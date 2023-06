Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 21 Ιουνίου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Τετάρτη 21 Ιουνίου.

Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής 2023 στο Ηρώδειο

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Εθνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής διοργανώνοντας μια μεγάλη συναυλία, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Στο πρώτο μέρος, η ορχήστρα θα ερμηνεύσει το απολαυστικό Καρναβάλι των Ζώων (Le Carnaval des animaux, 1886) του Καμίγ Σεν-Σανς με αναφορές στους Μέντελσον, Μπερλιόζ και Όφενμπαχ, το οποίο βασίστηκε σε χιουμοριστικούς αυτοσχεδιασμούς που οι μαθητές του τον παρότρυναν να καταγράψει. Η ερμηνεία του δημοφιλέστατου σε μικρούς και μεγάλους έργου συνοδεύεται από την ανάγνωση του συγγραφέα Χρήστου Χωμενίδη, ο οποίος το φωτίζει μέσα από ένα πρωτότυπο κείμενο που έγραψε ειδικά για τη συναυλία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο δεύτερο μέρος, αλλάζοντας κλίμα, από τους μεγαλύτερους έντεχνους συνθέτες της εποχής μας, ο Γάλλος Τιερί Πεκού συνομιλεί με το Ζεϊμπέκικο του Διονύση Σαββόπουλου. Ο Πεκού συνεχίζει το ταξίδι αυτής της μελωδίας ανάμεσα σε στιλ και εποχές δημιουργώντας ένα εφιαλτικό ορχηστρικό φόντο με αναφορές στο έργο του Ξενάκη.

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, η ορχήστρα κλείνει ευφορικά ερμηνεύοντας δύο ορχηστρικές σουίτες από την Κάρμεν του Μπιζέ. Από τα δημοφιλέστερα έργα του ρεπερτορίου, οι δύο σουίτες έχουν ηχογραφηθεί από τους σημαντικότερους μαέστρους. Διευθύνει ο Ελληνογάλλος μαέστρος Διονύσιος Δερβής-Μπουρνιάς και ερμηνεύουν στο πιάνο η Κάτια και η Μαριέλ Λαμπέκ, το κορυφαίο πιανιστικό δίδυμο εδώ και μισό αιώνα.

Δύο συναυλίες για την Ευρωπαϊκή γιορτή της Μουσικής

Συμμετέχοντας και φέτος στην Ευρωπαϊκή γιορτή της μουσικής, η Βιβλιοθήκη παρουσιάζει στις δύο της Αίθουσες, δύο διαφορετικές συναυλίες, την μία μετά την άλλη, όπου καλλιτέχνες όλων των ηλικιών συναντούν μουσικές από όλες τις εποχές!

Σαξόφωνο PIXABAY





Ώρα έναρξης της συναυλίας των Συνόλων Μουσικής Δωματίου της Camerata Junior: 5 μ.μ.

Ώρα έναρξης της συναυλίας Rap and classic... international language. Μια μοντέρνα μουσική διαδρομή στο χρόνο: 6 μ.μ.

Πρόγραμμα:

Συναυλία με τα Σύνολα Μουσικής Δωματίου της Camerata Junior

Στην πρώτη συναυλία, τα νεοσυσταθέντα Σύνολα του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής παρουσιάζουν έργα των Respighi, Beethoven, Sibelius, Puccini, Granados, Saint Saens, Massenet και Mansell.

Rap and classic... international language. Μια μοντέρνα μουσική διαδρομή στο χρόνο

Συντελεστές:

Συναυλία Camerata Junior-Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής

Μουσική Διεύθυνση – Διδασκαλία: Νίκος Χαλιάσας

Βοηθός Διδασκαλίας: Μαργαρίτα Πλέστη

Βοηθός Μαέστρου: Αριστέα Τσιχλή

Συμμετέχουν οι:

Άρης Αμπαριώτης, Ελέσα Ασημάκη, Λουκάς Ασημάκης, Φώτης Ασημάκης, Μάνος Βένιος, Ελπίδα Κόλλια, Θάνος Κουϊμτζόγλου, Ιωάννα Ομορφιά Κοτζιούλα, Μελίντα Κότσιφα, Βασίλης Μουρίκης, Λαέρτης Μπάλα, Οδυσσέας Ντάρλας, Άγγελος Ντελ Τόρο, Γιάννης Παπαγιαννόπουλος, Θεοδώρα Δανάη Παπάζογλου, Κλαίρη Παναγιωτακοπούλου, Διιονύσης Πυλαρινός, Μάριος Σκουτέλης, Ορέστης Τάσσης, Έρα Χαντζάρη, Στέλλα Σοφία Χοϊδά.

