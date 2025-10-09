I Got It Tho: Η Τέχνη που ενώνει και επαναστατεί στη Θεσσαλονίκη

Η ομάδα Εν Δυνάμει επανέρχεται με το I Got It Tho 2025, μια τριεβδομαδιαία εμπειρία συνδημιουργίας στο MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, όπου ήχος, χρώμα, κίνηση και τεχνολογία ενώνονται σε ένα πεδίο συμπερίληψης και τέχνης χωρίς όρια.

Μετά την επιτυχία του πιλοτικού project I Got It Tho της ομάδας Εν δυνάμει, που υλοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 στο OKAY Initiative Space στην Αθήνα η ομάδα Εν δυνάμει επιστρέφει με τη νέα φάση του project στο Study Room, MOMus Art Café, MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης μέχρι 16 Οκτωβρίου 2024 στην οδό Εγνατίας 154 (εντός ΔΕΘ – HELEXPO), Θεσσαλονίκη.

Το I Got It Tho 2025 εστιάζει στο χρώμα, τον ήχο, την κίνηση και την τεχνολογία, μέσα από ένα πρόγραμμα καλλιτεχνικών εργαστηρίων συνδημιουργίας, εκθέσεων, performances, ειδικών παρουσιάσεων και διαδραστικών εμπειριών, διάρκειας τριών εβδομάδων.

Πρώτη Εβδομάδα – Εργαστήρια (29 Σεπτεμβρίου – 8 Οκτωβρίου)

Η πρώτη εβδομάδα, από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Οκτωβρίου, ήταν αφιερωμένη σε μια σειρά εντατικών εργαστηρίων που οδήγησαν σε μία διαδραστική έκθεση/περιβάλλον με καλλιτεχνική επιμέλεια Φωτεινής Καρυωτάκη.

Τα εργαστήρια καθοδηγούν και συντονίζουν οι καλλιτέχνες Ζήσης Μπλιάτκας, Φίλιππος Βασιλείου, Andrey Smirnov και Ιωάννα Παυλίδου.

Η Θεανώ Κόντα που συμμετείχε στο εργαστήριο αναφέρει χαρακτηριστικά στο NEWS 24/7: “Αυτό που κάναμε με τον Adrey ήταν εντυπωσιακό, θα μπορούσα να ανέβω με το καρότσι και να κοιμηθώ εκεί πάνω για ώρες [αναφέρεται στο terpsitone]. Τα πρώτα όργανα που μας είχατε προχθές [μικρά αυτοσχέδια theremin του Andrey Smirnov] ήταν σαν να ακούς πουλάκια στο δάσος, κάτι τέτοιο… Είναι από τα όργανα που είναι σπάνιο να τα πετύχεις και κυρίως να πετύχεις και άνθρωπο που τα έχει φτιάξει.

Αυτά τα εργαστήρια γενικότερα νομίζω ότι προχωράνε πολύ καλά, είναι πιο ενεργό όλο το σώμα και το πνέυμα.

Ιδανικά, θα ήθελα αυτός ο χώρος να υπήρχε παντού και να πάμε όσο μπορούμε παντού για να δείξουμε στο κόσμο αυτά τα εργαστήρια, να μπορέσει ο κόσμος να συναντηθεί μαζί μας. Εγώ προσπαθώ να συμμετέχει κι ο κόσμος, έστω και άγνωστος, για να ζήσει την εμπειρία”.

H Μαρία Δαχλύθρα λέει με τη σειρά της: “Μέσα απ’ αυτό είδα ότι εδώ σαν να ωρίμασα και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό γιατί έτσι μπορούμε να καλέσουμε και κόσμο.

Αυτό που μου έμεινε περισσότερο απ’ όλη την διαδικασία είναι αυτό με την κίνηση που κάναμε [χορός στο terpsitone]. Έχω αγωνία να το δείξω στον κόσμο και ελπίζω κάποια μέρα να καλέσουμε τον κύριο Μητσοτάκη που λέει ότι θέλει να κάνει την Ελλάδα μια χώρα μπροστά. Έτσι; Δεν νομίζω. Αυτός μόνο λέει, λέει, λέει και τίποτα δεν κάνει.

