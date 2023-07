Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 19 Ιουλίου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Τετάρτη 19 Ιουλίου.

ADVERTISING

''Η Σκιά του Μαρτ'' του Stig Dagerman στο Θέατρο Κολωνού

Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) μετατρέπει έως και τις 4 Αυγούστου την Αθήνα σε μία μεγάλη σκηνή. Την Τετάρτη 19/7 η Μπέσσυ Αργυράκη θα μετατρέψει την πλατεία Ναθαναήλ στην χορευτική πίστα ενός νοσταλγικού μουσικού πάρτι. Μαζί της ο Τόλης Παπαδημητρίου, ο οποίος θα παρουσιάσει και ένα απολαυστικό standup comedy.

Η Σκιά του Μαρτ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ

Ταυτόχρονα, το θέατρο Κολωνού θα φιλοξενήσει την θεατρική παράσταση «Η Σκιά του Μαρτ» του Στιγκ Ντάγκερμαν από το Θέατρο Αργώ με την Αιμιλία Υψηλάντη, σε σκηνοθεσία Χρύσας Καψούλη. Μια μητέρα και ένας γιος στο τέλος ενός πολέμου ζουν με την ανάμνηση αλλά και τον θαυμασμό ενός ήρωα. Ενός ήρωα που χάθηκε στον πόλεμο. Ενός ήρωα που αντιστάθηκε και πολέμησε τους κατακτητές της πατρίδας του. Ο ήρωας αυτός, ο Μαρτ, ήταν ο μεγάλος γιος της οικογένειας. Ερμηνεύουν: Αιμιλία Υψηλάντη, Φώτης Καράλης, Εμμανουέλα Κοντογιώργου, Θεόφιλος Μανόλογλου

Τζαζ στην Πλατεία

Vasilis Xenopoulos AEF2023 - JAZZ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

Η Πλατεία, ο υπαίθριος χώρος ανάμεσα στους Χώρους Α – Β – Ε – Η της Πειραιώς 260, θα ζωντανέψει και φέτος από το πολύ πετυχημένο μίνι φεστιβάλ "Τζαζ στην Πλατεία" που εγκαινιάστηκε πέρυσι συνοδεύοντας τις φεστιβαλικές βραδιές μας.

Πέντε ξεχωριστά τζαζ σχήματα, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του διακεκριμένου σαξοφωνίστα Δημήτρη Τσάκα, στήνουν μετά το τέλος των παραστάσεων, μια γιορτή τζαζ με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους, σ’ ένα πρόγραμμα που θα εκτείνεται σ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος της Πειραιώς 260, από τον Ιούνιο έως τις 20 Ιουλίου.

17 – 19 Ιουλίου | Apostolos Leventopoulos Trio feat. Vasilis Xenopoulos / Οι συνθέσεις του Απόστολου Λεβεντόπουλου συνδυάζουν την παραδοσιακή τζαζ γλώσσα με πιο μοντέρνες συνθετικές και αυτοσχεδιαστικές προσεγγίσεις, και τον λυρισμό της κιθάρας με τον εκρηκτικό ήχο του organ trio.

ΕΛΕVΣΙΣ άφιξη του Αξιοσημείωτου

“ΕΛΕVΣΙΣ άφιξη του Αξιοσημείωτου” - Μια έκθεση αφιερωμένη στην πόλη της Ελευσίνας ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ

O Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών σε συνεργασία με την 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, παρουσιάζει στον εκθεσιακό χώρο “Τέχνη & Πολιτισμός” του αεροδρομίου, την “ΕΛΕVΣΙΣ άφιξη του Αξιοσημείωτου”. Μια έκθεση αφιερωμένη στην πόλη της Ελευσίνας που από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα συνιστά ένα διαχρονικό μυστήριο, ένα Ωμό Μουσείο. Διάρκεια έκθεσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η έκθεση, σε επιμέλεια της Ερατώς Κουτσουδάκη, επιχειρεί να καλύψει τη νοητή και φυσική απόσταση από το αεροδρόμιο μέχρι την Ελευσίνα, καλώντας τον επισκέπτη να ανακαλύψει, μέσα από κείμενα μεγάλων στοχαστών του ευρωπαϊκού πνεύματος, του Αλμπέρ Καμύ, της Βιρτζίνια Γουλφ και του Γκυστάβ Φλωμπέρ, την αθέατη πλευρά της μικρής αλλά σπουδαίας αυτής πόλης.

