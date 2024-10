Δωρεάν στην πόλη την Τρίτη 1η Οκτωβρίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Τρίτη 1η Οκτωβρίου στην καρδιά της πόλης.

Μπήκαμε στον Οκτώβρη και η Αθήνα προσφέρει δωρεάν εκδηλώσεις που μπορούμε να απολαύσουμε χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουμε χρήματα.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Τρίτη 1η Οκτωβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο την πρώτη μέρα του Οκτώβρη.

“50 women over 50” – Δωρεάν στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

H Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση “50 women over 50” της γνωστής φωτογράφου Βάνιας Τλούπα υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

50 ξεχωριστές γυναίκες άνω των 50, μαγνητίζουν τον φακό της φωτογράφου συνθέτοντας έναν ύμνο στη γυναίκα, την κομψότητα, τη θηλυκότητα και την πληρότητα που δεν συμβιβάζεται και είναι απαλλαγμένη από φίλτρα και περιττά στοιχεία. Η έκθεση φέρνει στο επίκεντρο γοητευτικές γυναίκες, τα συναισθήματα και την αλήθεια τους, ανατρέποντας πανηγυρικά κάθε κοινωνικό στερεότυπο του παρελθόντος γύρω από την ηλικία και την ωριμότητα. Στην Γκαλερί Κέννεντυ της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Όπως σημειώνει η φωτογράφος: “Η φωτογραφία πορτρέτου είναι μια πρόκληση για μένα, γιατί θέλω να δημιουργώ μια εικόνα που να προκαλεί αίσθηση, να βγάζει το συναίσθημα του ανθρώπου που κάθεται απέναντί μου αλλά και το δικό μου τη συγκεκριμένη στιγμή. Ο φακός μου είναι εστιασμένος διαρκώς στον άνθρωπο.

Αγαπώ τον άνθρωπο, αναζητώ την αλήθεια του μέσα από το βλέμμα, και από αυτή τη διαδικασία εξερευνώ και τον εαυτό μου. Έτσι επιτυγχάνεται το απόλυτο πορτρέτο για μένα. Μετά τα πενήντα, ένιωσα την ανάγκη να ασχοληθώ με τη γυναίκα αυτής της ηλικίας και να προσεγγίσω τη γυναικεία φύση, με τη δική μου ματιά. Αποφάσισα λοιπόν να κάνω ένα project-ύμνο στη σύγχρονη γυναίκα που να αποτελεί την πιο περίτρανη απόδειξη ότι η είσοδος στην ωριμότητα είναι για όλες εμάς η έναρξη ενός προκλητικού ταξιδιού με μια δική του γοητεία“.

Μαρία Φραγκουδάκη – Δωρεάν εικαστική βόλτα στην Blender Gallery

Η The Blender Gallery εγκαινίασε την ατομική έκθεση της εικαστικού Μαρίας Φραγκουδάκη με τίτλο «Τhe Deeper I Go, The More I Reveal», σε επιμέλεια της Διδάκτορος ιστορίας της τέχνης, μουσειολόγου και επιμελήτριας Κατερίνας Κοσκινά. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο 9 Νοεμβρίου.

Η Κ. Κοσκινά αναφέρει: “Η Μαρία Φραγκουδάκη με την έκθεση The Deeper I Go, The More I Reveal στην γκαλερί The Blender Gallery, κινείται θεματικά σ’ έναν άξονα, όπου συγκεράζονται διαφορετικής φύσης ζητήματα, κοινωνικά, βιωματικά και περιβαλλοντικά. Παρατηρώντας τα έργα που εκτίθενται, διαπιστώνει κανείς ότι αν και εκ πρώτης όψεως δεν είναι προφανές, θίγουν θέματα που αναφέρονται σε δύο συγγενείς έννοιες, τον βίο και τον οίκο.

Αν και δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας (2015-2024), κατά την οποία πολλά άλλαξαν στη ζωή της καλλιτέχνιδος, αλλά και σ‘ολόκληρο τον πλανήτη, η οικονομία στο χρώμα, που κινείται σχεδόν αποκλειστικά στους τόνους του μπλε, του μαύρου και του λευκού, και η εκτεταμένη χρήση «άχρηστων» υλικών και αντικειμένων, προδίδει τη σταθερή έρευνα της καλλιτέχνιδος για το χρώμα και τη φόρμα και προσδίδει στα έργα την εικόνα ενότητας….”

Ωράριο Λειτουργίας: Τρίτη 10.00 – 18.00, Τετάρτη – Παρασκευή 10.00 – 20.00, Σάββατο 12.00 – 16.00. THE BLENDER GALLERY Διεύθυνση: Ζησιμοπούλου 4, Γλυφάδα, 16674, T: (+30) 213 0280 597.

Δωρεάν θεματικό εργαστήρι στον Ταύρο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων (1/10), το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει θεματικό εργαστήρι για την Τρίτη Ηλικία, την Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2024 (ώρα 17:30), στο κτήριο του Ιδρύματος, στον Ταύρο.

Παππούδες και γιαγιάδες μαζί με τα εγγόνια τους και με την καθοδήγηση της ιστορικού Ελένης Μπενέκη, θα εξερευνήσουν προσωπικά και οικογενειακά τεκμήρια. Στην προσπάθειά τους να αναπλάσουν την οικογενειακή τους ιστορία, ενδυναμώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους οικογενειακούς τους δεσμούς, θα περάσουν ένα δημιουργικό απόγευμα μαζί και θα μοιραστούν οικογενειακές στιγμές και αναμνήσεις.