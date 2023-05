Δωρεάν στην πόλη την Πέμπτη 4 Μαΐου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Πέμπτη 4 Μαΐου.

Unboxing Callas: Από την Κάλλας στη Μήδεια, εγκατάσταση σε τρεις πράξεις

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Unboxing Callas. Πρόκειται για ένα εικαστικό πρόγραμμα το οποίο αντλεί έμπνευση από το unboxing, όπως αυτό έγινε δημοφιλές μέσα από ψηφιακές κοινότητες, δηλαδή μια τελετουργική διαδικασία καταγραφής της πρώτης επαφής με ένα αντικείμενο. Με αφορμή τη νέα παραγωγή της Μήδειας, στο πρώτο μέρος του προγράμματος Unboxing Callas ο Βασίλης Ζηδιανάκης προσκαλεί τον εικαστικό Πάνο Προφήτη για τη δημιουργία ενός πολυμορφικού εικαστικού πειράματος με τίτλο Από την Κάλλας στη Μήδεια, εγκατάσταση σε τρεις πράξεις, το οποίο καταλαμβάνει για πρώτη φορά τους χώρους του φουαγέ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ.

Εικαστικό Unboxing Callas, εμπνευσμένο από σχέδια κινησιολογίας για τη Μήδεια-Αρχείο Παξινού, Μινωτή_ΜΙΕΤ, ΕΛΙΑ-, της Χρυσάνθης Κουμιανάκη





Κεντρικό ρόλο στην εγκατάσταση διαδραματίζει το ανάγλυφο προφίλ της Κάλλας, μέσα από το οποίο ξεδιπλώνεται η αφήγηση της Μήδειας, στη γλυπτική σύνθεση του Πάνου Προφήτη. Ταυτόχρονα στον 5ο όροφο του φουαγέ της ΕΛΣ θα παρουσιαστεί αρχειακό υλικό που σχετίζεται με την παραγωγή της Μήδειας στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με τη Μαρία Κάλλας, καθώς και υλικό από τις παρουσιάσεις της Μήδειας στο Ντάλλας, το Λονδίνο και το Μιλάνο. Σχέδια και σπαράγματα από τα κοστούμια του Γιάννη Τσαρούχη μαζί με σημειώσεις και βιβλία σκηνοθεσίας του Αλέξη Μινωτή συνομιλούν με επιμέρους σκίτσα και γλυπτικά στοιχεία (μήτρες, καλούπια) του Πάνου Προφήτη, σε μια διαχρονική εξερεύνηση της καλλιτεχνικής ανάγνωσης του μύθου της Μήδειας, σε συνάρτηση πάντα με τον μύθο της Κάλλας.

Οι τρεις πράξεις που σχηματίζουν την εγκατάσταση είναι:

η γλυπτική εγκατάσταση που καταλαμβάνει το ισόγειο, και τον 5ο όροφο του φουαγέ

μια βιντεοεγκατάσταση που αναπαράγεται ταυτόχρονα σε όλες τις οθόνες, σε όλους τους ορόφους του φουαγέ

μια περφόρμανς που ενεργοποιεί την εγκατάσταση στο σύνολό της. Ευχαριστίες στο Αρχείο Παραστατικών Τεχνών ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ, για την ευγενική παραχώρηση του υλικού.

Καλλιτεχνική σύλληψη και εκτέλεση: Πάνος Προφήτης, Κινηματογράφηση: Γιώργος Αθανασίου, Χορός: Βέρα Ζούκα, Επιμέλεια: Βασίλης Ζηδιανάκης / ATOPOS cvc, Συνεργάτιδα επιμέλειας: Στέφη Στούρη, Επιστημονική σύμβουλος: Σοφία Κομποτιάτη.

Περισσότερα εδώ...

"11 Women United for Children"

Στην γκαλερί Ζουμπουλάκη παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση "11 Women United for Children" για τους σκοπούς του ΕLIZA – Σωματείου Ενάντια στην Κακοποίηση του Παιδιού. Με αφορμή την αυξημένη δημοσιοποίηση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, ακραίας παραμέλησης, σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, η Γκαλερί Ζουμπουλάκη ενώνει τις δυνάμεις της με το Σωματείο ΕΛΙΖΑ ώστε να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη και να συμβάλλει στην προσπάθεια του ΕΛΙΖΑ για την επιμόρφωση επαγγελματιών που εργάζονται κοντά σε παιδιά, για την αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών με υποψία κακοποίησης παιδιών. Συγκεκριμένα, η έκθεση στηρίζει την πρωτοβουλία του Σωματείου ΕΛΙΖΑ για τη δημιουργία ενός Εθνικού Προγράμματος Επιμόρφωσης και Ενδυνάμωσης Νηπιαγωγών για την πρόληψη της κακοποίησης των παιδιών.

