Η Ελευσίνα γιορτάζει το τέλος με μία ανεπανάληπτη τριήμερη γιορτή

Η Ελευσίνα γιορτάζει το τέλος και την αρχή! Λίγες μέρες έμειναν για το Μυστήριο 1 ΛΗΞΗ: ΕΝΑΡΞΗ, Μια Τελετή, την ανεπανάληπτη τριήμερη γιορτή της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για την ολοκλήρωση της επίσημης χρονιάς του τίτλου, που θα πραγματοποιηθεί στην Ελευσίνα από τις 15 έως και τις 17 Δεκεμβρίου.

Η έναρξη του εορταστικού τριημέρου, την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, αφορά στον πρώτο άξονα του προγράμματος της 2023 Ελευσίς ΑΝΘΡΩΠΟΙ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ, και σηματοδοτείται με το IN SITU REALITIES: Eleusis Documentary Festival. Με το βλέμμα να επιστρέφει πλέον στην Ελευσίνα, 23 χρόνια μετά την εμβληματική Αγέλαστο πέτρα, το νέο ντοκιμαντέρ του Φίλιππου Κουτσαφτή ΟΙ ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΙ κάνει πρεμιέρα στο ανακαινισμένο Σινέ Ελευσίς και σε τρεις ακόμη υπαίθριους χώρους, ως μια προσωπογραφία μιας Ελευσίνας, που υπερβαίνει τα γεωγραφικά όρια.

ΣΙΝΕ ΕΛΕΥΣΙΣ Credit: John Kouskoutis

Το Φεστιβάλ συνεχίζεται έως και την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου με πρεμιέρες περισσότερων από 12 ντοκιμαντέρ που εμπνέονται από την Ελευσίνα και την ευρύτερη περιοχή, με έργα νέων κινηματογραφιστών με επίκεντρο τη Δυτική Αττική, καθώς και μια οπτικοακουστική ρετροσπεκτίβα δράσεων της 2023 Ελευσίς. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν masterclasses από καταξιωμένους Έλληνες σκηνοθέτες, τους Φίλιππο Κουτσαφτή, Εύα Στεφανή, Μενέλαο Καραμαγγιώλη & Σύλλα Τζουμέρκα, ενώ σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου και το Exile Room, παρουσιάζονται ειδικά αφιερώματα, εργαστήρια, καθώς και έργα ντοκιμαντέρ για παιδιά.

Η καρδιά του φεστιβάλ χτυπά στο Σινέ Ελευσίς, η κεντρική αίθουσα του οποίου, ονομάζεται με απόφαση του Δήμου Ελευσίνας “Δέσποινα Γερουλάνου” ως μια ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για την προσφορά της αξέχαστης Προέδρου του Δ.Σ. της 2023 Ελευσίς.

ΜΥΣΤΗΡΙΟ 87 ΕΓΩ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΑΞΙΔΙ, ΕΓΩ Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΗΣ Nikolas Ventourakis

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, εγκαινιάζονται οι Αποθήκες του Παλαιού Ελαιουργείου, καθώς και η έκθεση Μυστήριο 87 Εγώ το θαλάσσιο ταξίδι, εγώ η κατάληψη της γης της εικαστικού Στεφανίας Στρούζα.

Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου είναι αφιερωμένο στον δεύτερο άξονα του προγράμματος της διοργάνωσης, το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, με τα ηνία να δίνονται στους νέους της πόλης. Με το ARKOPOLIS, έναν ανοιχτό χώρο συνεργασίας, συμπερίληψης και ελεύθερης δημιουργίας, που δημιούργησε για την πόλη η βελγική κολεκτίβα TimeCircus, να γίνεται το επίκεντρο μιας ολοήμερης γιορτής, η ομάδα νέων της Ελευσίνας Cultterra επιμελείται ένα πλούσιο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους με Skate, Rollers, bmx, Finger Skate, προβολές, crafts, live music shows και DJ sets, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, σε συνεργασία με καλλιτέχνες, ομάδες και κοινότητες της Ελευσίνας καθώς και το Μυστήριο 172 A Dancing Journey από τους Still Pilgrim Paradox. Ένα special event εγκαινιάζει το πρώτο Skatepark της ευρύτερης περιοχής, που δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Ωνάση ως αποκλειστική δωρεά στον Δήμο Ελευσίνας.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, στο πλαίσιο του IN SITU REALITIES: Eleusis Documentary Festival, θα πραγματοποιηθεί το Μasterclass του Μενέλαου Καραμαγγιώλη «H κινούμενη εικόνα ως αφετηρία δράσεων με κοινωνικό αντίκτυπο», ενώ θα ακολουθήσουν η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Μυστήριο 69 GREEKIES, η δημιουργία των Γιάννη Κανάκη, Γιάννη Παναγιωταράκου και Άννας Ψαρρά Με το Στάχυ στη Φανέλα, καθώς και μια ακόμη προβολή για την ταινία ΟΙ ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΙ.

Αμέσως μετά, υπό την επιμέλεια του Λάμπρου Λιάβα, θα λάβει χώρα στο X-Bowling Art Center, η ομιλία – παρουσίαση «Τελετουργίες του χειμερινού ηλιοστασίου» αλλά και η τελευταία συναυλία παραδοσιακής μουσικής «Δώδεκα μέρες γιορτινές Χριστούγεννα σημαίνουν!..», ολοκληρώνοντας τη δράση Μυστήριο 100 Τα Ιερά Τραγούδια. Η αυλαία θα πέσει με το μεγάλο πάρτι της Τελετής Λήξης, που θα εγκαινιάσει την ανακαινισμένη ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ, φιλοξενώντας τις/τους DJs AD MARK, ELIOT, FO, THANASIS KARANIKAS και IRINI KARAOGLOU.

