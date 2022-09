Ειρήνη Παπά: Η συμμετοχή σε άλμπουμ του Παπαθανασίου και η ερμηνεία που σόκαρε

Σε ηλικία 96 ετών, έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Ειρήνη Παπά, μία από τους λίγους καλλιτέχνες της Ελλάδας που έκαναν γνωστή τη χώρα μας στο εξωτερικό.

Με μακρόχρονη θητεία στο θέατρο και τον κινηματογράφο, η Ειρήνη Παπά έλαμψε με το ταλέντο της, το οποίο αναγνωρίστηκε διεθνώς. Λίγοι, ίσως θα θυμούνται ότι η βραβευμένη ηθοποιός πέραν της υποκριτικής της τέχνης, εμφανίστηκε και στο τραγούδι, στο πλευρό του βραβευμένου με Όσκαρ Έλληνα συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάιο.

ADVERTISING

Η Ειρήνη Παπά συμμετείχε σε δίσκο του συγκροτήματος το 1972, “Aphrodite's Child” και η ερμηνεία της συζητήθηκε πολύ. Οι προοδευτικοί ροκ Aphrodite's Child (Παιδί της Αφροδίτης, συντομογραφία AC) ιδρύθηκαν το 1967 από τους Βαγγέλη Παπαθανασίου (πλήκτρα), Ντέμη Ρούσσο (μπάσο κιθάρα και φωνητικά), Λουκά Σιδερά (ντράμς και φωνητικά), και Αργύρη "Silver" Κουλούρη (κιθάρα).

O Βαγγέλης Παπαθανασίου ALAMY/VISUALHELLAS.GR

Ο Παπαθανασίου και ο Ρούσσος είχαν ήδη επιτυχία στην Ελλάδα παίζοντας παλιότερα στους Forminx και στους Idols αντίστοιχα.

Το 1972 ηχογράφησαν στο Παρίσι το “666”, το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος. Το “666” ήταν εμπνευσμένο από την “Αποκάλυψη του Ιωάννη” σε μουσική Βαγγέλη Παπαθανασίου και στίχους Κώστα Φέρρη. Με τον καιρό, το άλμπουμ αναγνωρίστηκε ως ένα από τα σημαντικότερα έργα πρώιμης προοδευτικής ροκ μουσικής.

Από την ταινία "Ηλέκτρα" ΑΡΧΕΙΟ FINOS FILM

Η Παππά συμμετείχε φωνητικά στο κομμάτι “Infinity” (με το σήμα του άπειρου) στο οποίο επιδίδεται σε ένα ξέπνοο ντελίριο επαναλαμβάνοντας τη φράση "I was, I am, I am to come". Το κομμάτι συζητήθηκε αρκετά καθώς χαρακτηρίστηκε καταφανώς μία … “οργασμική εμπειρία”. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου περιέγραψε το κομμάτι ως μεταφορά για “τον πόνο της γέννησης και τη χαρά της συνουσίας”.

Ακούστε το τραγούδι των Aphrodite's Child με την Ειρήνη Παπά

Νωρίτερα το 1968 η Ειρήνη Παππά κυκλοφόρησε το άλμπουμ “Ειρήνη Παπά - Σε ένδεκα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη”, όπου ερμήνευε η ίδια επιτυχίες του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη. Στο πέρασμα των χρόνων ξανασυνεργάστηκε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου στις "Ωδές" και τις "Ραψωδίες".

Μουσική και συνεργασίες

1968 Ειρήνη Παπά - Σε ένδεκα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη

1972 Aphrodite's Child - 666

1977 Γιάννης Μαρκόπουλος - Ελεύθεροι πολιορκημένοι

1978 Ειρήνη Παπά - Βαγγέλης Παπαθανασίου - Ωδές

1982 Ντέμης Ρούσσος - Demis

1986 Ειρήνη Παππά - Βαγγέλης Παπαθανασίου - Ραψωδίες

1969 Irene Papas - Canta Theodorakis

2001 Τάσος Καρακατσάνης - ...Και Το Τρένο Πάει Στον Ουρανό





Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις