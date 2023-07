Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 14 - 16/7

Εκθέσεις τέχνης και όμορφες εκδηλώσεις για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με τον εαυτό μας, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε... ευρώ.

Τι μπορείς να κάνεις for free την Παρασκευή 14 Ιουλίου και το Σαββατοκύριακο 15-16 Ιουλίου;

ADVERTISING

Fatboy Slim στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος

Fatboy Slim ΚΠΙΣΝ

Την Παρασκευή 14 Ιουλίου, ο θρυλικός DJ Fatboy Slim, μία από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής των τελευταίων δεκαετιών, έρχεται στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος για να ξεσηκώσει την Αθήνα με ένα από τα φημισμένα -ανά την υφήλιο- DJ sets του. Το "ζέσταμα" της βραδιάς αναλαμβάνει ο ανερχόμενος DJ και παραγωγός από το Λος Άντζελες ΗΑΝΚ Κ.

Από την Βραζιλία έως την Κίνα και από το Λας Βέγκας ως την Αγγλία και τα ξακουστά πάρτι στην παραλία του Μπράιτον, ο σούπερ σταρ DJ προσγειώνεται στην Αθήνα, στο πλαίσιο της σειρά συναυλιών Parklife, με τους πιο χορευτικούς big beat ρυθμούς και ένα φαντασμαγορικό οπτικοακουστικό show.

Opening Set: HANK K στις 19:30

Fatboy Slim: 21:00

Athens Open Air Film Festival με Μπρους Λι

Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ του Ρόμπερτ Κλάους ATHENS OPEN AIR FILM FESTIVAL

Το Athens Open Air Film Festival διοργανώνεται από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), με μεγάλο χορηγό τη Nova. H κινηματογραφική γιορτή του καλοκαιριού συνεχίζει και τον Ιούλιο με ένα πλούσιο και απολαυστικό πρόγραμμα, σε δημοφιλείς προορισμούς στην πόλη της Αθήνας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:30 / Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ του Ρόμπερτ Κλάους (Enter the Dragon, 1973 | 102’). Πλατεία Κοτζιά (είσοδος από οδό Αθηνάς), Αθήνα // Επετειακή προβολή 50 ετών από την πρώτη κυκλοφορία της ταινίας και από τον θάνατο του Μπρους Λι, με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια.

Τα Κίτρινα Ποδήλατα στο εργοστάσιο Λιπασμάτων

Τα Κίτρινα Ποδήλατα GEORGE XIGOS

Τα Κίτρινα Ποδήλατα μας προσκαλούν σε μια συναυλιακή βραδιά στις 14/7. Μαζί τους η Μάγδα Βαρούχα. Οι δυο δημιουργοί, Αλέξανδρος & Γιώργος Παντελιάς, επιστρατεύουν σκηνική ενέργεια και ανοιχτά συναισθήματα σε μια διαδραστική παράσταση που αφήνει την αυτόφωτη δύναμη των τραγουδιών να ελευθερώσει αλήθειες σε εποχές που τις έχουμε περισσότερη ανάγκη από ποτέ. Ώρα προσέλευσης 21:00. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ στη Θάλασσα Λιπάσματα 2023.

Συναυλία Μαρίας Φαραντούρη, Μανώλη Μητσιά στη Γλυφάδα

O Μανώλης Μητσιάς PAPADAKIS PRESS

Η Μαρία Φαραντούρη, που χρόνια τώρα μας εκπλήσσει ευχάριστα με τις μουσικές επιλογές της, αυτή την φορά σε μια ακόμα συνεργασία με τον Μανώλη Μητσιά ο οποίος σφραγίζει με το προσωπικό του ήθος και ύφος το ελληνικό τραγούδι, θα μας ταξιδέψουν με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Μάνου Χατζηδάκι, Μίκη Θεοδωράκη, Θάνο Μικρούτσικο, Σταμάτη Κραουνάκη, Διονύση Σαββόπουλο, Σταύρο Ξαρχάκο, Μάνο Λοίζο.

Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γλυφάδας, που πρσφέρει βραδιές πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους, με ελεύθερη είσοδο, για ολόκληρο το καλοκαίρι. Την Κυριακή 16 Ιουλίου / Ωρα έναρξης: 20:30.

Παραστάσεις στο πλαίσιο του "Όλη η Αθήνα μια Σκηνή"

Τεχνόπολη / Δήμος Αθηναίων / Δήμος Αθηναίων /Όλη η Αθήνα μια σκηνή NIKOLAS KOMINIS - STUDIO KOMINIS

Συναυλίες, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, χορευτικά πάρτι και μουσικά αφιερώματα δίνουν και αυτό το καλοκαίρι τον τόνο της διασκέδασης από άκρη σε άκρη της πόλης. Ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ) μετατρέπει από 1η Ιουλίου έως και 4 Αυγούστου την Αθήνα σε μία μεγάλη σκηνή, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να πάρουν μέρος στο πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα που θα εκτυλιχθεί στο κέντρο και τις γειτονιές της πόλης, με ελεύθερη είσοδο.

Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023,

20:30| Θέατρο Κολωνού

«Το αγόρι με τη βαλίτσα» του Μάικ Κέννυ. Θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν. Ένα εξαιρετικά επίκαιρο έργο που εξετάζει με πολύ χιούμορ και ποίηση, το μεγάλο πρόβλημα της προσφυγιάς και τον τρόπο με τον οποίο αναγκάζονται τα παιδιά να μεταναστεύουν.

21:00| Θέατρο Γκράβας / «Το Tango της Ζωής» / Συναυλία με τη Ζωή Τηγανούρια. Ένα μουσικό οδοιπορικό της 20ετούς καλλιτεχνικής της διαδρομής, μέσα από τις συνθέσεις, τα τραγούδια και τις διασκευές της. Ερμηνεύουν: Άννα Κατσούλη και Άννα Μπιλιλή.

Σάββατο 15 Ιουλίου 2023

21:00| Θέατρο Κολωνού

«Λαϊκά Τραγούδια θα λέω μια ζωή». Συναυλία με τους Δημήτρη Κανέλλο και Πολυξένη Καράκογλου με διαχρονικά λαϊκά τραγούδια.

20:30| Θέατρο Γκράβας

«Το Αστερόπαιδο» του Όσκαρ Ουάιλντ. Θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια σε διασκευή-σκηνοθεσία Γιώργου. Φρατζεσκάκη. Ένα τρυφερό παραμύθι που μιλάει για την αγάπη, τον σεβασμό, την καλοσύνη, τη συγχώρεση, τη φιλανθρωπία, την ομορφιά της ψυχής και όχι της εμφάνισης.

Κυριακή 16 Ιουλίου 2023

21:00| Θέατρο Κολωνού. «Εκείνος & Εκείνος» του Κώστα Μουρσελά. Θεατρική παράσταση με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Αλέξανδρο Ρήγα. Μια «αναρχική» και «αλήτικη» κωμωδία.

20:30| Θέατρο Γκράβας. «Το αγόρι που μιλούσε με τα πουλιά». Θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια σε κείμενο-σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη. Ένα μουσικό πανόραμα με αφορμή τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή.

Park your Cinema - Park your Cinema Kids

WALLE PARK YOUR CINEMA

Το Park your Cinema, η ενότητα υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), συνεχίζεται και τον Ιούλιο και προσκαλεί το κοινό σε αξέχαστες βραδιές κάτω απ’ τ’ αστέρια στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ την Κυριακή 16 Ιουλίου (στις 21:00) η ταινία ΓΟΥΟΛ·Υ (WALL·E) (ΗΠΑ, 2008, Σκηνοθεσία: Άντριου Στάντον, Σενάριο: Άντριου Στάντον, Πιτ Ντόκτερ, Τζιμ Ρίαρντον / Mε τις φωνές των: Μεν Μπερτ, Ελίσα Νάιτ, Τζεφ Γκάρλιν).

