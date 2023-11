Δωρεάν στην πόλη την Τρίτη 28 Νοεμβρίου – 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ευκαιρίες για να ψυχαγωγηθείτε δωρεάν την Τρίτη 28 Νοεμβρίου.

Ποικίλες δωρεάν εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα – τα οποία πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς – δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο την Τρίτη 28 Νοεμβρίου.

Προβολή της ταινίας ”Ζ” παρουσία του Κώστα Γαβρά στο Κινηματοθέατρο ”Κώστας Γαβράς”

Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Π. Παχατουρίδης μας προσκαλεί στην κινηματογραφική προβολή της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας “Ζ”, παρουσία του μεγάλου Έλληνα σκηνοθέτη και επίτιμου δημότη Κώστα Γαβρά, την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 19:30 στο Κινηματοθέατρο “Κώστας Γαβράς”, Βασιλικών 6, Κηπούπολη. Μετά την προβολή της ταινίας θα ακολουθήσει συζήτηση.

Αμαλία Σωτηροπούλου έκθεση φωτογραφίας “The Winged Victory of Samothrace and the Univerce”

Η Gallery “7” παρουσιάζει την έκθεση φωτογραφίας της Αμαλίας Σωτηροπούλου με τίτλο: “The Winged Victory of Samothrace and the Univerce”.

Μετά τις Καρυάτιδες και τις Σειρήνες, μια ακόμη εμβληματική γυναικεία μορφή, η Νίκη της Σαμοθράκης, εισβάλλει στο καλλιτεχνικό σύμπαν της Ελληνίδας φωτογράφου Αμαλίας Σωτηροπούλου. Η Νίκη γίνεται σύμβολο δύναμης, θάρρους και αυτοπεποίθησης, βγαίνει από τα όρια του κόσμου μας και μεταφέρεται στο διάστημα, εκεί όπου κυριαρχούν η γαλήνη, η αρμονία, η ειρήνη. Με τις μεγάλες φτερούγες της κάνει μία τελευταία αγγελική πτήση, για να υποβάλει την ιδέα του άυλου και του πνευματικού. Στο νέο του περιβάλλον το ακέφαλο σώμα της παραμένει πανέμορφο.

Όλες οι προσπάθειες που έγιναν από τους αρχαιολόγους, για να βρεθεί το χαμένο κεφάλι της Νίκης, έμειναν άκαρπες. Ίσως γιατί αυτό βρίσκεται κρυμμένο στο ανήσυχο μυαλό των καλλιτεχνών. Η Αμαλία Σωτηροπούλου αντιμετωπίζει την τέχνη της ως μία πρόκληση για συμμετοχή των άλλων στις δικές της εμπειρίες. Η φωτογραφία άλλωστε, για την ίδια την καλλιτέχνη γεννιέται τη στιγμή που εγκλωβίζεται στη ματιά της ενώ το πάτημα του κουμπιού και το κλικ έπονται.

Παρουσίαση του βιβλίου “Τα παράπονα των τροφών” του Χάρη Κανδηλώρου

Οι Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις και ο Ενδοκρινολόγος Χάρης Κανδηλώρος μας προσκαλούν την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 8:00 μμ στον Πολυχώρο του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην παρουσίαση του βιβλίου “Τα παράπονα των τροφών” του Χάρη Κανδηλώρου.

Το έργο αυτό συνδυάζει μοντέρνα, συγκινησιακά, αλλά και με χιούμορ την υγιεινή Μεσογειακή Διατροφή, την αγάπη για τα ζώα, την οικολογική ευαισθησία. Περιλαμβάνει 12 πρωτότυπα ποιήματα και εκπαιδευτικές ερωτήσεις-παιχνίδια. Την εικονογράφηση έχει πραγματοποιήσει η Ναταλία Πιμπλή.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Χριστίνα Αυλιανού, εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού, χοροθεραπεύτρια / Πολυξένη Καίσαρη, συντονίστρια του Νηπιαγωγείου των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη / Αναστασία Βασιλάκου, εκδότρια / Χάρης Κανδηλώρος, συγγραφέας, Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος – Διατροφολόγος.

Η Έλλη Αργυράκη θα τραγουδήσει και η Νεφέλη Σταύρου θα την συνοδεύσει στο πιάνο με τις συνθέσεις του Νίκου Ξανθούλη, πάνω σε ποιήματα του βιβλίου. Θα ακουστεί μικρό απόσπασμα από την κουκλοθεατρική “version” του έργου με “τις φωνές” της Ήβης Σοφιανού. Χώρος: Αίθουσα Γιάννης Μαρίνος (Πρώην Πολυχώρος).

Κινηματογραφικός κύκλος: Οι μεγάλοι ζωγράφοι του Μουσείου Πράδο

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας και το Κέντρο Σπουδών Europa Hispánica, παρουσιάζουν μια ενότητα τεσσάρων ντοκυμαντέρ, με θέμα μεγάλους ζωγράφους που φιλοξενούνται στο Μουσείο Πράδο της Μαδρίτης. Οι προβολές πραγματοποιούνται στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα) κάθε Τρίτη του Νοεμβρίου 2023 στις 18:30.

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023, 18:30, “Πατινίρ, η εφεύρεση του τοπίου” Ο Γιοάχιμ Πατινίρ, που εργάστηκε στην Αμβέρσα μεταξύ 1515 και 1524, ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος καλλιτέχνης που ειδικεύτηκε στη ζωγραφική τοπίων. Αυτό το ντοκυμαντέρ πραγματεύεται την αινιγματική φύση ενός ζωγράφου, που ξέρουμε ελάχιστα στοιχεία της βιογραφίας του, κι όμως κατάφερε να φέρει επανάσταση στην αγορά της τέχνης, ακόμα και στην ίδια την έννοια της ζωγραφικής στην αυγή του 16ου αιώνα.

MIRfestival 2023

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του MIRfestival 2023 δημιουργήθηκε, όπως και τα προηγούμενα, με την ίδια έγνοια για τον άνθρωπο και τον ανθρωπισμό, για την πολιτική, την τέχνη και την κοινωνία, και για τη σχέση τους με την ουτοπία. Με την ίδια λαχτάρα σύνδεσης της τέχνης με τη σφαίρα της πολιτικής σκέψης.

Και αυτή τη φορά τα ερωτήματα που τέθηκαν και επανέρχονται και στα έργα είναι επείγοντα: Ποιο θα είναι το “μετά” της καταστροφής; Πώς θα μπορέσουμε να κατοικήσουμε έναν πλανήτη κατεστραμμένο; Πώς θα καταφέρουμε (παραφράζοντας τον Έλιοτ) να κάνουμε τη νεκρή γη να γεμίσει λουλούδια – κυριολεκτικά και μεταφορικά; Πώς αναδύεται η ζωή από τον όλεθρο; Πώς αναδύεται ένα χαμόγελο μετά τη θλίψη; Πώς γεννιέται μια άνοιξη μέσα στο καταχείμωνο; Μια αναγέννηση μέσα στον μεσαίωνα; Μήπως ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της καταστροφής;