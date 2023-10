Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου – 5+1 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ευκαιρίες για να ψυχαγωγηθείτε δωρεάν την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου.

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο την Τρίτη 3 Οκτωβρίου.

“Elly loves jazz – Vol.2” στο Θέατρο Αττικού Άλσους

Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου η Έλλη Πασπαλά εμφανίζεται στο Θέατρο Αττικού Άλσους “Κατίνα Παξινού”. Μία παράσταση αφιερωμένη στην τεράστια μουσική παράδοση της jazz και στα θρυλικά τραγούδια που σφράγισαν ανεξίτηλα την ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, με βασική ερμηνεύτρια την Έλλη Πασπαλά και συν-δημιουργούς επί σκηνής τους σπουδαίους μουσικούς που τη συνοδεύουν.

Τραγούδια όπως το “Cry me river”, το “The man I love” και το “My funny Valentine” θα συνδυαστούν με αγαπημένα τραγούδια που παραμένουν αναλλοίωτα στο χρόνο, όπως το “Fly me to the moon” και το “You don’t know what love is”, αλλά και με κάποια “standards” της Έλλης, όπως το “Ain’t no sunshine” και το “Lonely at the top”.

Συμμετέχουν:

Έλλη Πασπαλά – φωνή

David Lynch – σαξόφωνα, φλάουτο

Τάκης Φαραζής – πιάνο

Πέτρος Βαρθακούρης – κοντραμπάσο

Γιάννης Αγγελόπουλος – τύμπανα

Ήχος: Τάκης Σπυρόπουλος

Artwork: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Φωτογραφίες: Βάσια Αναγνωστοπούλου

“Χορέψετε – Χορέψετε” – Ταυτότητα και μνήμη στα τραγούδια και τους χορούς των προσφύγων

Με αφορμή την επέτειο των εκατό ετών από τη συνθήκη της Λωζάνης, η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μουσική και χορευτική παράδοση που μεταλαμπάδευσαν οι πρόσφυγες μετά τη μετεγκατάστασή τους στη γη της Αττικής, ως ένα δομικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας και της συλλογικής μνήμης του Ελληνισμού.

Το αφιέρωμα αποτελεί καρπό συστηματικής έρευνας, με στόχο να αναδείξει χορούς και τραγούδια από τη Σμύρνη, την Ιωνία, την Καππαδοκία, τον Πόντο, τη Βόρεια και Ανατολική Θράκη, την Προποντίδα και την Πόλη. Μέσα από την αφήγηση μαρτυριών, αλλά και τη χρήση σπάνιου οπτικοακουστικού αρχειακού υλικού, αναδύονται τα πρόσωπα και οι ανθρώπινες ιστορίες που αποτυπώθηκαν στους χορούς και τα τραγούδια.

”Τσέχες και Ελληνίδες Ηρωίδες” στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Η έκθεση “Τσέχες και Ελληνίδες Ηρωίδες” παρουσιάζει 60 προσωπικότητες που αποτελούν πρέσβειρες – η κάθε μια στον τομέα της – για την ιστορία της Τσεχίας και της Ελλάδας και συνδιαλέγονται επιτυχώς με την αγωνία της αληθινής αξίας των πραγμάτων. Διατρέχοντας κανείς την ιστορία των δύο χωρών, συναντά πληθώρα πνευματικών γυναικών που δίνουν το παράδειγμα και το έναυσμα για διεξόδους σε μεγαλύτερες εικόνες και ιδέες, και στο σύνολό τους διαμορφώνουν το πνεύμα του τόπου τους.

Η έκθεση είναι αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας του Τσεχικού Κέντρου Αθήνας και της δημιουργικής συνεργασίας φοιτητών της Σχολής Σουτνάρκα – Σχολή Ντιζάιν και Τέχνης του Λάντισλαβ Σούτναρ, Πανεπιστήμιο της Δυτικής Βοημίας, Πίλσεν – υπό την καθοδήγηση της καλλιτέχνιδος και καθηγήτριας Ρενάτα Φούτσικοωα και εκ μέρους της Ελλάδας φοιτητών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών – Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – υπό την καθοδήγηση των Γιάννη Ζιώγα (καθηγητή), Σοφίας Παπαδοπούλου (επίκουρης καθηγήτριας) Σύνθιας Γεροθανασίου (Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό), Αννίτας Κουτσονάνου (εντεταλμένη διδάσκουσα).

Παρουσιάζονται εξήντα συνολικά εικαστικά έργα. Τριάντα πορτραίτα σημαντικών γυναικών της Τσεχίας και ισάριθμα από την Ελλάδα. Στις πολυάριθμες ομάδες εργασίας των δύο Σχολών, οι φοιτητές/τριες, και οι καθηγητές/τριές τους μελέτησαν, ανέτρεξαν και συνδιαμορφώσαν τα παρουσιαζόμενα πορτραίτα των Ηρωίδων Γυναικών. Αναζήτησαν την καλύτερη εικαστική έκφραση για την κάθε προσωπικότητα, γιόρτασαν με αυτόν τον τρόπο τους θριάμβους τους, κατανοήσαν τα κατορθώματά τους, τιμήσαν την προσήλωση και απόδωσαν με την εργασία τους ευγνωμοσύνη.