Ένα φανταστικό και τρυφερό διαστημικό ταξίδι για μικρούς και μεγάλους. Για εκατοντάδες μοναχικά χρόνια, ο ΓOΥOΛ-Υ κάνει αυτό ακριβώς για το οποίο τον είχαν κατασκευάσει. Όταν όμως γνωρίζει την ΕΥΑ, ένα «παράξενο» ρομπότ αναζήτησης, ανακαλύπτει ένα νέο προορισμό στη ζωή του και μια απίστευτη περιπέτεια ξεκινά. Μία από τις κορυφαίες ταινίες της Pixar για τη δύναμη της αγάπης και της ελπίδας που φυτρώνει σε ένα μετα-Αποκαλυπτικό μέλλον. Η ταινία θα προβληθεί στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους. Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Το υπέροχο σύμπαν του Μιρό στο Ινστιτούτο Θερβάντες

O Joan Miro στα 85α του γενέθλια στο στούντιό του στην Palma de Majorca της Ισπανίας το 1978. AP

Στο Ινστιτούτο Θερβάντες παρουσιάζεται η έκθεση "Σύμπαν Μιρό". Περιλαμβάνει τρία ζωγραφικά έργα, δύο γλυπτά και πέντε φωτογραφίες του θρυλικού καλλιτέχνη και την επιμελήθηκε η Βερονίκ Ντυπά.

Η έκθεση με έργα από το τελευταίο δημιουργικό στάδιο του καλλιτέχνη, δείχνει πώς εδραιώνει το δικό του στυλ, το οποίο διυλίζει σιγά-σιγά σε όλη την μακρά πορεία του. Αυτή την περίοδο, ο Μιρό εργάζεται σε δημιουργικούς κύκλους, συνδυάζοντας έργα πιο περιεκτικά, που τείνουν να καλύψουν όλη την ζωγραφική επιφάνεια, με άλλα, πιο νηφάλια, με πινελιές κίνησης και πιο ποιητικά, στα οποία κυριαρχεί το κενό. Παρά τις διαφορές στην μορφή, τα τρία ζωγραφικά έργα έχουν ως κοινό σημείο την χρήση του ίδιου χρωματικού φάσματος, που περιορίζεται στα αρχικά χρώματα, συνοδεία του μαύρου, το οποίο εδώ αποκτά δομική λειτουργία.

Η ενασχόληση του Τζουάν Μιρό με την γλυπτική χρονολογείται από το 1928, όταν άρχισε να δουλεύει με κολλάζ και με αντικείμενα. Ο Μιρό προκαλεί την ζωγραφική κι έτσι εκτελεί την θρυλική του "δολοφονία της ζωγραφικής", εισάγοντας την χρήση υλικών που θεωρούνται "φτωχά". Αυτά τα έργα θα τον οδηγήσουν στις κατασκευές του 1930 και στις δομές-αντικείμενο του 1931, που ακολουθούν τα ίχνη της επανάστασης που έφερε η χρήση των καθημερινών αντικειμένων στα ready-made του Μαρσέλ Ντυσάν και στα σουρρεαλιστικά γλυπτά.

Ο Τζουάν Μιρό θα επανέλθει δυναμικά στην γλυπτική στην δεκαετία του ’60, με μια ευρεία και φιλόδοξη παραγωγή. Θα επανασυνδεθεί με το objet trouvé ή τυχαία επιλεγμένο αντικείμενο, που θα συναρμολογήσει με χιούμορ, ως ένα "θεσπέσιο πτώμα" και στο οποίο θα εφαρμόσει την κλασική διαδικασία της γλυπτικής σε ορείχαλκο με καλούπι. Ο καλλιτέχνης εμπνέεται από κάθε είδους αντικείμενα που βρίσκει κατά τύχη στην φύση όταν κάνει περίπατο, ή από αντικείμενα διαμορφωμένα απ’ τον άνθρωπο και τα συλλέγει στο εργαστήριό του.

Τα έργα που περιλαμβάνονται στην έκθεση ανήκουν στο Ίδρυμα Joan Miró και είναι αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνεργασίας, της εταιρείας Abertis και των Ιδρυμάτων Abertis και Joan Miró, για την προώθηση του ισπανικού πολιτισμού και των Ισπανών καλλιτεχνών.