Η Ελευσίνα, μία από τις πέντε ιερές πόλεις της αρχαιότητας και γενέτειρα του μεγάλου τραγικού ποιητή Αισχύλου, χάρη στο φυσικό της λιμάνι και τη στρατηγική της θέση στο Θριάσιο Πεδίο, 21 μόλις χιλιόμετρα δυτικά της Αθήνας, ανέλαβε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της πορείας της στον χρόνο, ιστορικό ρόλο. Από τον 19ο αιώνα και μετά μετατράπηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά κέντρα της Ελλάδας. Η εικόνα της συντίθεται από το ανθρώπινο μωσαϊκό που δημιουργούν οι διάφορες καταγωγικές κοινότητες συνθέτοντας σημαντικό μέρος της σύγχρονης ταυτότητας της πόλης. Σήμερα, η 2023 Ελευσίς, κάτω από τον τίτλο Μυστήρια Μετάβασης και ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, επιχειρεί να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για την Ελευσίνα και τη μετάβασή της σε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, που θέτει στο επίκεντρο την πολιτιστική της δυναμική.

Διάρκεια έκθεσης έως τις 31 Οκτωβρίου 2023 / Χώρος: Εκθεσιακός χώρος “Τέχνη & Πολιτισμός”, Επίπεδο αφίξεων - Έξοδος 1 / Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

"The Athenians, Short Stories of Art"

Το European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies σε συνεργασία με το Chicago Athenaeum, Museum for Architecture and Design και την εικαστικό Ράνια Καπελιάρη παρουσιάζουν την ομαδική εικαστική έκθεση με τίτλο: The Athenians, Short Stories of Art στο European Centre Contemporary Space Athens, Μητροπόλεως 74 στην Πλάκα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Σκοπός της έκθεσης είναι οι καλλιτέχνες να αφηγηθούν στους επισκέπτες ιστορίες που αποτύπωσαν πάνω στον καμβά, τον πηλό, στο φωτογραφικό χαρτί και έχουν άρωμα Αθήνας.

Στην έκθεση λαμβάνουν μέρος με αλφαβητικοί σειρά οι καλλιτέχνες: Βάκα Λένα, Βερούτης Κωνσταντίνος, Γκινοσάτη Μανταλένα, Διακοδημητρίου Μαρία, Διαμαντής Στάγγεσερ Μάνος, Δρογώση Τάνια, Ζαφείρη Στέλλα, Καπελιαρη Ράνια, Καραλιάς Ιωάννης, Κελαïδάκη Μαρία, Κουλουμπρούκας Νίκος, Λεοντόπουλος Νίκος, Λουμάκης Στέφανος, Λιάκος Γιάννης, Μάλαμα Νίνα, Μπαλτάς Δημήτρης, Μπίγαλη Μάτα, Παλαμήδης Χρήστος, Παπαδάτου Ήρα, Πρωτόπαππα Νίκη, Ράϊκου Κατερίνα, Χαρμάνης Θόδωρος, Sharon Benmayor, SaroZaven.

Έκθεση "Σύμπαν Μιρό"

O Joan Miro στα 85α του γενέθλια στο στούντιό του στην Palma de Majorca της Ισπανίας το 1978. AP

Στο Ινστιτούτο Θερβάντες παρουσιάζεται η έκθεση "Σύμπαν Μιρό". Περιλαμβάνει τρία ζωγραφικά έργα, δύο γλυπτά και πέντε φωτογραφίες του θρυλικού καλλιτέχνη και την επιμελήθηκε η Βερονίκ Ντυπά.

Η έκθεση με έργα από το τελευταίο δημιουργικό στάδιο του καλλιτέχνη, δείχνει πώς εδραιώνει το δικό του στυλ, το οποίο διυλίζει σιγά-σιγά σε όλη την μακρά πορεία του. Αυτή την περίοδο, ο Μιρό εργάζεται σε δημιουργικούς κύκλους, συνδυάζοντας έργα πιο περιεκτικά, που τείνουν να καλύψουν όλη την ζωγραφική επιφάνεια, με άλλα, πιο νηφάλια, με πινελιές κίνησης και πιο ποιητικά, στα οποία κυριαρχεί το κενό. Παρά τις διαφορές στην μορφή, τα τρία ζωγραφικά έργα έχουν ως κοινό σημείο την χρήση του ίδιου χρωματικού φάσματος, που περιορίζεται στα αρχικά χρώματα, συνοδεία του μαύρου, το οποίο εδώ αποκτά δομική λειτουργία.

Τα έργα που περιλαμβάνονται στην έκθεση ανήκουν στο Ίδρυμα Joan Miró και είναι αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνεργασίας, της εταιρείας Abertis και των Ιδρυμάτων Abertis και Joan Miró, για την προώθηση του ισπανικού πολιτισμού και των Ισπανών καλλιτεχνών.

Η έκθεση γίνεται το πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει η Πρεσβεία της Ισπανίας και το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας, με την ευκαιρία της Ισπανικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό από 13/07 έως 27/07/2023. Περισσότερα εδώ...

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις