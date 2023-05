Δωρεάν στην πόλη την Τρίτη 30 Μαΐου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Τρίτη 30 Μαΐου.

Συζήτηση με τη φωτογράφο Dana Kyndrová

Φωτογραφία της Dana Kyndrová από την έκθεση με τίτλο ΓΥΝΑΙΚΑ που παρουσιάζεται στην περίμετρο του ΚΠΙΣΝ DANA KYNDROVA

Την Τρίτη 30 Μαΐου στις 19.30, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε συνεργασία με το Athens Photo World και το Τσεχικό Κέντρο Αθήνας, υποδέχεται στον Φάρο την Dana Kyndrová.

Η διακεκριμένη Τσέχα φωτογράφος συζητά με τη δημοσιογράφο Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, με αφορμή την έκθεση φωτογραφίας με τίτλο ΓΥΝΑΙΚΑ που εγκαινιάστηκε στο πλαίσιο του φεστιβάλ WOW – Women of the World και παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου.

Μέσα από μια σειρά 48 φωτογραφιών, η έκθεση ΓΥΝΑΙΚΑ της Dana Kyndrová παρουσιάζει ρεαλιστικά - και ενίοτε με χιούμορ και ένα νοερό κλείσιμο ματιού - στιγμές μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται ο ρόλος της γυναίκας: άλλοτε κυρίαρχος, άλλοτε σκιώδης, αλλά πάντοτε απαραίτητος. Η έκθεση παρουσιάζεται στην Περίμετρο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Φωτογραφία της Dana Kyndrová από την έκθεση με τίτλο ΓΥΝΑΙΚΑ που παρουσιάζεται στην περίμετρο του ΚΠΙΣΝ

Οι φωτογραφίες καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίοδο από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 μέχρι και τις αρχές του 2000 και δεν κάνουν καμία διάκριση ηλικίας, χώρας, θρησκείας, επαγγέλματος ή άλλων χαρακτηριστικών. Μητρότητα, νεότητα, ψυχαγωγία, εργασία, ιδεολογία, είναι κάποιες από τις φωτογραφικές ενότητες των έργων της Kyndrová που παρουσιάζονται και μας προσκαλούν να θαυμάσουμε, αλλά και να αναλογιστούμε, τη σημασία της γυναικείας παρουσίας στην καθημερινότητα και σε όλη τη ζωή.

Παράσταση Χορού "Μεσημβρινές"

Παράσταση Χορού "Μεσημβρινές"

Η ομάδα του Διαπολιτισμικού Χορού των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει την παράσταση Μεσημβρινές την Τρίτη 30 Μαΐου 2023 στις 20.30 στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

Η παράσταση, το απόσταγμα της δημιουργικής διαδρομής του εργαστηρίου της φετινής καλλιτεχνικής σεζόν, αποτελεί μια ωδή στον χορό. Δεκατέσσερις χορεύτριες διαφορετικών χορευτικών ταυτοτήτων συνομιλούν με τη σύγχρονη δημιουργία και βρίσκουν κοινό τόπο μέσα από την κίνηση, τον χώρο, τη μουσική και το σώμα. Στις Μεσημβρινές η χορευτική πράξη αναδεικνύεται σε μεταμορφωτικό στοιχείο ενδυνάμωσης του συν-ανήκειν και της αποδοχής.

Συντελεστές: Χορογραφία: Πωλίνα Κρεμαστά /Βοηθός χορογράφου: Θένια Αντωνιάδου. Χορεύουν: Ιωάννα Εμμανουήλ, Seda Karayilan, Αφροδίτη Κατσιγιάννη, Μάρθα Λιβέρη Δαλαβέρη, Θέτις Μισίου, Tamara Mladenovic, Άννα Μουρατίδου, Ζωή Μπογέα, Κωνσταντίνα Ντιναπόγια, Ελπίδα Παπαναγιώτου, Αριάδνη Παπαπαναγιώτου, Βίκυ Σκορδαλή, Ζωή Τσούνη.

Μουσική: Σεήτα-τα (μοιρολόι Καππαδοκίας), How It Started (Γ. Αγγελόπουλος, Φ. Σιώτας), Return from the City (Γ. Αγγελόπουλος, Φ. Σιώτας), Parkaki (Γ. Δούσος), Alibekio (Γ. Δούσος), Florentina (Γ. Δούσος), Axe (Κ. Παντελής, Φ. Σιώτας), Astrali (Γ. Παπαϊωάννου), Sandia (παραδοσιακός ρυθμός της Δυτικής Αφρικής, διασκευή Α. Παπαδόπουλος), Djelidon-Sandia (τραγούδι του αφρικανικού χορού).

Υπογραφή βιβλίων από τους Χόρχε και Ντέμιαν Μπουκάι

Ο Χόρχε Μπουκάι και ο γιoς του, Ντεμιάν SERGIO KOLTAN

Την Τρίτη 30 Μαΐου 18:00-20:00 θα φιλοξενηθούν στο Public Συντάγματος, οι συγγραφείς Χόρχε Μπουκάι και Ντέμιαν Μπουκάι, για να υπογράψουν τα νέα τους βιβλία: "Τα 3 ερωτήματα" και "Απιστία και η λογική της".

Λίγα λόγια για το βιβλίο "Τα 3 ερωτήματα" που κυκλοφορεί:

"Καμιά φορά, το να μην εγκαταλείπεις κάτι μπορεί να ισοδυναμεί με θάνατο. Καμιά φορά, ζωή σημαίνει να παρατάς αυτό που κάποτε σου έσωσε τη ζωή". "Υποθέτω πως ακόμα και σήμερα κάποιοι μπορεί να νιώσουν απογοήτευση βλέποντάς με να περιπλανιέμαι σε πολλούς και διάφορους δρόμους ψάχνοντας τη συνταγή της ευτυχίας, για να καταλήξω ότι, δυστυχώς, δεν υπάρχει συνταγή κι ότι δεν έχει νόημα να χάνουμε τον καιρό μας αναζητώντας συνταγές".

"Θα μου άρεσε πολύ να μ' αγαπάνε όσοι αγαπώ, κι αυτοί που αγαπώ να μου το ανταποδίδουν. Αν όμως κάποιος δε μ' αγαπά, ας μου το πει κι ας φύγει. Κι αν δε βρίσκει το κουράγιο να το πει, ας φύγει χωρίς να το πει. Ούτε μνησικακία ούτε πικρία είν' αυτό. Απλώς, δε θέλω να ζω δίπλα σε κάποιον που δε θέλει να ζει δίπλα σ' εμένα". "Κανείς δεν αλλάζει επειδή αυτό απαιτείται". "Κανείς δεν μεταβάλλεται στ' αλήθεια μέσω του φόβου. Κανείς δεν αναπτύσσεται με την καταπίεση".

Διάλεξη "Η δισκογραφία του Μανώλη Καλομοίρη"

Ο Μανώλης Καλομοίρης (Σμύρνη 1883 – Αθήνα 1962) καθόρισε με τη δράση του σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση της μουσικής ζωής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα MEGARON

Ο μουσικογράφος, κριτικός, ερευνητής, συγγραφέας και επίτιμο μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών Θωμάς Ταμβάκος παρουσιάζει τη δισκογραφία του Μανώλη Καλομοίρη, την οποία συνέταξε με αφορμή την επέτειο των 140 χρόνων από τη γέννησή του μεγάλου συνθέτη. Συμμετέχουν: Χαρά Καλομοίρη, Μυρτώ Οικονομίδου, Στεφανία Μεράκου, Νίκος Μαλιάρας, Βύρωνας Φιδετζής, Θανάσης Τρικούπης.

Θα ακολουθήσει μουσικό μέρος με το Duo Vocialo

"Επισκευάζω αντί να πετάξω" στο Goethe-Institut Athen

Repair-Café GOETHE-INSTITUT ATHEN

Αυτός είναι ο στόχος του Repair-Café. Σε εποχές μαζικής κατανάλωσης, τα είδη οικιακής χρήσης, που παρουσιάζουν

κάποια βλάβη, καταλήγουν πάρα πολύ γρήγορα στα σκουπίδια. Στα εργαστήρια οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να επισκευάζουν τα χαλασμένα αντικείμενα τους. Ο Γιάννης και ο Roland θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες και θα τους συμβουλεύσουν πώς να κάνουν τις ελαττωματικές συσκευές τους να λειτουργήσουν και πάλι. Οι συμμετέχοντες μπορούν να φέρουν μαζί τους αντικείμενα όπως καφετιέρα, τοστιέρα, πιστολάκι μαλλιών ή παρόμοια.

Το εργαστήριο θα γίνει στο κάτω φουαγιέ του Goethe-Institut Athen μεταξύ 5 και 7 μ.μ. Οι εισηγητές των εργαστηρίων: Ο Γιάννης είναι επιστάτης στο Goethe-Institut Athen και o άνθρωπος του Ινστιτούτου αν κάτι χαλάσει. Στο άψε σβήσε και με περισσή ηρεμία, βρίσκει πάντα μια λύση και κυριολεκτικά τα βάζει όλα σε τάξη. Ο Roland είναι ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων και DJ. Τα χέρια του πιάνουν και έχει ήδη "σώσει" πολλές οικιακές συσκευές από τη χωματερή κάνοντας έτσι στο περιβάλλον μια τεράστια χάρη.

Δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή.