Η έκθεση γίνεται το πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει η Πρεσβεία της Ισπανίας και το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας, με την ευκαιρία της Ισπανικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό από 13/07 έως 27/07/2023. Περισσότερα εδώ...

Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour: Αναζητώντας τον Τρίτο Παράδεισο

Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour | Aglaia Konrad, OBSTAKLES (2023) JOHN KOUSKOUTIS

Από τις 7 Ιουλίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει τη διεθνή ομαδική έκθεση "Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour: Αναζητώντας τον Τρίτο Παράδεισο", σε επιμέλεια της Κατερίνας Γρέγου, καλλιτεχνικής διευθύντριας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), με τη συμμετοχή 16 καλλιτεχνών από εννέα χώρες, η πλειοψηφία των οποίων έχει δημιουργήσει νέα έργα για την έκθεση.

Η έκθεση προτείνει μια κοινωνικοπολιτική ανάγνωση της Ελευσίνας και της ευρύτερης περιοχής του Θριάσιου πεδίου, εμπνευσμένη από το βιβλίο Storming the Gates of Paradise: Landscapes for Politics (2008) της συγγραφέα, ιστορικού, περιβαλλοντολόγου και ακτιβίστριας Rebecca Solnit, η οποία προσεγγίζει την πολιτική μέσω της κοινωνικής ανάλυσης του τόπου και του τοπίου. Η έκθεση λαμβάνει επίσης υπόψη της το ιστορικό παρελθόν, το οποίο έχει συμβάλει καθοριστικά στη σημερινή ταυτότητα της πόλης. Συρράπτει μνήμη και εμπειρία, χώρο και χρόνο, παρελθόν και παρόν και προτείνει επιπλέον μια ψυχογεωγραφική ανάλυση της πόλης.

Ο υπότιτλος της έκθεσης είναι αναφορά στο έργο του Μichelangelo Pistoletto Tρίτος Παράδεισος που δημιούργησε για τα Αισχύλεια το 2014, αποτύπωμα το οποίου παραμένει έκτοτε στο προαύλιο του Παλαιού Ελαιουργείου.

"Ξεχασμένες Δαντέλες, Νέα Πνοή": Έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Αρχαιολογικό μουσείο της Αθήνας EUROKINISSI

Η έκθεση "Ξεχασμένες Δαντέλες, Νέα Πνοή" επιθυμεί να φωτίσει και να επαναξιολογήσει ένα σημαντικό μέρος της ελληνικής κληρονομιάς, κυρίως της γυναικείας, που είναι αυτό της δαντελοπλεκτικής. Η Ελένη Κυριάκου έχει διασώσει αμέτρητες ιστορικές ελληνικές δαντέλες τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας συλλογής που ξεπερνά τα χίλια κομμάτια. Έχει χρησιμοποιήσει επιλεγμένα κομμάτια για να δημιουργήσει μια συλλογή γυναικείων ενδυμάτων, επαναχρησιμοποιώντας (upcycling) υλικά στοιχεία της ελληνικής κληρονομιάς.

Οι δαντέλες, αποκτούν έτσι νέα και διαφορετική χρήση: κομμάτια δαντέλας που κάποτε διακοσμούσαν το εσωτερικό ενός σπιτιού, κοσμούν σήμερα ένα γυναικείο σώμα μετασχηματίζοντας έτσι την έννοια της δαντέλας. Με αυτόν τον τρόπο δαντέλες του 19ου και του 20ου αιώνα ξαναγεννιούνται σήμερα μέσω της διαφορετικής τους χρήσης. Για το λόγο αυτό η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 07.06.23 σε συνδυασμό με την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, για να τονιστεί η σχέση της συλλογής με την αειφορία στην τέχνη.

Περισσότερα εδώ...

Συναυλία Spitfire και Behind 12 Bars στο εργοστάσιο Λιπασμάτων

Οι Spitfire παρέα με τους Behind 12 bars την Κυριακή 16 Ιουλίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας. Ώρα προσέλευσης 21:00. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ στη Θάλασσα Λιπάσματα 2023.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις