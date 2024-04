Ευκαιρία για μία μονοήμερη -δωρεάν- εξόρμηση στους Δελφούς για την αναζήτηση χρησμού

Με αφορμή πρόσφατες έρευνες για τη γεωμυθολογική ιστορία των Δελφών, οι οποίες αναφέρουν ότι οι παραισθησιογόνες αναθυμιάσεις του μαντείου οφείλονταν σε σεισμικές εκρήξεις, η Helle Siljeholm προσκαλεί το κοινό σε μια συμμετοχική περφόρμανς.

Η Νορβηγίδα εικαστικός και χορογράφος Helle Siljeholm στήνει μία μονοήμερη εξόρμηση για την αναζήτηση ενός χρησμού, στις 25 Απριλίου, στους Δελφούς. Ο λόγος για το Searching for the Oracle, μια εικασία και έναν διαλογισμό σχετικά με τους Δελφούς ως τόπο, τους καπνούς που εξαφανίστηκαν και τη μορφή στην οποία θα μπορούσαν να έχουν μεταμορφωθεί σήμερα.

Αφορμή για το πρότζεκτ αυτό στάθηκαν πρόσφατες έρευνες για τη γεωμυθολογική ιστορία των Δελφών, οι οποίες αναφέρουν ότι οι παραισθησιογόνες αναθυμιάσεις του μαντείου οφείλονταν σε σεισμικές εκρήξεις.

Καθώς γεωομυθολογικές αναφορές περιγράφουν μια μεταφυσική σύνδεση κατά την οποία η Γαία, η Μητέρα Γη, παρήγαγε από τα έγκατά της καπνούς με παραισθησιογόνα δράση, που ήταν ικανοί να δημιουργήσουν ισχυρές εικόνες στο φαντασιακό των ανθρώπων, από την άλλη, οι αστικοί θρύλοι αναφέρουν πως οι αναθυμιάσεις αυτές φαίνεται να εξαφανίστηκαν από τους Δελφούς τη δεκαετία του 1930.

PCAI

Με έμπνευση την πορεία προς τους Δελφούς

Με έμπνευση την πορεία προς τους Δελφούς και το ταξίδι του αρχαίου κόσμου προς το Μαντείο, για να λάβει χρησμό από την Πυθία, το κοινό καλείται να συμμετάσχει μαζί με τους καλλιτέχνες σε μια μονοήμερη εξόρμηση, ένα 8ωρο ταξίδι από την Αθήνα στους Δελφούς.

Αναχωρώντας από την Αθήνα στις 15.30 και επιστρέφοντας τα μεσάνυχτα, το ταξίδι παίρνει τη μορφή μιας συμμετοχικής περφόρμανς με ενδιάμεσους σταθμούς. Ένας διαλογιστικός περίπατος στη φύση, με στιγμές ανάπαυσης και μια εορταστική τελετουργία αρθρώνουν την πορεία της συμμετοχικής περφόρμανς.

Ο τελευταίος σταθμός της διαδρομής πρόκειται να είναι ο χώρος του PCAI των Δελφών, το πρώην περίπτερο Πικιώνη, πλέον «πι», όπου οι συμμετέχοντες, θα λάβουν μέρος σε ένα χορτοφαγικό δείπνο με φόντο το εκπληκτικό τοπίο των Δελφών, όπου καθ’ όλη τη διάρκειά του, επιτελεστικά και πνευματικά στοιχεία θα εμφανίζονται και θα εξαφανίζονται.

Τι είναι το The Mountain Body

Το Searching for the Oracle είναι μέρος του The Mountain Body, ενός έργου μακράς διάρκειας της Siljeholm που βρίσκεται εν εξελίξει και βασίζεται στη διεύρυνση και την ανάπτυξη πρωτότυπων έργων σε διαφορετικές τοποθεσίες. Με την πάροδο του χρόνου αυτά τα έργα και οι διαδικασίες που τα συνοδεύουν σχηματίζουν έναν ενιαίο κορμό, μια νοητή οροσειρά εμπνευσμένη από τις νομαδικές κινήσεις των ηπειρωτικών υφαλοκρηπίδων και της επιφάνειας της γης.

H Helle Siljeholm PCAI

Όπως η επιφάνεια της γης έτσι και τα έργα, βρίσκονται πάντα σε κίνηση, λαμβάνουν διάφορα στάδια μετασχηματισμού και εκτείνονται πέρα από τα σύνορα ενός τόπου. Οι τοποθεσίες, οι έρευνες και οι παρεμβάσεις που συνθέτουν αυτή την «οροσειρά» μπορούν να γίνουν αντιληπτές ως μια κοινότητα, ως ένα σύνολο, που ενώ διαθέτει ατομικά χαρακτηριστικά, είναι συλλογικά ριζωμένο το ένα στο άλλο, όπως τα οικοσυστήματα από τα οποία εξαρτάται η επιβίωσή μας.

Σύλληψη, χορογράφος και ερευνήτρια: Helle Siljeholm, Συνδημιουργός performer και Σχεδιασμός ήχου: Ilios, Συνδημιουργοί performers: Pernille Holden και Marianne Kjærsund, Επιμέλεια και έρευνα: Κίκα Κυριακάκου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια PCAI, Επιμέλεια και σχεδιασμός κουστουμιών: Poka Yio. Διοργάνωση: Polygreen Culture & Art Initiative – PCAI Δωρεάν συμμετοχή Δωρεάν μετακίνηση από την Αθήνα (Πλατεία Συντάγματος) προς Δελφούς με λεωφορείο με αυθημερόν επιστροφή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το λεωφορείο θα αναχωρήσει από τους Δελφούς για της Αθήνα μετά το πέρας της εκδήλωσης. Η κράτηση θέσης είναι υποχρεωτική.

Για κρατήσεις θέσεων στο λεωφορείο, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα: https://forms.gle/xVDLXnNmEPD2jhpeA

Ημερομηνία: Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Ώρα αναχώρησης (Αθήνα): 15.30 Άφιξης στους Δελφούς: 18.00 Ώρα αναχώρησης (Δελφοί): 21.00

Άφιξη στην Αθήνα: 00.00 πμ

Τοποθεσία: Πι, Παγκόσμιο Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας και Πολιτισμού, Δελφοί Χάρτης: https://goo.gl/maps/4xhmefaS55xg3tyVA

Πληροφορίες: pcai.gr, [email protected] και τηλεφωνικά: +30 2104060088