Περισσότερα εδώ...

Εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής με την Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού

Μουσικό ταξίδι με την μπάντα του πολεμικού ναυτικού HTTPS://WWW.SACREDMUSICFESTIVALOFPATMOS.GR/

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής γιορτάζεται με ένα μοναδικό Μουσικό Ταξίδι με την Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού. Την Τετάρτη 21 Ιουνίου και ώρα 21:00 στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (Ιλιον) που αναβαθμίστηκε και παραδίδεται στους πολίτες.

Γιορτή της Μουσικής με την ΚΟΑ, τη Χορωδία της ΕΡΤ και το τζαζ τρίο του Τάσσου Πάππα

ΚΟΑ ΜΜΑ- ΚΗΠΟΣ

Με ναπολιτάνικες καντσονέτες, εισαγωγές από διάσημες ιταλικές όπερες, εμβληματικές επιτυχίες των Beatles καθώς και με πρωτότυπες τζαζ συνθέσεις, αλλά και διασκευές, υποδέχεται φέτος ο Κήπος τη Γιορτή της Μουσικής. Η σοπράνο Δέσποινα Σκαρλάτου μας ταξιδεύει σε κοσμαγάπητες μελωδίες του ιταλικού Νότου, πλαισιωμένη από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών που μας θυμίζει δύο απολαυστικές εισαγωγές του Gioachino Rossini από τις όπερες "Ο Κουρέας της Σεβίλλης" και "Γουλιέλμος Τέλλος". Στη διεύθυνση ορχήστρας, ο Γιάννης Πουλάκης.

Η Χορωδία της ΕΡΤ ερμηνεύει διασκευές τραγουδιών των "Σκαθαριών" που έγραψαν ιστορία ("Let It Be", "Yesterday", "Penny Lane", "Yellow Submarine" κ.ά.). Η βραδιά κλείνει με το τζαζ τρίο του Τάσσου Πάππα σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει κομμάτια σπουδαίων μουσικών της εποχής μας, όπως οι Keith Jarrett και Fazil Say, με διασκευές συνθέσεων του Johann Sebastian Bach και του Claude Bolling.

Περισσότερα εδώ...

Μυστήριο 96: Κόρες

Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης JOHN STATHIS

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023, το γυναικείο φωνητικό σύνολο Chóres, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρίνας Σάττι, σε ένα δυναμικό πολυφωνικό πρόγραμμα στον δημόσιο χώρο της πόλης.

Χορωδιακές διασκευές παραδοσιακών μελωδιών από όλες τις γωνιές του ελληνισμού, γραμμένες από διακεκριμένους συνθέτες όπως o Νίκος Κυπουργός, o Άλκης Μπαλτάς, o Λάγιος Μπάρντος, o Φίλιππος Τσαλαχούρης κ.ά., αναμειγνύονται με νέες επεξεργασίες που δημιουργήθηκαν από τον Τέλη Δημητρακόπουλο ειδικά για τις Chóres της Ελευσίνας και βασίζονται σε δημοτικά τραγούδια των κοινοτήτων.

Έχοντας ιδρυθεί τον Οκτώβριο του 2022 στο πλαίσιο του Μυστηρίου 96 Κόρες της 2023 Ελευσίς με βασικούς πυλώνες την εκπαίδευση, την παράσταση και τη δημιουργία μιας κοινότητας καλλιτεχνών με ευρεία καλλιτεχνική παιδεία, οι Chóres της Ελευσίνας διανύουν την πρώτη χρονιά λειτουργίας τους και, αξιοποιώντας τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για την ομάδα Chóres της Αθήνας, προσεγγίζουν το πολυσυλλεκτικό αυτό ρεπερτόριο με τη φρέσκια και αντισυμβατική ματιά που χαρακτηρίζει τη σταθερά ανερχόμενη πορεία του μοναδικού αυτού συνόλου, φωτίζοντας το παραδοσιακό μουσικό υλικό με σύγχρονους, απροσδόκητους τρόπους. Τοποθεσία: Πεζόδρομος Νικολαΐδου.

