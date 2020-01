Ίδρυμα Ωνάση: Έρχεται το 7ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Το 7ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων έρχεται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και περιλαμβάνει οχτώ νέες χορογραφίες σε διεθνή πρεμιέρα, παραστάσεις, εργαστήρια και παράλληλες δράσεις, που εκτείνονται από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου. Ένα πυκνό πρόγραμμα που μας αποκαλύπτει τάσεις και αναζητήσεις που διατρέχουν τη σύγχρονη χορευτική σκηνή και τη νέα σκέψη, τόσο για την τέχνη όσο για και τη ζωή.

Δυνατά beats trance μουσικής μάς υποδέχονται στο «Becoming With Animal» της Ηρώς Βασάλου και, μαζί, ένα σχοινί που δαμάζει ή/και απελευθερώνει πρωταρχικά ένστικτα. Στο «manoeuvre_» των Κάντυ Καρρά και Χαρά Κότσαλη, το βασικό στοιχείο είναι ένα οικοδομικό υλικό: το άκαμπτο ξύλινο μαδέρι. Στο «Reverie» των Γεωργία Τέγου και Μιχάλη Θεοφάνους, η σκηνή αντιμετωπίζεται ως μαγική κουνελότρυπα, χωροχρόνος ονειροπόλησης και ρεμβασμού. Πολυμορφικό ον που διέφυγε από κάποια sci-fi δυστοπία θυμίζει το πλάσμα που συνθέτουν οι Δάφνη Αντωνιάδου και Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου στο «Vanishing Point». Η απόπειρα σύνδεσης και αποσύνδεσης είναι διάχυτη στα μοτίβα που αναπτύσσουν οι τρεις χορευτές του «DisJoint» της Αναστασίας Βαλσαμάκη, ενώ στο «A Little More Than Nothing» του Χρήστου Μούχα οι θεατές είναι εκείνοι που καλούνται να γίνουν για λίγο χορευτές.



«Οι χορευτές είναι ανθρώπινα όντα, όπως εσείς κι εγώ», για να χρησιμοποιήσουμε τη φράση του Βρετανού κριτικού χορού Sanjoy Roy. Ο ίδιος, μαζί με τους Vallejo Gantner, Ásgerður Gunnarsdóttir, Λίντα Καπετανέα, Ανδρονίκη Μαραθάκη και Alexander Graham Roberts αποτέλεσαν την κριτική επιτροπή που επέλεξε τον βασικό κορμό των έξι παραστάσεων του φετινού φεστιβάλ, βάσει σχετικού open call. Συναντήσεις και εργαστήρια των προκριθέντων με καλλιτέχνες-συνεργάτες της Στέγης, όπως τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και τον Ευριπίδη Λασκαρίδη, έδωσαν τον χαρακτήρα άτυπου lab και, μαζί, την αίσθηση μιας σκυτάλης που περνάει από τη μια γενιά στην επόμενη σε συνθήκες αμοιβαιότητας, όσο και γόνιμης ρήξης.

Δύο άλλα έργα προήλθαν μετά από απευθείας ανάθεση και εντάχθηκαν στο φετινό φεστιβάλ: Το «Zeppelin Bend», το οποίο θα δούμε ως work-in-progress πριν από την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, ανατέθηκε από την πρώην καλλιτεχνική επιμελήτρια της Στέγης, Κάτια Αρφαρά, στην -ήδη καταξιωμένη στη Γαλλία - χορογράφο Κατερίνα Ανδρέου, γνώριμη από το 5ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων της Στέγης. Θέμα του; Οι fitness πρακτικές ευεξίας, όπως η aerial yoga, ως ένα αμφιλεγόμενο new-age ελιξίριο ευζωίας. Το «Re-call» της Βενετσιάνας Καλαμπαλίκη, στο οποίο η ισχύς της προσωπικότητας αναγορεύεται σε συνώνυμο της χειραφέτησης, προέκυψε επίσης από ανάθεση της Στέγης, στο πλαίσιο του δικτύου Europe Beyond Access, που έχει ως στόχο την ανάδειξη καλλιτεχνών των παραστατικών τεχνών με αναπηρία.



Όμως, το φεστιβάλ δεν σταματά εδώ. Καλεί τον Ευριπίδη Λασκαρίδη, τον διεθνώς ανερχόμενο δημιουργό, που εντυπωσίασε τον Νοέμβριο στη Στέγη με την παγκόσμια πρεμιέρα του «Elenit», να προλογίσει το 7ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων, με τις δύο πρώτες χορογραφίες του: «RELIC» (στις 28/1) και «ΤΙΤΑΝΕΣ' (στις 31/1), αποκλειστικά για Φίλους της Στέγης, επαγγελματίες και ειδικούς του χορού.

Ακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τον Sanjoy Roy, τον φημισμένο κριτικό χορού της Guardian και αρχισυντάκτη του Springback Magazine, ένα πρόγραμμα σε 2 μέρη, εμπνευσμένο από τη Springback Academy του ευρωπαϊκού δικτύου χορού Aerowaves. Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τα θεωρητικά κείμενα χορού, σε όσους θα ήθελαν να καλλιεργήσουν, να συζητήσουν και να δημοσιεύσουν τα κείμενά τους.

Τέλος, ο Alexander Roberts και η Ásgerður G. Gunnarsdóttir, οι καλλιτεχνικοί διευθυντές του διεθνούς φεστιβάλ παραστατικών τεχνών Reykjavík Dance Festival, θα συζητήσουν γύρω από επιμελητικές προοπτικές συνεπιμέλειας με την πόλη και όσους κατοικούν σε αυτήν. Η συζήτηση απευθύνεται σε χορευτές, χορογράφους, καλλιτεχνικούς επιμελητές, παραγωγούς και εργαζόμενους στις τέχνες.