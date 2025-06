Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 11 Ιουνίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Τετάρτη 11 Ιουνίου στην καρδιά της πόλης.

Μπήκε ο Ιούνιος και αρχίζουμε να κανονίζουμε το… καλοκαίρι μας. Εντωμεταξύ, οι ευκαιρίες να απολαύσουμε την Αθήνα παραμένουν πολλές και ενδιαφέρουσες με διάφορες δωρεάν εκδηλώσεις που μπορούμε να απολαύσουμε χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουμε χρήματα.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Τετάρτη 11 Ιουνίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Full Moon Film Marathon: The Star Wars Edition

Ένα ταξίδι σε έναν γαλαξία πολύ, πολύ μακριά ξεκινά… κάτω από το φως της πανσελήνου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Το φετινό Full Moon Film Marathon ανοίγει δυναμικά με ένα αφιέρωμα στον πιο εμβληματικό κινηματογραφικό μύθο όλων των εποχών: το Star Wars. Τέσσερις ταινίες που καθόρισαν την ποπ κουλτούρα, εμπνέοντας γενιές ολόκληρες, προβάλλονται διαδοχικά σε μια νύχτα γεμάτη δράση, συγκίνηση και διαστημικές περιπέτειες.

Η προβολή ξεκινά με το Rogue One, την ηρωική ιστορία μιας ομάδας επαναστατών που άλλαξε την πορεία της Γαλαξιακής Ιστορίας, και συνεχίζει με την αυθεντική τριλογία:

A New Hope – η αρχή της Επανάστασης και του μύθου των Τζεντάι, – The Empire Strikes Back – η σκοτεινή, καθηλωτική συνέχεια με τις μεγάλες αποκαλύψεις, Return of the Jedi – η επική σύγκρουση Φωτός και Σκότους και η λύτρωση.

21.00 / Rogue One: A Star Wars Story (2016)

23.20 / Star Wars: Episode IV – A New Hope (1977)

01.30 / Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980)

03.40 / Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (1983)

Συναυλία Θρησκευτικής Μουσικής με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία Δήμου Αθηναίων

Μία ιδιαίτερη συναυλία θρησκευτικής μουσικής με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία Δήμου Αθηναίων, υπό τη μουσική διεύθυνση του Βύρωνα Φιδετζή, θα παρουσιαστεί από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων στον Ιερό Καθολικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2025 στις 21:00. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σπάνια έργα, όπως τα “Δύο Βυζαντινά Σκίτσα” του Σόλωνα Μιχαηλίδη και το “Χορικό και παραλλαγές αρ. 2: Χριστός Ανέστη” του Πέτρου Πετρίδη. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας θα παρουσιαστεί η “Λειτουργία αρ. 5 σε λα ύφεση μείζονα” του Φραντς Σούμπερτ.Σολίστ οι λυρικοί τραγουδιστές: Χριστίνα Γιαννακοπούλου, Νεφέλη Κωτσέλη, Ανδρέας Καραούλης και Ορέστης Λαζάρου.

Κωνσταντίνος Κορσοβίτης – “A Life in Shadows”

Wayang σημαίνει σκιά αλλά και φαντασία και είναι συνώνυμο με το παραδοσιακό κουκλοθέατρο της Ινδονησίας, ενταγμένο στη λίστα άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μια από τις παλαιότερες παραδόσεις αφήγησης ιστοριών στον κόσμο, το Wayang συναντάται σε τελετές, γιορτές και επετείους, συνήθως αργά τη νύχτα μέχρι τα ξημερώματα, ενώ ο μαριονετίστας δεν είναι μόνο καλλιτέχνης, αλλά και ένα είδος πνευματικού ηγέτη. Οι μαριονέτες είναι φτιαγμένες από δέρμα ή ξύλο και οι ιστορίες σχετίζονται με το τοπίο, τη φύση, την κοινωνία και τη μυθολογία, συνδεόμενες και με τα ινδουιστικά έπη Ραμαγιάνα και Μαχαμπαράτα.

Ο φωτογράφος Κωνσταντίνος Κορσοβίτης κατοικεί στην Αυστραλία και στην Αθήνα και έζησε την τελευταία εικοσαετία στη Νοτιοανατολική Ασία. Έχει παρακολουθήσει το κουκλοθέατρο και τους κουκλοπαίκτες Wayang σε μεγάλα διαστήματα κατά τις γιορτές, τις παραστάσεις και την προσωπική και κοινοτική τους ζωή στη Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Ινδονησία και Καμπότζη. Από το 1999 έχει συγκεντρώσει και καταγράψει το Wayang σε ένα εκτεταμένο έργο που περιλαμβάνει ένα βιβλίο με φωτογραφικό υλικό (2024, River Books), ερευνητικό αρχείο, ντοκιμαντέρ μικρού μήκους και περιοδεύουσα φωτογραφική έκθεση.

Ένα μέρος από το φωτογραφικό του έργο, καθώς και το βιβλίο του, θα παρουσιαστούν από τις 6 έως τις 12 Ιουνίου 2025 στην γκαλερί Blank Wall στην Κυψέλη έναν νέο χώρο που επικεντρώνεται στη σύγχρονη φωτογραφία.