Δωρεάν στην πόλη την Τρίτη 3 Ιουνίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Τρίτη 3 Ιουνίου στην καρδιά της πόλης.

Η Αθήνα συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν εκδηλώσεις που μπορούμε να απολαύσουμε χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουμε χρήματα.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Τρίτη 3 Ιουνίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

FENX, Le Floch Loïc – “Και τα φυτά έγιναν καρπερά όταν γέλασες”

Η γκαλερί Kapopoulos Fine Arts στο Κολωνάκι (Σκουφά 5) παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Γάλλο street artist Fenx, Le Floch Loïc. Τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης του δημιουργού, που τα έργα του έχουν προκαλέσει αίσθηση σε όλο τον κόσμο, θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 3 Ιουνίου (18:30-22:00), παρουσία του ίδιου του καλλιτέχνη, ο οποίος θα έρθει στην Αθήνα ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό.

Ο ίδιος θυμάται από τα σχολικά του χρόνια μια φράση στην αρχαία ελληνική: “Ο ήλιος ανατέλλει”. Προς τιμήν αυτού του ουράνιου σώματος, κοινού συμβόλου μεταξύ της Ελλάδας και της Αμερικανικής Δύσης, επιλέχθηκε ο τίτλος της έκθεσης: “Και τα φυτά έγιναν καρπερά όταν γέλασες”, απόσπασμα από τους Μαγικούς Παπύρους.

Ο Γάλλος καλλιτέχνης, γνωστός για τις εντυπωσιακές δημιουργίες αστικής τέχνης, αντλεί έμπνευση από την κουλτούρα του δρόμου και το κίνημα της pop art για να παρουσιάσει έργα που μαγεύουν με τα ζωηρά τους χρώματα. Τα έργα του μεταφέρουν μηνύματα και εικόνες που προκαλούν σκέψη, ενώ γοητεύουν με τη δυνατή, σχεδόν ακατέργαστη ενέργεια τους, εκφράζοντας το σύγχρονο όραμα του καλλιτέχνη.

Live στην Πλατεία

Μετά από τρεις επιτυχημένες χρονιές, τα Live στην Πλατεία, το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ που έγινε σημείο συνάντησης για όλους τους μουσικόφιλους της πόλης, επιστρέφει δυναμικά. Με ακόμη περισσότερα μουσικά σχήματα και καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, από gypsy jazz, funk και latin μέχρι hip-hop, world music και βαλκανικούς ρυθμούς, τα live θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλλιτεχνικού προγράμματος της Πειραιώς 260, μετά τις παραστάσεις, με ελεύθερη είσοδο.

31 Μαΐου, 1 & 3 Ιουνίου

Vagelis Stefanopoulos Sextet / 70s & 80s Acid Jaxx and Disco to make you move your feet…

Κανέλλη Σκαλκογιάννη φωνητικά • Βαγγέλης Στεφανόπουλος πλήκτρα • Adedeji Adetayo κιθάρα και φωνητικά • Yoel Soto μπάσο • Κώστας Λιόλιος τύμπανα • David Lynch σοπράνο και τενόρο σαξόφωνο, φλάουτο, κρουστά.

“Ημέρες Θάλασσας” στον Πειραιά

Έως τις 8 Ιουνίου, ο Πειραιάς φιλοξενεί τις “Ημέρες Θάλασσας”, έναν από τους σημαντικούς θεσμούς του Δήμου Πειραιά, με περισσότερες από 120 δωρεάν εκδηλώσεις. Αυτές οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τη σχέση της πόλης με τη θάλασσα, τον πολιτισμό, την ιστορική της κληρονομιά και τους σύγχρονους παλμούς της. Το φετινό εικαστικό θέμα φιλοτέχνησε ο διακεκριμένος ζωγράφος Γιώργος Σταθόπουλος.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

03 Ιουν 2025, 7:30 μ.μ. – 10:30 μ.μ.

Πειραιάς, Π. Μελά, Πειραιάς 185 45, Ελλάδα

Μια βραδιά γεμάτη νησιώτικους ρυθμούς, χορό και τραγούδι, με μουσικές που ενώνουν, συγκινούν και ξεσηκώνουν.