Eγκαίνια έκθεσης 3 Οκτωβρίου 2023 στις 19:00. Περισσότερα εδώ…

Ντίνα Αναστασιάδου - Παγόδα Gansen ji Three Story Pagoda 2023- Mελάνια σε χειροποίητο χαρτί 150Χ75εκ Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών

Ντίνα Αναστασιάδου έκθεση “Yamato- Ιαπωνία, γη ειρήνης και αρμονίας”

Το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών-Ίδρυμα Βούρου Ευταξία παρουσιάζει την έκθεση ζωγραφικής της Ντίνας Αναστασιάδου, Προέδρου του Ελληνο-Ιαπωνικού Συνδέσμου με τίτλο: “Yamato-Ιαπωνία, γη ειρήνης και αρμονίας”.

Οι σύγχρονες δημιουργίες της εικαστικού Ντίνας Αναστασιάδου στο Μουσείο της πόλεως των Αθηνών προβάλλουν την αίγλη της μινιμαλιστικής αισθητικής της Ιαπωνίας. Μιας πανάρχαιας τέχνης που επηρέασε καταλυτικά τη μορφολογική δομή των συνθέσεων των Ευρωπαίων ζωγράφων και κυρίως των ιμπρεσιονιστών στα τέλη του 19ου αιώνα· μιας ιδιάζουσας τέχνης με σαφείς οριοθετήσεις περιγραμμάτων, μονότονες χρωματικές επίπεδες επιφάνειες χωρίς φωτοσκιάσεις, με τριδιάστατη προοπτική, που αναδεικνύει την εννοιολογική φόρτιση των εικόνων και τονίζει τη συμβολική τους διάσταση. Ενδεικτικά αναφέρουμε την πολυσήμαντη αναπαράσταση «Ο δρόμος των θεών», που συνδυάζει τη μορφή ενός ιερού ναού της γηγενούς θρησκείας Σίντο με ένα αιωνόβιο μπονσάι, που αντιπροσωπεύει τη μείξη αρχαίων πεποιθήσεων με τη φιλοσοφία της αρμονίας μεταξύ ανθρώπου και φύσης

Επιμέλεια: Λουΐζα Καραπιδάκη. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα. Εγκαίνια: Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 19.00 στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών. Εγκαίνια: 4 Οκτωβρίου 2023 στις 7μμ

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη – Παρασκευή: 09:00- 16:00 | Σάββατο & Κυριακή: 10:00- 15:00. athenscitymuseum.gr

“Ο Όμηρος στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη: Σπάνιες Εκδόσεις Ομηρικών Επών”

Μια επιλογή τεκμηρίων από τις 300 ομηρικές εκδόσεις της Γενναδείου Βιβλιοθήκης στήνεται στο Αναγνωστήριο Σπάνιων Βιβλίων, με αφορμή την επικείμενη διάλεξη της Emily Wilson στην Αθήνα, σκηνοθετώντας και ζωντανεύοντας τις διαδρομές και μετουσιώσεις της πρώτης ομηρικής επικής ύλης στο χώρο και το χρόνο: από την πρώτη έκδοση της Ιλιάδας και της Οδύσσειας το 1488 στη Φλωρεντία από τον Δημήτριο Χαλκοκονδύλη, στην πρώτη παράφραση της Ιλιάδας στα νέα ελληνικά από τον Νικόλαο Λουκάνη που τυπώθηκε στη Βενετία το 1526, στις μεταφράσεις του ομηρικού έπους στα λατινικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά και στη διασπορά του κειμένου, πρωτότυπου, μεταφρασμένου ή παραφρασμένου στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Ο Όμηρος στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη: Σπάνιες Εκδόσεις Ομηρικών Επών / Επιμέλεια: Ειρήνη Σολομωνίδη Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Εκδόσεις του ομηρικού έπους, καθώς και εικονογραφήσεις του John Flaxman, συναντώνται μαγικά στην έκθεση όπως και σε κάποιες από τις εκδόσεις που είναι εμπλουτισμένες με εικονογραφικό υλικό από τον ίδιο τον ιδρυτή της Βιβλιοθήκης, Ιωάννη Γεννάδιο, κατά την αγαπημένη του πρακτική, αυτή της δημιουργίας συνθέσεων από ξεχωριστά συστατικά, στη συγκεκριμένη περίπτωση λόγου και εικόνας. Χώρος: Κεντρικό Αναγνωστήριο Γενναδείου Βιβλιοθήκης (Σουηδίας 61, Κολωνάκι).

Τριήμερο κινηματογραφικό αφιέρωμα σε δημιουργούς της πόλης

Με ένα τριήμερο κινηματογραφικό αφιέρωμα σε δημιουργούς και δημιουργίες της πόλης, καλωσορίζει τον Οκτώβριο ο Δήμος Χαλανδρίου, στην αίθουσα του κινηματογράφου Αθηνά (Σολωμού 18, Χαλάνδρι), από τις 3 έως τις 5 του μήνα. Το αφιέρωμα, που θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο, έχει ως στόχο να τιμήσει δημιουργούς που έζησαν και δραστηριοποιήθηκαν ή δραστηριοποιούνται στην πόλη μας.

Την Τετάρτη 04/10/2023 – Αφιέρωμα στον προσφυγικό ελληνισμό – Μικρασία 100 χρόνια μετά / Ντοκιμαντέρ παραγωγής του Δήμου Χαλανδρίου σε σκηνοθεσία Αντώνη Τσάβαλου. Προβολή 20.00. Διάρκεια: 55′.