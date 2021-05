Ηρώδειο: Πλούσιο πρόγραμμα το φθινόπωρο με Μπελούτσι, Νταλάρα και Πάριο

Μόνικα Μπελούτσι, Tiger Lillies, Yann Tiersen, Pink Martini, Jonas Kaufmann, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μανώλης Μητσιάς, Γιώργος Νταλάρας, Γιάννης Πάριος, Μαρία Φαραντούρη, Λένα Πλάτωνος είναι μερικά από τα ονόματα που πλαισιώνουν το πρόγραμμα του Ωρωδείου κατά τη φθινοπωρινή περίοδο 2021. Επίσης, πολλές και ενδιαφέρουσες είναι οι θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραστάσεις.

ADVERTISING

Συγκεκριμένα, από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώθηκε το πρόγραμμα παραχώρησης του Ωδείου Ηρώδου Αττικού κατά τη φθινοπωρινή περίοδο 2021, σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, κατά την τελευταία του συνεδρίαση.

Η έγκριση δίνεται για την εκτέλεση του ακόλουθου προγράμματος:

- 26 και 27 Αυγούστου: «ΟΘΕΛΛΟΣ» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ

Θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χειλάκη και Μανώλη Δούνια, μετάφραση Διονύση Καψάλη, με τους ηθοποιούς Γιάννη Μπέζο, Αιμίλιο Χειλάκη, Ελισάβετ Μουτάφη, 'Αγγελο Μπούρα και Αλέξανδρο Βάρθη.

-28 και 29 Αυγούστου: ««BEST OF VERDI, PUCCINI, GOUNOD & TCHAIKOVSKY WITH THE SOLISTS OF BOLSHOI OPERA OF MOSCOW» (όπερα)

Μουσική παράσταση στην οποία θα λάβουν μέρος τενόροι και σοπράνο, όπως οι Elena Zelenskaya, Svetlana Shilova, Oleg Dolgov, Andrei Grigoriev κ.α. από την όπερα Bolshoi της Μόσχας, σε αποσπάσματα από τις όπερες των Arensky, Puccini, Sain-Saens, Cilea, Verdi, Offenbach, Gounod, Tchaikovsky και Mozart.

-30 Αυγούστου: «Μανώλης Μητσιάς - 50 Χρόνια Χρυσάφι»

Συναυλία του Μανώλη Μητσιά με αφορμή τον εορτασμό του καλλιτέχνη για την 50ετή παρουσία και συμβολή του στο ελληνικό τραγούδι. Θα ερμηνεύσει μεγάλες επιτυχίες σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζηδάκη, Σταύρου Ξαρχάκου, θα συνοδεύεται από 8μελή ορχήστρα και προσκεκλημένους καλλιτέχνες.

-31 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου: «Ο Μεγάλος Ξεσηκωμός» - Ίδρυμα «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ»

Μουσική, θεατρική εικαστική παράσταση, μια περιήγηση στον κόσμο του Μ. Ευθυμιάδη, του Ιάκωβου Καμπανέλλη, με σκηνές μέσα από τον Καραγκιόζη και με αποσπάσματα από τον Θούριο του Ρήγα που θα εμπλουτιστούν με τους αυτοσχεδιασμούς των ηθοποιών. Η σκηνοθεσία είναι του Ζ. Ρόχα, τα σκηνικά του Γ. Γαβαλά και στην παράσταση θα συμμετέχουν πολλοί καταξιωμένοι ηθοποιοί και χορευτές (Α. Φόνσου, Α. Μπουρδούμης, Νόρα Κατσέλη, Ελένη Ράντου, Καίτη Φίνου, Μάνια Παπαδημητρίου, Σπύρος Μπίμπιλας κ.α. με τη συνοδεία ζωντανής ορχήστρας).

- 2 Σεπτεμβρίου: «ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΙΗΤΡΙΕΣ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ»

Μουσικοχορευτική παράσταση σε δύο μέρη με πρωτότυπες συνθέσεις της Λένας Πλάτωνος και τη συμμετοχή τριών μουσικών και δύο χορευτριών. Στο πρώτο μέρος μελοποιούνται σπαράγματα ποιημάτων οκτώ μεγάλων ποιητριών του αρχαίου ελληνικού κόσμου (Σαπφώ, Κόριννα, Νοσσίς, Ανύτη, Ήριννα, Πράξιλλα, Τελέσιλλα, Μοιρώ). Ερμηνεία: Μαρία Φαραντούρη, αφήγηση: Λένα Πλάτωνος. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί μουσική παράσταση εθνικής μουσικής με ερμηνεύτριες τη Μαρία Φαραντούρη, την Έλλη Πασπαλά και τη Σαββίνα Γιαννάτου.

-3 Σεπτεμβρίου: "Ο Φτωχούλης του Θεού"

Πρόκειται για μια λαϊκή όπερα, σε μουσική Δ. Παπαδημητρίου και λιμπρέτο βασισμένο σε κείμενα Ν. Καζαντζάκη, Τζ. Γιόργενσεν, Χ. Έσσε. Σκηνοθεσία Ηλ. Μαλανδρής.

- 6-7 Σεπτεμβρίου (η πρώτη μέρα για δοκιμή): «Βάτραχοι» Αριστοφάνη-Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.

Θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Αργυρώ Χιώτη, σκηνικά Εύας Μανιδάκη, Μουσική Jan Van deEngel, μετάφραση Νίκου Α. Παναγιωτόπουλου, εκτέλεση παραγωγής Μαρίας Δούρου και με ηθοποιούς τους: Μανόλη Ανδριωτάκη, Μιχάλη Βαλάσογλου, Ευθύμη Θέου, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη κ.α.

-8 Σεπτεμβρίου: TCHAIKOVSKY SYMPHONY ORCHESTRA ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΙ

Συναυλία από τη Συμφωνική Ορχήστρα Τσαϊκόφσκι αφιερωμένη στον Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι.

-12-13-14 Σεπτεμβρίου (η πρώτη μέρα για δοκιμή): GALA JONAS KAUFMANN (συναυλία)-Εθνική Λυρική Σκηνή

Συναυλία του διεθνούς φήμης τενόρου Jonas Kaufmann που θα συμπράξει με την ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με άριες από όπερες και ορχηστρικά ιντερμέδια.

-15-16 Σεπτεμβρίου (η πρώτη μέρα για δοκιμή): «Ιχνευταί» του Σοφοκλή-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.

Θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Μ. Μαρμαρινός, δραματουργική επεξεργασία Δ. Καγγελάρη/Κ. Θωμαϊδης σκηνικά Γ. Σαπουντζής, Μουσική Billy John Bultheel.

-17 Σεπτεμβρίου: «Τραγούδια της καρδιάς Γιάννης Πάριος»

Συναυλία του Γιάννη Πάριου. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τους σκοπούς της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας "Coeurs pour Τous Hellas".

-19-20 Σεπτεμβρίου (η πρώτη μέρα για δοκιμή): «Προμηθέας Δεσμώτης» (θεατρική παράσταση)- ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ - Δημήτρης Τάρλοου

Θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία 'Α. Μπινιάρη, σκηνικά Μ. Αυγερινού, κοστούμια Β. Σύρμα και μουσική Φ. Σιώτα με βασικούς συντελεστές τους Γιάννη Στάνκογλου, 'Αρη Μπινιάρη, Ορέστη Χαλκιά, Αλέκο Συσσοβίτη κ.α. Η παραγωγή είναι του θεάτρου «Πορεία».

-24-25 Σεπτεμβρίου (η πρώτη μέρα για δοκιμή): «CLASSIC ROCK 5 - Athens State Orchestra meets rock stars» (συναυλία)- ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ - Αλίκη Φιδετζή

Μουσική συναυλία της Κ.Ο.Α. σε σύμπραξη με τους ροκ σταρ Bobby Kimball, Dave Bickler, Joe Lynn Turner και Fran Cosmo.

-26 Σεπτεμβρίου: «ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ 200 χρόνια Δημοτικό Τραγούδι»

Επετειακή εκδήλωση με αφορμή τον εορτασμό των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του διακεκριμένου συνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα περιλαμβάνει τρεις κύκλους με 21 τραγούδια, που ο συνθέτης και μαέστρος θα παρουσιάσει σε νέα εκτέλεση ως ορχηστρικό έργο με τη δεκαμελή ορχήστρα του, χορωδία και ερμηνεύτρια την Ηρώ Σαϊα.

-27 Σεπτεμβρίου: «YANN TIERSEN LIVE ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ»

Συναυλία του συνθέτη Υann Tiersen με συνοδεία 3 μουσικών.

-28 Σεπτεμβρίου: «OUTWITTING THE DEVIL / AKC - AKRAM KHAN COMPANY»

Χοροθεατρική παράσταση σε χορογραφία του Akram Khan, δραματουργική επιμέλεια της Ruth Little, μουσική του Vincenzo Lamagna και κουστούμια της Kimie Nakano θα εκτελεστεί από έξι χορευτές (Ching-Ying Chien, Andrew Pan, Dominique Petit, James Pham, Mythili Prakash, Sam Pratt).

-2-3 Οκτωβρίου (η πρώτη μέρα για δοκιμή): «ΒΑΚΧΕΣ» ΕΥΡΙΠΙΔΗ

Θεατρική παράσταση αρχαίου δράματος σε σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη, σε συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, μετάφραση Γιώργου Χειμωνά και με τους ηθοποιούς: 'Ακη Σακελλαρίου, Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, Θέμη Μπαζάκα, Ιωάννα Παππά και Στέλιο Μάινα.

-4-5 Οκτωβρίου ( η πρώτη μέρα για δοκιμή): «ΟΡΕΣΤΗΣ» του ΕΥΡΙΠΙΔΗ

Θεατρική παράσταση σε μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά, σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα, σκηνικά Σάκη Μπιρμπίλη και Γιάννη Κακλέα και με ηθοποιούς τους: 'Αρη Σερβετάλη, Μαρία Πρωτόπαππα, Ηλέκτρα Νικολούζου κ.ά.

-7 Οκτωβρίου: PINK MARTINI (συναυλία)- INTER SHOW / ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ

Συναυλία του συγκροτήματος της lounge-jazz μουσικής σκηνής PINK MARTINI με ερμηνεύτρια την China Forbes, πιανίστα και συνθέτη τον Thomas Lauderdale και 14 μουσικούς υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Nergis Sinan.

-8 Οκτωβρίου: «Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο Ηρώδειο»

Συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, κατά την οποία θα παρουσιαστεί μια επιλογή από τα τραγούδια του καλλιτέχνη. Θα τον συνοδεύει η ορχήστρα των φίλων της Μουσικής «Καμεράτα».

-9-10 Οκτωβρίου: «Καπετάν Μιχάλης, Νίκου Καζαντζάκη» (μουσικοθεατρική παράσταση)- ΔΗΠΕΘΕ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΟΤΑ

Πρωτότυπο μουσικοθεατρικό έργο σε δύο πράξεις με λιμπρέτο βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Νίκου Καζαντζάκη σε μουσική Δημήτρη Μαραμή, σκηνοθεσία Έφης Θεοδώρου, σκηνικά Εύας Μανιδάκη υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Μίλτου Λογιάδη και βασικούς ερμηνευτές τους Τάσο Αποστόλου, Χάρη Ανδριανό, Θεοδωρή Βουτσικάκη κ.α. Η παράσταση αποτελεί συνεισφορά και εκπροσώπηση της Κρήτης στον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

-11 Οκτωβρίου: «Γιώργος Χατζηνάσιος, 50 χρόνια καριέρας»

Μουσική συναυλία του Γ. Χατζηνάσιου για τη συμπλήρωση 50 ετών καριέρας του συνθέτη και πιανίστα Γ. Χατζηνάσιου.

-12 Οκτωβρίου: «ΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ»

Συναυλία της στιχουργού Λίνας Νικολακοπούλου που συμπληρώνει σαράντα χρόνια στη δισκογραφία (1981-2021). Το πρόγραμμα-αναδρομή θα παρουσιάζει τους σημαντικότερους σταθμούς της μεγάλης πορείας της και τα επιλεγμένα τραγούδια θα ερμηνεύει η σπουδαία ερμηνεύτρια Τάνια Τσανακλίδου σε σύμπραξη με 9 μουσικούς σολίστ σε καλλιτεχνική επιμέλεια Φωκά Ευαγγελινού.

