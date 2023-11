Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου – 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ευκαιρίες για να ψυχαγωγηθείτε δωρεάν την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου.

Ποικίλες δωρεάν εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα – τα οποία πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς – δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου.

“Constantinopoliad” Sister Sylvester – Nadah El Shazly

Η διαδραστική περφόρμανς της visual artist Sister Sylvester και της Αιγύπτιας μουσικού Nadah El Shazly δεν περιγράφεται εύκολα ούτε μπαίνει σε κατηγορίες, αλλά βιώνεται με όλες τις καβαφικές αισθήσεις.

Μοιάζοντας με ανοιχτή πρόσκληση-πρόκληση σε ένα ταξίδι στα όρια των φύλων και των διαφορετικών κόσμων, ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, σε αυτό που προσδοκάς και αυτό που έχεις ζήσει μέσω του Καβάφη, η “Constantinopoliad”, η πολυπρισματική, διαδραστική περφόρμανς που δημιούργησαν η εικαστική καλλιτέχνιδα Kathryn Hamilton, γνωστή και ως Sister Sylvester, με την Αιγύπτια μουσικό Nadah El Shazly, εικονοποιεί τις κενές και σκισμένες σελίδες της “Κωνσταντινουπολιάδας”, του ημερολογίου που είχε κρατήσει ο Καβάφης όταν ο ίδιος και η οικογένειά του εγκατέλειψαν εσπευσμένα την Αλεξάνδρεια για την Κωνσταντινούπολη.

Το τρισδιάστατο χειροποίητο βιβλίο που σου προσφέρεται στην παράσταση γίνεται η απαρχή μιας πολύπτυχης καλλιτεχνικής εμπειρίας που συνοδεύεται από μουσική, αφήγηση, ηχητική εγκατάσταση, ανάγνωση και φτάνει μέχρι τη βιντεοπροβολή και το τραγούδι. Έχοντας ως σημείο αναφοράς τις ημερολογιακές καταχωρήσεις του νεαρού Καβάφη από το ταξίδι του στην οθωμανική Κωνσταντινούπολη του 19ου αιώνα, οι δύο περφόρμερ σε καλούν να διαμορφώσεις το δικό σου ταξίδι, συμμετέχοντας ενεργά σε αυτό που έγραφε, ζούσε, άκουγε και φαντασιωνόταν. “Πώς αλήθεια μπορούμε να ανακατασκευάσουμε τις ημέρες και τις νύχτες του Καβάφη, αν δεν μπορούμε να ακούσουμε τη μουσική που άκουγε;” είναι η ερώτηση που ξεπροβάλλει μέσα από τις σελίδες του βιβλίου – και η απάντηση έρχεται από την περφόρμανς που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας.

Η περφόρμανς παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2023 στο πλαίσιο του φεστιβάλ “Archive of Desire” του Ιδρύματος Ωνάση στη Νέα Υόρκη, που ήταν αφιερωμένο στα 160 χρόνια από του γέννηση του Κ. Π. Καβάφη. Περισσότερα στο onassis.org.

Εργαστήριο DIY – Best practices για σπιτικά προϊόντα καθαρισμού

Ποια βότανα απωθούν τα κουνούπια; Πώς καθαρίζω το σπίτι χωρίς χλωρίνη; Ποια φαγητά χρησιμοποιούνται για να φτιάξουμε καθαριστικό scrub προσώπου; Η απ’Ουσία προτείνει ένα εργαστήρι δημιουργίας οικολογικών προϊόντων καθαρισμού που οργανώνει το Goethe-Institut Athen.

Ανακαλύπτουμε τις ιδιότητες των βοτάνων, τα διαφορετικά έλαια και τις τροφές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με νέους τρόπους. Τα επεξεργαζόμαστε και φτιάχνουμε νέα σκευάσματα αποκλειστικά με οικολογικά υλικά. Τι να φέρετε μαζί σας; Μπουκαλάκια, βαζάκια, κουτάκια για να πάρετε μαζί σας τα προϊόντα που θα δημιουργήσετε.

Η βιώσιμη κατανάλωση και η περιβαλλοντικά συνειδητή συμπεριφορά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο παγκοσμίως. Η καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης και της κοινωνικής ευθύνης είναι το κλειδί για την ευαισθητοποίηση όλων μας καθώς και η συνειδητοποίηση της έννοιας «περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023, 19:00 – 20:30 / Goethe-Institut Athen,/ Ομήρου 14-16, Τηλ. 210 36 61 000. Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής στο [email protected]. Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Βιβλιοθήκης των Αντικειμένων.

Spotlight στην Πορτογαλίδα σκηνοθέτιδα Susana Nobre

H Πρεσβεία της Πορτογαλίας στην Ελλάδα και το Ινστιτούτο Camões σε συνεργασία με την Mooviereel υποδέχονται στην Αθήνα την Πορτογαλίδα σκηνοθέτιδα Susana Nobre, την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου στις 18:00, στον κινηματογράφο Δαναό 2. Η βραβευμένη σκηνοθέτις αποτελεί μια από τις πιο επιδραστικές φωνές του ανεξάρτητου πορτογαλικού σινεμά τα τελευταία 15 χρόνια, ενώ οι ταινίες της έχουν προβληθεί σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα Φεστιβάλ Κινηματογράφου, ανάμεσα στα οποία το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών, η Μπερλινάλε και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ.

Η Susana Nobre θα είναι μαζί μας για την πανελλήνια πρεμιέρα της νέας της κινηματογραφικής ταινίας “Cidade Rabat”, η οποία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Η βραδιά θα ξεκινήσει με την προβολή δυο μικρού μήκους ταινιών της σκηνοθέτιδας με τίτλο “It Would Have Been Simple” και “Trials, Exorcisms”. Μετά το τέλος της προβολής θα ακολουθήσει συζήτηση με τους θεατές, την οποία θα συντονίσει η κα Σουλτάνα Κουμούτση, σεναριογράφος, σκηνοθέτις και ιδρύτρια του Psarokokalo International Short Film Festival.

Πρόγραμμα:

18:00 – Προβολή των ταινιών μικρού μήκους “It Would Have Been Simple” & “Trials, Exorcisms”

18:45 – Διάλειμμα με κρασί από την Πρεσβεία της Πορτογαλίας στην Ελλάδα

19:15 – Προβολή της ταινίας “Cidade Rabat”

21:00 – Q&A με την σκηνοθέτιδα Susana Nobre. Συντονίζει η Σουλτάνα Κουμούτση.

Σταύρος Κουγιουμτζής – Άσε με πάλι να σου πω

Οι εκδόσεις Μετρονόμος παρουσιάζουν το βιβλίο του Θανάση Γιώγλου “Σταύρος Κουγιουμτζής – Άσε με πάλι να σου πω…”, την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου στη μουσική σκηνή Σφίγγα.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Αιμιλία Κουγιουμτζή

Γιώργος Ανδρέου

Αλέξης Βάκης

Θανάσης Γιώγλου

και ο Γιώργος Νταλάρας

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η σκηνοθέτης και ηθοποιός Παυλίνα Χαρέλα. Τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή θα ερμηνεύσουν οι: Γεράσιμος Ανδρεάτος, Σοφία Παπάζογλου, Μπάμπης Τσέρτος και ο τραγουδοποιός Βαγγέλης Τζίτζης / Επιμέλεια Ορχήστρας: Νικήτας Βοστάνης / Παρουσίαση εκδήλωσης: Αθηνά Καμπάκογλου

Μουσική σκηνή Σφίγγα. Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής (είσοδος στον πεζόδρομο Κιάφας 13). Τηλέφωνο κρατήσεων: 6987844845, 2114096149. Στις 20:00, με ελεύθερη είσοδο.

Παναγιώτης Λεζές – Solo Show

Ο Παναγιώτης Λεζές παρουσιάζει τη νέα του προσωπική έκθεση στο Lab Piree Superstudio στον Πειραιά. Μια εικαστική εγκατάσταση χωρίς τίτλο, κείμενο επιμελητή ή εικαστικού, απλά με τη γνώμη ενός θεατή που αποτύπωσε το έργο του Λεζέ στο κείμενο που παραθέτουμε ως ακολούθως: «Για εμένα τα ζωγραφικά έργα του Παναγιώτη Λεζέ είναι τα έργα του Κωνσταντίνου Παρθένη αντεστραμμένα. Όχι τα πάνω κάτω αλλά τα μέσα έξω. Κυρίως στον Αθανάσιο Διάκο και στις Λουόμενες.

Κατ’ αρχάς χρησιμοποιούν το ίδιο μπλε. Οι μορφές τους είναι άφυλες. Του Παρθένη υπαινικτικά, του Λεζέ απροκάλυπτα. Του πρώτου εξιδανικευμένες σχεδόν άυλες δημιουργούν μια επίπλαστη ηρεμία, σαν πέπλο πάνω στο άγχος. Του Λεζέ είναι σκληρές, διαλυμένες στα συστατικά τους, άτακτα ριγμένες στον καμβά και μου δημιουργούν ένα επίπλαστο άγχος σαν πέπλο στην ηρεμία.

Παναγιώτης Λεζές - Solo Show

Ο Λεζές είναι επιφανειακά σκληρός και ο Παρθένης επιφανειακά τρυφερός. Και οι δύο είναι αφαιρετικοί. Μόνο που ο Λεζές αφαίρεσε την επιφάνεια, άφησε γυμνή την ουσία. Μου δημιούργησε πρόσκαιρο στρες και μετά την ηρεμία αυτού που δεν έχει να χάσει τίποτα. Όλα έχουν αναλυθεί στα συστατικά τους και δεν έχουν να πάνε παραπέρα. Όμορφα ή άσχημα αυτά είναι. Αντίθετα στον Παρθένη κανείς δεν πιστεύει στις εξιδανικευμένες μορφές και εμένα με κατατρέχει το άγχος τι κρύβεται από κάτω. Στο Λεζέ σοκάρομαι για το τι τελικά κρυβόταν κάτω από την επιφάνεια αλλά γρήγορα ηρεμώ. Αυτό ήταν, στέρεψε ο πόνος.

Ο Λεζές είναι τελικά παρηγορητικός όχι μέσω της παραμυθίας του Παρθένη αλλά με το σκληρό τρόπο του ψυχαναλυτή. Τα γλυπτά του είναι στοιχεία των ζωγραφικών έργων που διέφυγαν και απέκτησαν δική τους τρισδιάστατη ζωή. Δε ξέρω αν είναι τρομαγμένα από τη ξαφνική ελευθερία που τους χαρίστηκε από το γενναιόδωρο χέρι του δημιουργού ή νοσταλγούν την ασφάλεια των δύο διαστάσεων……. Τα είχε άραγε υπόψιν του ο Λεζές όλα αυτά; Πιθανότατα όχι αλλά και δεν ήταν υποχρεωμένος. Από τη στιγμή της τελευταίας πινελιάς, της τελευταίας κόλλησης το έργο δεν του ανήκει. Ανήκει στο χώρο των αισθήσεων και των συναισθήσεων. Είμαι συγκύριος. Ασκώ τη συν-νομή μέσω φαντασιώσεων και μέθεξης».