγόβουνου –μια επιβλητική αναπαράσταση ανισορροπίας και απειλής– αναδεικνύει τη σύγχρονη κοινωνική, πολιτική και οικονομική δυστοπία, προτρέποντας σε άμεση και συντονισμένη δράση.

Η έκθεση του Νίκου Παπαδημητρίου αποτελεί μια καλλιτεχνική παρέμβαση που φέρνει στην επιφάνεια τη δραματική επικαιρότητα της κλιματικής κρίσης, ενθαρρύνοντας το κοινό να αναλογιστεί το μέλλον του πλανήτη και τη θέση του ανθρώπου μέσα σε αυτόν. Η τέχνη, μέσω του έργου του, λειτουργεί ως εργαλείο συνειδητοποίησης, υπενθυμίζοντας ότι η αλλαγή παραμένει εφικτή, αρκεί να επιλέξουμε να την επιδιώξουμε.

Κείμενο έκθεσης: Νίκη Παπασπύρου, ιστορικός τέχνης.

Το KINO Athens πάει Πάντειο – Εκδήλωση αφιερωμένη στον ανεξάρτητο κινηματογράφο

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Αθήνας ΚΙΝΟ ATHENS, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πολιτισμός ΙV: Κινηματογράφος του Τμήματος Ε.Μ.ΠΟ. του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, διοργανώνουν ειδική εκδήλωση την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2025, στις 18:00. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, με θέμα τον ανεξάρτητο κινηματογράφο (αίθουσα Σάκη Καράγιωργα ΙΙ, 2ος όροφος, Νέο κτίριο, είσοδος ελεύθερη).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την προβολή ελληνογαλλικών ταινιών μικρού μήκους από πρωτοεμφανιζόμενους δημιουργούς, οι οποίες φιλοξενήθηκαν στο Φεστιβάλ στο πλαίσιο του ειδικού αφιερώματος Grec Focus:

Little Spartacus | Μικρός Σπάρτακος της Sara Ganem, The day before tomorrow | Πριν το αύριο του Andreas Paterakis και The seaweed in your hair | Τα φύκια στα μαλλιά σου της Daphné Hérétakis.

Θα ακολουθήσουν προβολές των βραβευθέντων ταινιών μικρού μήκους του Φεστιβάλ Les yeux verts:

Πράσινα Μάτια του Sacha Teboul (Διεθνές Διαγωνιστικό) και Συγκρουόμενα της Έφης Αναγνωστίδου (Εθνικό Διαγωνιστικό). Η εκδήλωση θα κλείσει με συζήτηση με θέμα “Ανεξάρτητος Κινηματογράφος: Μύθοι και Προοπτικές“, υπό τον συντονισμό του Καθηγητή κ. Χρήστου Δερμεντζόπουλου. Περισσότερα στο: kinoathens.org/events/kino-goes-to-panteio-to-kino-paei-panteio

Μια ξεχωριστή ηχητική εγκατάσταση

Το εργαστήριο ηλεκτροακουστικής σύνθεσης Λανθάνων Χώρος των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει από τις 27 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου 2025 μια ηχητική εγκατάσταση στον Πύργο Βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει συνθέσεις των Γιάννη Αγγελάκη, Βασιλείας Γεωργίου, Ευαγγελίας-Αθηνάς Γκιώζου, Δημοσθένη Γούσιου, Στέφανου Ζαφειριάδη, Παντελή Λυκούδη, Γεωργίας Μανταλιά, Στέλιου Τσίλογλου και Μαρίνας Φραγκιουδάκη. Ο Λανθάνων Χώρος, σε σχεδιασμό και υλοποίηση του Γιώργου Μιζήθρα και με την επιστημονική συνεργασία του Θέμελη Γλυνάτση, πραγματοποιήθηκε φέτος για δεύτερη χρονιά σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

Η εγκατάσταση αποτελεί ένα ηχητικό περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει εννέα νέες συνθέσεις που προέκυψαν από τις προσωπικές αναζητήσεις των συμμετεχόντων του Λανθάνοντα Χώρου σχετικά με τη σχέση του ήχου με τον χώρο. Δομημένη γύρω από ένα πολυκάναλο σύστημα 22 ηχείων, καθένα από τα οποία λειτουργεί ως ανεξάρτητη πηγή ήχου, η εγκατάσταση στοχεύει να προσφέρει στους επισκέπτες μια εμπειρία εμβύθισης στα ηχητικά τοπία των συνθετών. “Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης βασίζεται στην ιδέα του “ηχείου ως μουσικού οργάνου“, εξερευνώντας πώς τα χαρακτηριστικά ενός ηχείου, όπως η τοποθέτησή του στον χώρο, η συχνοτική του απόκριση και η υλικότητά του, επηρεάζουν το ηχητικό έργο και ενσωματώνονται σε αυτό“, εξηγεί ο Γιώργος Μιζήθρας.