Ήτανε μία εμπειρία για μένα να χορεύω πάνω στο terpsitone και να “δίνω πόνο” κι αυτό να το κάνω σαν πράξη. Δηλαδή, αν πάρεις την Δανάη που δεν είναι στην ομάδα μας και την βάλεις να χορέψει, θα το κάνει και θα πάρει και δίπλομα. Εγώ θέλω να το κάνω σαν να σπουδάζω χορό”.

Η Λωξάνδρα Λούκας τονίζει “κοίτα, πρώτον κάνουμε όλοι μαζί κάτι. Είμαστε σοβαροί άνθρωποι και κάνουμε ωραία πράγματα”.

Και ο Αλέκος Χάτσιος καταλήγει “αυτό που κάναμε ένιωσα μία αγκαλιά και ένα συναίσθημα αγάπης. Γιατί την αγαπώ την ομάδα. Μου αρέσει που είμαστε ομάδα εν δυνάμει, που φτιάχνουμε πράγματα, όργανα… Αυτά που κάναμε στα εργαστήρια με τον Ζήση και με όλους εσάς. Μου δίνει ένα συναίσθημα αγάπης και φροντίδας, που με προσέχουν, νιώθω μέσα μου…το θέλω”.

Δεύτερη Εβδομάδα – Εγκαίνια 9 Οκτωβρίου 17:30 – 20:00

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί στις 9 Οκτωβρίου με performance από την ομάδα Εν δυνάμει, με το χώρο του MOMus Art Cafe στο MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης να μετατρέπεται σε μια διαδραστική εγκατάσταση, όπου οι επισκέπτες μπορούν να βιώσουν ξανά την εμπειρία των εργαστηρίων και να γίνουν ενεργό κομμάτι της έκθεσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιούνται ξεναγήσεις από μέλη της ομάδας Εν δυνάμει και παράλληλες δράσεις, προσκαλώντας το κοινό να συμμετέχει στη δημιουργική διαδικασία και να ανακαλύψει τον κόσμο που έχει συνδιαμορφωθεί από τους καλλιτέχνες και τους συμμετέχοντες.

Τρίτη Εβδομάδα – Special Closing Event 16 Οκτωβρίου

Την τρίτη εβδομάδα η έκθεση θα λειτουργεί ανοιχτή για το κοινό με καθημερινές ξεναγήσεις και παράλληλα δημιουργικά δρώμενα. Η ολοκλήρωση του project θα πραγματοποιηθεί στις 16 Οκτωβρίου με μια ολοήμερη εκδήλωση-γιορτή. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα προβληθεί σε ιδιωτική πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ της ομάδας Εν δυνάμει “I Got It Tho” του Frank Holbein με τη χρηματοδότηση της ΔΕΗ.

Το ντοκιμαντέρ αφηγείται τη δράση της ομάδας του “I Got It Tho” το 2024 στην Αθήνα, παρουσιάζοντας τα εργαστήρια, τις συνεργασίες και τις δημιουργικές διαδικασίες της Συμπεριληπτικής Καλλιτεχνικής Πρωτοβουλίας της ομάδας Εν δυνάμει, που οδήγησαν στη νέα φάση του project στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, ο Δρ. Κωνσταντίνος Γεωργίου από το Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα παρουσιάσει την ερευνητική του μελέτη γύρω από τον κθεσααοινωνικό και καλλιτεχνικό αντίκτυπο του project. Θα ακολουθήσουν συζητήσεις και Q&A με μέλη της ομάδας του I Got It Tho, τον σκηνοθέτη Frank Holbein, τον Δρ. Γεωργίου κντοκιαι άλλους προσκεκλημένους.

Επιπλέον, στον χώρο του μουσείου θα παρουσιαστεί μια ειδική εγκατάσταση με τα έργα που δημιουργήθηκαν στην έκθεση του I Got It Tho στο OKAY Initiative Space στην Αθήνα, το 2024 σε επιμέλεια του Σταύρου Καπετάνιου.

Η εκδήλωση θα κλείσει με ένα closing πάρτι στο MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, σηματοδοτώντας το τέλος του project.