-13 Οκτωβρίου: «Φορώντας Χρώματα Ανοικτά, μελοποιημένη ποίηση Γιώργου Σεφέρη» Μουσικοθεατρική παράσταση σε επιμέλεια Αγαθής Δημητρούκα που πραγματοποιείται με άδεια της κληρονόμου του ποιητή, 'Αννας Λόντου. Τα μελοποιημένα ποιήματα του ποιητή σε μουσική Θεοδωράκη, Χατζηδάκι, Μούτση, Ανδριόπουλου, Μαρκόπουλου, Πασχαλίδη, Ρεμπούτσικα θα ερμηνεύσουν οι καλλιτέχνες: Γιάννης Κότσιρας, Χρήστος Θηβαίος, Γιώτα Νέγκα, Δήμητρα Σελεμίδου και ο ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου θα αποδώσει ποιήματα και αποσπάσματα από τα πεζά του ποιητή. Οι καλλιτέχνες θα συμπράξουν με την Ορχήστρα Νυχτών εγχόρδων Πάτρας υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Συμεωνίδη.

-14 Οκτωβρίου: «Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΑΛΔΑΡΑ»

Συναυλία του γνωστού καλλιτέχνη Γ. Νταλάρα στην οποία θα συμμετέχουν 3 καλλιτέχνες και δεκατέσσερις μουσικοί.

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις, οι οποίες είχαν ακυρωθεί το φθινόπωρο του 2020 κατ΄ εφαρμογή των μέτρων κατά της διασποράς του covid-19 και εντάσσονται στο φετινό Πρόγραμμα, ως ακολούθως:

- 4 Σεπτεμβρίου: "Τα αγάλματα περιμένουν" - Θεσσαλικό Θέατρο - Δημοτική Θεατρική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαρισαίων. Πρόκειται για παραγωγή σε συνεργασία με την Εφ.Α. Λάρισας, εμπνευσμένη από την απόκρυψη των αρχαιοτήτων του 1940, σε σκηνοθεσία Κυριακής Σπανού.

- 5 Σεπτεμβρίου: "Μουσική Διαδρομή σε Βυζαντινά Ίχνη" - Symphonic Art / ΤΑΤΙΑΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η συναυλία αφορά σε βυζαντινούς ύμνους και αριστουργηματικά έργα μεγάλων Ελλήνων συνθετών με βυζαντινές επιρροές (Θεοδωράκη, Κουγιουμτζή, Καλδάρα). Ερμηνεύουν οι Δημήτρης Μπάσης και Κώστας Μακεδόνας.

- 9-11 Σεπτεμβρίου: "Led Zeppelin Symphonic, The Music of Led Zeppelin-A Rock Celebration" (η πρώτη ημέρα για δοκιμή)

Συναυλία των Led Zeppelin με στοιχεία ροκ και συμφωνικής μουσικής. Θα συμμετέχει 50μελής συμφωνική ορχήστρα και 4μελής ροκ μπάντα. Μεταξύ των ερμηνευτών είναι οι Peter Eldridge, Jesse Smith, Mollie Marriott.

- 18 Σεπτεμβρίου: «Tango vs Flamenco Passion» - Tango Acropolis Festivals- Ελένη Γκόση

Χορευτές και μουσικοί από την Αργεντινή και την Ευρώπη θα ζωντανέψουν μια χορευτική "διαμάχη". Τραγουδούν Σαββίνα Γιαννάτου και Alfredo Tejada. Συμμετέχει ορχήστρα Quinteto Tango, με ενορχήστρωση του Αργεντίνου Roman Gomez.

-21-23 Σεπτεμβρίου: "Monica Bellucci-Maria Callas. Επιστολές και αναμνήσεις" - LC Λυκόφως Ι.ΚΕ. (3 ημέρες συνολικά)

Η Ιταλίδα ηθοποιός διαβάζει αδημοσίευτα κείμενα της Κάλλας, που έχει συλλέξει ο σκηνοθέτης της ταινίας "Maria by Callas", Τομ Γουλφ. Στην εκδήλωση θα συμμετέχει η Καμεράτα/Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του Γ. Πέτρου.

- 29 Σεπτεμβρίου:"Tiger Lillies"(μουσική παράσταση) - Stereomatic Productions - Δημήτρης Βόγλης.

Συναυλία των Tiger Lillies με τις σημαντικότερες επιτυχίες τους.