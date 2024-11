H “Μπρίτζετ Τζόουνς” επιστρέφει, είναι “Mad About the Boy” αλλά χωρίς τον Ντάρσι

Πότε κάνει πρεμιέρα η τέταρτη ταινία “Bridget Jones”. Πού θα προβληθεί.

Το πρώτο trailer της νέας ταινίας “Bridget Jones: Mad About the Boy” μόλις κυκλοφόρησε, με τη Ρενέ Ζελβέγκερ στον ρόλο της Μπρίτζετ να εξακολουθεί να αναζητά την αγάπη, ενώ προσπαθεί να διαχειριστεί την τραγωδία της απώλειας του Μαρκ Ντάρσι (Κόλιν Φερθ).

Ναι, σωστά διαβάσατε, ο Ντάρσι δεν είναι πια στη ζωή και το trailer μας ενημερώνει γι’ αυτό από την πρώτη στιγμή.

Ωστόσο, η Μπρίτζετ προσπαθεί να συνεχίσει τη ζωή της, ενώ βρίσκεται αντιμέτωπη με την προοπτική όχι μιας, αλλά δύο πιθανών σχέσεων. Από τη μία, ο γοητευτικός κ. Γουόλακερ που υποδύεται ο Τσιούετελ Ετζιοφόρ, καθηγητής στο σχολείο των παιδιών της Μπρίτζετ, και από την άλλη, ο νεότερος και απρόβλεπτος Ρόξστερ, τον οποίο υποδύεται ο Λίο Γούνταλ, που θα έπρεπε να αποτελεί κόκκινο πανί.

Το “Mad About the Boy” αποτελεί την τέταρτη ταινία του franchise, μετά τα Bridget Jones’s Diary (2001), Bridget Jones: The Edge of Reason (2004) και Bridget Jones’s Baby (2016).

Η ταινία περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Hollywood Reporter μια σειρά από παλιούς γνώριμους από το σύμπαν της Μπρίτζετ Τζόουνς, όπως ο Χιου Γκραντ στον ρόλο του αδιόρθωτου Ντάνιελ Κλίβερ, ο Τζιμ Μπρόουντμπεντ ως πατέρας της Μπρίτζετ, η Τζέμα Τζόουνς ως η μητέρα της, η Έμα Τόμσον ως Δρ. Ρόλινγκς, η Σάρα Σολεμάνι ως Μιράντα, η Σάλι Φίλιπς ως Σάζερ, ο Τζέιμς Κάλις ως Τομ και η Σίρλεϊ Χέντερσον ως Τζουντ. Στο καστ προστίθενται και νέα πρόσωπα όπως η Λέιλα Φαρζάντ, η Άιλα Φίσερ, η Ζοσέτ Σάιμον και η Νίκο Πάρκερ.

Bridget Jones: Mad About the Boy – Δείτε το trailer

Το “Mad About the Boy” θα κάνει πρεμιέρα απευθείας σε streaming στις ΗΠΑ μέσω του Peacock στις 13 Φεβρουαρίου 2025.