House of the Dragon: Αναλύουμε όλες τις κινήσεις της Rhaenyra

Το POP για τις Δύσκολες Ώρες σταθερό στο ραντεβού του σχολιάζει τα πάντα στο 6ο επεισόδιο της 2ης σεζόν House of the Dragon.

Το εβδομαδιαίο αφιέρωμα του POP για τις Δύσκολες Ώρες στο House of the Dragon, το spin-off/prequel του Game of Thrones που δικαίωσε το HBO, συνεχίζεται!

Σε αυτό το επεισόδιο σχολιάζουμε τα πάντα (τα πάντα!) για το έκτο επεισόδιο του House of the Dragon, το Smallfolk. Highlights, ένας δράκος που αναζητά αναβάτη και ένα απρόσμενο φιλί.

Η Rhaenyra κάνει κινήσεις – άλλες με επιτυχίες κι άλλες όχι – πριν πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Κι αυτό, την ώρα που στο King’s Landing ο λαός είναι στα όριά του. Από τον ουρανό περιμέναμε τις εκρηκτικές εξελίξεις, αλλά μήπως έρθουν τελικά από το έδαφος;

Γιατί ακονίζουν τις γκιλοτίνες στο King’s Landing και γιατί η Rhaenyra με τη Mysaria μπορούν να καταλάβουν αυτό που ο Aemond αγνοεί; Τι θα γίνει με τον Daemon και τα οράματά του στο γκρεμισμένο κάστρο;

Αυτά και άλλα πολλά (πολλά!) ακόμη για την πρεμιέρα της σειράς στο POP για τις Δύσκολες Ώρες αυτής της εβδομάδας!