ΜΥΣΤΗΡΙΟ 111 Ο ΠΗΛΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ο θεματικός άξονας της Κυριακής 17 Δεκεμβρίου είναι η ΕΡΓΑΣΙΑ, με την επιβλητική έκθεση του Juan Sandoval Μυστήριο 111 Ο Πήλινος Στρατός της Ελευσίνας να εγκαινιάζεται στο ΙΡΙΣ. Η βιομηχανική ανθρώπινη ιστορία γίνεται ένας εικαστικός στρατός και περισσότερα από 2.000 χειροποίητα πήλινα κράνη εργατών και εργαζομένων της περιοχής καταλαμβάνουν το πρώην εργοστάσιο χρωμάτων. Λίγο νωρίτερα εγκαινιάζεται το Αναψυκτήριο Ελευσίνας, ενώ ξεκινά η δράση Κατάδυση: μια αναπάντεχη δύση. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, συνεχίζονται οι προβολές του IN SITU REALITIES: Eleusis Documentary Festival, περιλαμβάνοντας Μasterclass με τον Φίλιππο Κουτσαφτή, πρεμιέρες ταινιών της Μαριάννας Οικονόμου, και του Παύλου Κοσμίδη καθώς και την τρίτη προβολή του ντοκιμαντέρ ΟΙ ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΙ.

ΜΥΣΤΗΡΙΟ 31 ΟΙ ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΙ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ

150 κάτοικοι της Ελευσίνας συμμετέχουν στο Μυστήριο 125 Κοινοτική Ορχήστρα και Χορωδία Ελευσίνας του Aleksandar Carić σε μια απροσδόκητη παρέλαση, που θα ξεκινήσει από την Πλατεία Ηρώων και θα καταλήξει σε μια μεγάλη συναυλία στην ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ. Οι εκδηλώσεις του τριημέρου θα ολοκληρωθούν το βράδυ της Κυριακής με τη δράση Κατάδυση: μία αναπάντεχη δύση, μπροστά από το Αναψυκτήριο, ρίχνοντας την αυλαία των δράσεων της χρονιάς του τίτλου για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Ο κύκλος κλείνει. Η Περσεφόνη επιστρέφει στον Κάτω Κόσμο.

Credit: John Kouskoutis

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, τα εμβληματικά φουγάρα της Ελευσίνας, αυτά του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ και του πρώην εργοστασίου ΙΡΙΣ, θα φωτιστούν στα χρώματα της 2023 Ελευσίς από τη διακεκριμένη Ελευθερία Ντεκώ. Παράλληλα, συνεχίζονται το Μυστήριο 151 A Rave Down Below, μια ομαδική έκθεση σε επιμέλεια Πάνου Γιαννικόπουλου στο Παλαιό Ελαιουργείο, το Μυστήριο 8 Με το βλέμμα στην Ιαπωνία: Η Επιστροφή της Άνοιξης και άλλες Ιεροτελεστίες της Μετάβασης, μια έκθεση φωτογραφίας του Αντώνη Θεοδωρίδη, σε συνδιοργάνωση της 2023 Ελευσίς με την Mikiko Kikuta και με την υποστήριξη του EU Japan Fest Committee, στον Χώρο Πολιτισμού Λεωνίδας Κανελλόπουλος, και το Μυστήριο 66 Φωνές στην πόλη – Cultterra, γνωριmeet the locals, μια εγκατάσταση του Λάμπρου Τυρλή στον ΟΣΕ – Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Ελευσίνας.

Στο πλαίσιο του IN SITU REALITIES, θα πραγματοποιηθεί το Μυστήριο 110 Ορφέας, μια εικαστική βίντεο εγκατάσταση της Εύας Στεφανή στη βιτρίνα του Πρώην Κινηματογράφου Ορφέας, καθώς και ποικίλες δράσεις για παιδιά και εφήβους. Τέλος, το Μυστήριο 6 Τόσο ωραία όσο εδώ, αποκλείεται να είναι στον Παράδεισο, ενεργοποιείται για πρώτη φορά μια φωτιστική εγκατάσταση των Flux Office στο Παλαιό Ελαιουργείο.

ΜΥΣΤΗΡΙΟ 100 ΤΑ ΙΕΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ Credit: John Kouskoutis

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ

Στο πλαίσιο της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα και σε συνεργασία με τον Δήμο και τη Δημοτική Αρχή, το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Αττικής και με τη συμβολή χορηγών, πέντε χώροι στην πόλη ανακαινίστηκαν και παραδίδονται στην πόλη της Ελευσίνας. Συγκεκριμένα: το Σινέ Ελευσίς ανακαινίστηκε με χορηγία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, οι Αποθήκες του Παλαιού Ελαιουργείου με χορηγία της Εθνικής Τράπεζας, η ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ με χορηγία της εταιρείας ΑΙΓΕΑΣ, το Αναψυκτήριο με χορηγία της εταιρείας Καρπάθιος Α.Ε., το Παλαιό Δημαρχείο με χορηγία της ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε.