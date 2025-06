Δωρεάν στην πόλη την Τρίτη 10 Ιουνίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Τρίτη 10 Ιουνίου στην καρδιά της πόλης.

Η Αθήνα συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν εκδηλώσεις που μπορούμε να απολαύσουμε χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουμε χρήματα.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Τρίτη 10 Ιουνίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Αφιέρωμα στον Θεόδωρο Τερζόπουλο – “Σκότος, εμόν φάος”

Το Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων ετοίμασε ένα μεγάλο αφιέρωμα σε μία από τις πιο επιδραστικές μορφές του παγκόσμιου θεάτρου, τον Θεόδωρο Τερζόπουλο, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση του Θεάτρου Άττις και την πρεμιέρα της Ορέστειας στο Θέατρο Βράχων, την Τρίτη 10 Ιουνίου 2025.

Η εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο στο Θέατρο Άννα Συνοδινού στις 20:00 χωρίζεται σε δύο μέρη και περιλαμβάνει την παρουσίαση πολυτελούς έκδοσης και ομιλίες θεατρολόγων-ερευνητών με την παρουσία του σκηνοθέτη και των συνεργατών του. Τον συντονισμό έχει αναλάβει η Μιχαέλα Αντωνίου.

Στο πρώτο μέρος, οι Ελένη Βαροπούλου, Σάββας Πατσαλίδης, Γιώργος Σαμπατακάκης, Μαρία Σικιτάνο και Πηνελόπη Χατζηδημητρίου συζητούν για το έργο του σκηνοθέτη. Στο δεύτερο μέρος, ο Θεόδωρος Τερζόπουλος συνομιλεί με τους συντελεστές της Ορέστειας, Τάσο Δήμα, Σοφία Χιλλ, Αγλαΐα Παππά και Σάββα Στρούμπο, καθώς και με ηθοποιούς από τον Χορό της παράστασης. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων.

Antonis Donef – “Time’s Witness”

Οι Kalfayan Galleries παρουσιάζουν την ατομική έκθεση του Αντώνη Ντόνεφ με τίτλο “Time’s Witness”. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025, 19.00-21.00. Το κείμενο που συνοδεύει την έκθεση υπογράφει ο Πάνος Γιαννικόπουλος, επιμελητής και ιστορικός τέχνης.

Η έκθεση στην Kalfayan Galleries βρίσκεται σε διάλογο με την παρουσίαση των μνημειακών διαστάσεων διπτύχου του καλλιτέχνη στο Unlimited (επιμελητής: Giovanni Carmine, Διευθυντής Kunst Halle St. Gallen) στο πλαίσιο της συμμετοχής της Kalfayan Galleries στο Art Basel (16-22 Ιουνίου 2025). Έχει προηγηθεί η επιτυχημένη παρουσίαση του εξίσου μνημειακού έργου μήκους 12 μέτρων του Ντόνεφ, στο Meridians (επιμέλεια: Yasmil Raymond) στο Art Basel Miami 2024, στο οποίο συμμετέχει η Kalfayan Galleries από το 2013.

Στην πέμπτη έκθεσή του στην Kalfayan Galleries, ο Αντώνης Ντόνεφ δηλώνει ‘Αυτόπτης Μάρτυρας του Χρόνου’ (‘Time’s Witness’) μετατρέποντας το χώρο της γκαλερί σε μία ‘βιβλιοθήκη του χρόνου’ όπου τα πάντα μπορούν να συμβούν, όλες οι ερμηνείες είναι δυνατές. Το έργο του αποτελεί ταυτόχρονα επαναδιαπραγμάτευση της γνώσης και του χρόνου. Παραμένοντας πιστός στα δομικά στοιχεία της τεχνικής του, επέμβαση πάνω σε σελίδες όπου συγκεντρώνεται η γνώση (αρχειακό έντυπο υλικό όπως λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, χάρτες κ.α.) και οργανική ανάπτυξη του σχεδίου με μελάνι εν είδη αυτόματης γραφής, ο Αντώνης Ντόνεφ προσθέτει περισσότερο χρώμα στα νέα του έργα στην προσπάθειά του όπως δηλώνει ο ίδιος ‘να αποτυπώσει με τη ζωγραφική του ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι χρόνου’.

Ομαδική έκθεση “Circle to the all”

Στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα φιλοξενείται η ομαδική έκθεση των Matt Mullican και Sophie Tottie, σε συνεργασία με την ιστορικό τέχνης Valerie Smith.

Με αφορμή τα πολλαπλά ταξίδια της Tottie στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1980, η εικαστικός προσκάλεσε τον Mullican να συνεργαστούν για την παρούσα έκθεση. Οι δύο καλλιτέχνες προσεγγίζουν τα υλικά, τα ποικίλα μέσα, τους τρόπους εγκατάστασης των έργων τους και τις εντυπώσεις που προκαλούν, μέσω ενός άρτιου διαλόγου. Συμπτωματικά, μια σύνδεση με την Ελλάδα προέκυψε και στην ενασχόληση της Smith με τα ερασιτεχνικά αμερικανικά σχέδια των μέσων του 19ου αιώνα, για τα οποία έχει γράψει ένα βιβλίο που θα εκδοθεί το 2026.

Τα έργα του Mullican και της Tottie συνδέονται έμμεσα με τα σχέδια σε γυαλόχαρτο μέσω των ελεύθερων συνειρμών και των πηγών τους. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται ένα διευρυμένο όραμα, το οποίο δημιουργεί νέες σκοπιές και συνεχείς “μεταναστεύσεις” νοήματος. Η ελευθερία να κινείσαι ανάμεσα σε διαφορετικά πεδία και να αλληλεπιδράς με τις εικόνες του κόσμου είναι η κόκκινη κλωστή που διατρέχει την έκθεση Circle to the All. Η έκθεση διερευνά τον τρόπο με τον οποίο υβρίδια διαφορετικών και ενίοτε αντιφατικών πηγών παράγουν νέα δεδομένα.

Εγκαίνια: Τρίτη 10 Ιουνίου, από τις 19:00 έως τις 22:00.