Η έκθεση "11 Women United for Children" εστιάζει σε γυναίκες καλλιτέχνες με σκοπό τη δημιουργία μίας ομαδικής έκθεσης που θα πλαισιώσει τους σκοπούς του ΕΛΙΖΑ και θα μεταφέρει την απαραίτητη αίσθηση αισιοδοξίας για την επίτευξη της πρόληψης του οδυνηρού αυτού φαινομένου.

Οι συμμετέχουσες χρησιμοποιούν τη φωνή και το έργο τους για να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη σε αυτό το σημαντικό κοινωνικό ζήτημα που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, χωρίς να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά. Συμμετέχουν οι: Αλεξάνδρα Αθανασιάδη, Κατερίνα Ζαχαροπούλου, Νικομάχη Καρακωστάνογλου, Μαρίνα Καρέλλα, Πέγκυ Κλιάφα, Νίνα Παπακωνσταντίνου, Έλπη Σαράντη, Χριστιάνα Σούλου, Σοφία Στεβή, CHRYSSA, Farida El Gazzar.

Εγκαίνια έκθεσης: Πέμπτη, 4 Μαΐου 2023, 6-9 μ.μ. / Μέρος από τα έσοδα των πωλήσεων των έργων της έκθεσης θα διατεθούν στο ΕΛΙΖΑ για την υλοποίηση του αναφερόμενου σκοπού.

"Η Αθήνα της Έλλης" στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και οι Εκδόσεις Ερμής παρουσιάζουν το βιβλίο "Η Αθήνα της Έλλης", της Μάρως Καρδαμίτση-Αδάμη με σκίτσα της Έλλης Σολομωνίδου-Μπαλάνου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Με το βιβλίο αυτό, η αρχιτέκτων και μελετήτρια της Αθήνας υφαίνει τον αθηναϊκό χάρτη που σχεδίασε με το πενάκι της η Ελλη Σολομωνίδου-Μπαλάνου. Τα σκίτσα της είναι γνωστά από την πολυετή συνεργασία της με την "Καθημερινή", που δημοσιεύονταν στο "Σημειωματάριο" της Ελένης Μπίστικα και στις στήλες των κριτικών για το θέατρο, τη μουσική και τον χορό. Έμπνευση για το βιβλίο αυτό αποτέλεσε η έκθεση "Η Αθήνα της Έλλης Σολομωνίδου- Μπαλάνου" που είχε παρουσιαστεί το φθινόπωρο του 2003 στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών κι αποτέλεσε την αρχή της συνεργασίας, της φιλίας και της κοινής δημιουργικής πορείας μεταξύ των δυο δημιουργών του.

Το μικρό βιβλίο "Η Αθήνα της Έλλης", είναι ένα ανθολόγιο της βαθιάς σχέσης της με την πόλη. Το Ηρώδειο, το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Ζάππειο, η Αθηναϊκή Τριλογία, τα νεοκλασικά μέγαρα αλλά και τα λαϊκά νεοκλασικά σπίτια, το Προεδρικό Μέγαρο, η Παλιά Βουλή, το Εθνικό Θέατρο, η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, παρελαύνουν σε σκίτσα διανθισμένα από το κείμενο της Μάρως Καρδαμίτση-Αδάμη.

Ομιλητές:

Νίκος Βατόπουλος, Δημοσιογράφος εφημερίδας "Καθημερινή"

Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη, Αρχιτέκτων, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ

Κατερίνα Κορρέ, Λαογράφος, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Περισσότερα εδώ...

"Όψεις μας" στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα



έκθεση "Όψεις μας" της Φωτεινής Παλπάνα ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΛΕΑΝΑ ΤΟΥΝΤΑ

Στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα παρουσιάζεται η πρώτη ατομική έκθεση της Φωτεινής Παλπάνα με τίτλο View of Us | Όψεις μας, σε επιμέλεια του Δημήτρη Φουτρή.

