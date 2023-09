Δωρεάν στην πόλη την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου.

Έλλη Πασπαλά Live στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης

H Έλλη Πασπαλά ΒΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου, στις 9 μ.μ., στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης "Δημήτρης Κιντής" η Έλλη Πασπαλά παρουσιάζει την παράσταση "Εlly loves jazz – Vol.2", αφιερωμένη στην τεράστια μουσική παράδοση της jazz και στα θρυλικά τραγούδια που σφράγισαν ανεξίτηλα την ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, με συν-δημιουργούς επί σκηνής τους σπουδαίους μουσικούς που τη συνοδεύουν.

Η Έλλη Πασπαλά αποδίδει ξανά κορυφαία jazz standards που σφράγισαν με την ερμηνεία τους φωνές μυθικές, από τη Μπίλι Χολιντέι, την Έλλα Φιτζέραλντ και τη Νίνα Σιμόν, μέχρι τον Νατ Κινγκ Κόουλ και τον Φρανκ Σινάτρα. Τραγούδια όπως το "Cry me river", το "The man I love" και το "My funny Valentine" θα συνδυαστούν με αγαπημένα τραγούδια που παραμένουν αναλλοίωτα στο χρόνο, όπως το "Fly me to the moon" και το "You don’t know what love is".

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ηλιουπόλεως 2023.

Αντιθέσεις και Διάλογοι Φίλων στο Πάρκο Τρίτση

Έργο "Κλωνοποίηση" / Έκθεση 'Σκουλάκης-Μακρής Αντιθέσεις και Διάλογοι Φίλων' ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ

Την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023, στις 8:00 μ.μ., εγκαινιάζεται η έκθεση με τίτλο Αντιθέσεις και Διάλογοι Φίλων, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής και του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» με την ιστορικό τέχνης Ελένη Αθανασίου, με στόχο την ανάδειξη του έργου σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών. Η έκθεση περιλαμβάνει 50 ζωγραφικά έργα των Δημοσθένη Σκουλάκη και Θανάση Μακρή και θα διαρκέσει έως τις 12 Νοεμβρίου 2023.

Το Μητροπολιτικό Πάρκο Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», συνολικής έκτασης περίπου 1.200 στρεμμάτων με πρόσβαση μέσω πέντε κύριων εισόδων,βρίσκεται στη θέση με τοπωνύμιο Πύργος Βασιλίσσης ή Επτάλοφος στη δυτική Μητροπολιτική Αθήνα, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου.

Η ύπαρξη του υγρού στοιχείου σε μεγάλη αναλογία εντός του Πάρκου, με τη μορφή έξι τεχνητών λιμνών και ενός τεχνητού καναλιού που τις συνδέει, καθώς και η πλούσια χλωρίδα και πανίδα του Πάρκου, το καθιστούν έναν τόπο φυσικού κάλλους, ενταγμένο στον οικιστικό ιστό, με μοναδικά χαρακτηριστικά για τη δυτική Αθήνα αλλά και για όλο το Λεκανοπέδιο.

Η έκθεση με τίτλο Αντιθέσεις και Διάλογοι Φίλων αφορά την εικαστική διαδρομή δύο φίλων-καλλιτεχνών με πολλές αντιθέσεις αλλά και κοινή ματιά στην ουσία των εικαστικών τους αναζητήσεων.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Σπύρου Μουστακλή 23, 13122 Ίλιον, (Έξοδος 7 από Αττική Οδό, Άγιοι Ανάργυροι-Αχαρναί – κατεύθυνση προς Ελευσίνα), Τετάρτη – Κυριακή: 11:00 - 19:00, Δευτέρα-Τρίτη: κλειστά. Είσοδος ελεύθερη.

"O συλλέκτης" του Τζων Φώουλς στο Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού

"O συλλέκτης" του Τζων Φώουλς/ Αργύρης Αγγέλου, Ιωάννα Πηλιχού

Το μυθιστόρημα του Τζων Φώουλς, "Ο συλλέκτης" στη διασκευή του Μαρκ Χήλυ σε μια παράσταση μ’ έντονο το στοιχείο του ψυχολογικού θρίλερ. "O συλλέκτης" (1963), το πρώτο μυθιστόρημα του Τζων Φώουλς, τον καθιέρωσε δικαίως στην παγκόσμια λογοτεχνία ως έναν από τους σημαντικότερους πεζογράφους. Η ένταση και το σασπένς που δημιουργεί παραπέμπουν ξεκάθαρα σ’ ένα κορυφαίο θρίλερ, όπου ο θεατής οδηγείται σε μια ύπουλη ταύτιση με τον Κακό και τον Καλό ταυτόχρονα.

Το έργο παρακολουθεί τον Κλεγκ, έναν ανήσυχο και φιλόδοξο νεαρό ταπεινής καταγωγής, που έχασε τους γονείς του μικρός, μεγάλωσε με μια θεία του και την ανάπηρη κόρη της και δεν κατάφερε ποτέ να ενταχθεί κοινωνικά. Μοναδική του διέξοδος η συλλογή πεταλούδων. Όταν θα κερδίσει ένα λαχείο, θ’ απαγάγει και θα φυλακίσει για έναν μήνα τη Μιράντα, μια νεαρή φοιτήτρια Καλών Τεχνών, με την οποία τον χωρίζουν έντονες κοινωνικές διαφορές.

Ερμηνεύουν: Αργύρης Αγγέλου, Ιωάννα Πηλιχού / Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κολωνού.

Ο Χρήστος Θηβαίος στο θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη

Ο Χρήστος Θηβαίος WE PROMOTION

Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια συναυλιακή βραδυά στο Θέατρο Νταμάρι Αλίκη Βουγιουκλάκη, με αγαπημένα τραγούδια.

Περιπλανήσεις στην Ηλιούπολη

Περιπλανήσεις στην Ηλιούπολη ΡΟΖΙΤΑ ΣΠΙΝΑΣΑ

Η Ροζίτα Σπινάσα παρουσιάζει την πρώτη της ατομική έκθεση φωτογραφίας στο Εκθεσιακό Κέντρο Δήμου Ηλιούπολης από τις 11 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται εικόνες που η φωτογράφος απαθανάτισε τα τελευταία δύο χρόνια κατά τη διάρκεια των περιπάτων της στην γειτονιά όπου μεγάλωσε και ζει. Πρόκειται για μια συλλογή εικόνων με ρομαντική διάθεση που αποτυπώνει τις διαφορετικές πτυχές της Ηλιούπολης με το ιδιαίτερο βλέμμα της φωτογράφου. Συνδυάζοντας στιγμιότυπα από τη σύγχρονη ζωή με μια νοσταλγικότητα, οι φωτογραφίες αφηγούνται μικρές καθημερινές ιστορίες που φωλιάζουν σε συνωστισμένες αλλά και αθέατες γωνιές της περιοχής.

Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή ξενάγηση και συζήτηση με τη φωτογράφο στο χώρο της έκθεσης στις 18:30. Η Ροζίτα Σπινάσα είναι δικηγόρος, διαμεσολαβήτρια, και συγγραφέας.

Εκθεσιακό Κέντρο Ηλιούπολης / Πλατεία Φλέμινγκ, Λεωφόρος Ειρήνης 14-16 και Αλκιβιάδου / Διάρκεια έκθεσης: 11 – 15 Σεπτεμβρίου 2023. Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα: 17:30 – 20:30, Τρίτη – Παρασκευή 10:00 – 13:00 και 17:30 – 20:30.