Σε συνέχεια μιας μακροχρόνιας επεξεργασίας της σχέσης μας με το φυσικό κόσμο και με την κατηγορία του τοπίου, η Φωτεινή Παλπάνα μας καλεί να περιηγηθούμε μέσα σε ένα περιβάλλον αποσπασμάτων από όγκους και επιφάνειες που ξεδιπλώνονται στο χώρο, και φέρουν τόσο τα χαρακτηριστικά γεωλογικών διαμορφώσεων όσο και ανθρώπινων σωμάτων.

Η παρούσα έκθεση αποτελεί εξέλιξη του έργου της που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του πρώτου Ios Art Residency στο νησί της Ίου τον Αύγουστο του 2022.

Το έργο της αναπτύσσεται επιδαπέδια και καθ’ ύψος σε μια γλυπτική εγκατάσταση που συνδυάζει αδρά οικοδομικά υλικά, σχέδια γαζωμένα σε ύφασμα και βίντεο. Βραχώδεις σχηματισμοί και λεπτές κοίλες φόρμες, έντονα ζωγραφικό πλάσιμο και αφαιρετικά σχήματα, συστήνουν μια αφήγηση για πράγματα τόσο θεμελιώδη και οικεία όσο τα σώματά μας ή ο γεωλογικός μας περίγυρος.

Eιδικό ρόλο στην έκθεση κατέχει η κινούμενη εικόνα, με το βίντεο View of Me. Δημιουργημένο ήδη το 2017, το έργο αποτελεί ένα ακόμα έναυσμα για την συνολική εγκατάσταση, με αναφορά στη μηχανική και στους σωματικούς ρυθμούς που εμπλέκονται στην κατασκευή του γλυπτικού αντικειμένου.

Εγκαίνια: Πέμπτη 4 Μαΐου, 19:00-22:00. Περισσότερα εδώ...

Διάλεξη της Erin Manning στο Goethe-Institut Athen

Erin Manning GOETHE-INSTITUT ATHEN

Το Κέντρο Μελέτης Χορού Duncan, το χορογραφικό project R.I.C.E. και το Goethe-Institut Athen παρουσιάζουν την Καναδή θεωρητικό της τέχνης, εικαστικό και πολιτική φιλόσοφο Erin Manning στο πλαίσιο του Living Project.

Με το Living Project, το Κέντρο Μελέτης Χορού Duncan συνεχίζει να διερευνά την έννοια της οικολογίας που αντιλαμβάνεται τον κόσμο σαν ένα αλληλένδετο δίκτυο οργανισμών και αναγνωρίζει στην τέχνη τη δύναμη και τη δυνατότητα να κάνει ορατές αυτές τις διασυνδέσεις.

Η θεωρητικός και καλλιτέχνις Erin Manning είναι γνωστή για την πολυεπίπεδη έρευνά της γύρω από τους τρόπους αντίληψης, σκέψης και ύπαρξης (modes of being) καθώς και για τη σχέση της φιλοσοφίας με την καλλιτεχνική πρακτική.

Στο Goethe-Institut Athen, η Erin Manning θα μιλήσει για καίριες έννοιες που διατρέχουν την έρευνα και την πρακτική της. Εκτός από το κεντρικό ερώτημα του πώς θέλουμε να ζούμε, θα διερευνήσει τη σχέση μεταξύ οικολογίας, οικονομίας και εκπαίδευσης. Η εκδήλωση απευθύνεται σε φορείς από ένα ευρύ φάσμα των τεχνών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της πρακτικής.

Η ERIN MANNING είναι θεωρητικός του πολιτισμού, φιλόσοφος και καλλιτέχνις. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Concordia στο Μοντρεάλ (Καναδάς), όπου ίδρυσε το SenseLab. Κεντρικό ρόλο στο έργο της έχουν τα παιδαγωγικά πειράματα. Στα πιο πρόσφατα έργα της περιλαμβάνονται τα "The Minor Gesture" (2016), "For a Pragmatics of the Useless" (2020) και "Out of the Clear" (υπό έκδοση).

Αγγλικά με ταυτόχρονη ελληνική μετάφρασηΠέμπτη 4 Μαΐου 2023, 19:30 - 21:30, Ομήρου 14-16, Τηλ. 210 36 61 000.

