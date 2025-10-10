John Lodge: Πέθανε ο τραγουδιστής και μπασίστας των “Moody Blues”

Περιτριγυρισμένος από τους ήχους των Everly Brothers και του Buddy Holly άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 ετών ο John Lodge.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο τραγουδιστής και μπασίστας των Moody Blues, John Lodge, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους θαυμαστές του αγγλικού ροκ συγκροτήματος που ιδρύθηκε στο Μπέρμιγχαμ τον Μάιο του 1964.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά του, η οποία τον αποχαιρέτησε με μία συγκινητική δήλωση.

“Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο John Lodge, ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς, πεθερός και αδελφός, μας άφησε ξαφνικά και απροσδόκητα.

Όπως γνωρίζουν όλοι όσοι γνώριζαν αυτόν τον μεγαλόκαρδο άνθρωπο, το πιο σημαντικό πράγμα για τον John ήταν η αγάπη του για τη σύζυγό του, Kirsten, και την οικογένειά του, ακολουθούμενη από το πάθος του για τη μουσική και την πίστη του.

Ο John έφυγε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του και τους ήχους των Everly Brothers και του Buddy Holly. Θα μας λείψει για πάντα η αγάπη, το χαμόγελο, η καλοσύνη και η απόλυτη και ατέλειωτη υποστήριξή του. Είμαστε συντετριμμένοι, αλλά θα προχωρήσουμε μπροστά με ειρήνη, περιτριγυρισμένοι από την αγάπη που είχε για τον καθένα μας. Όπως έλεγε πάντα ο John στο τέλος της παράστασης, σας ευχαριστούμε που διατηρήσατε την πίστη σας“.

Ο Lodge έπαιξε σε μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του συγκροτήματος, όπως τα “Nights in White Satin“, “Question” και “Isn’t Life Strange“.

The Moody Blues – Nights In White Satin

Η οικογένειά του δήλωσε: “Ποτέ δεν ήταν πιο ευτυχισμένος από ό,τι όταν βρισκόταν στη σκηνή. Ήταν απλώς ένας τραγουδιστής σε ένα ροκ εν ρολ συγκρότημα και λάτρευε να παίζει με το συγκρότημα και τον γαμπρό του, Jon, και να μπορεί να συνεχίζει να μοιράζεται αυτή τη μουσική με τους θαυμαστές του.

Του έδινε ακόμα μεγαλύτερη χαρά το να μπορεί να συνεργάζεται με την κόρη του Emily και τον γιο του Kristian και να περνάει χρόνο παρακολουθώντας τον εγγονό του John-Henry να παίζει ποδόσφαιρο και να ονειρεύεται ότι μια μέρα θα παίζει για την Birmingham City“.

Ο Lodge γεννήθηκε στο προάστιο Έρντινγκτον του Μπέρμιγχαμ. Φοίτησε στο δημοτικό σχολείο Birches Green, στο γυμνάσιο Central και στο Birmingham College of Advanced Technology.

Παντρεύτηκε την Kirsten τον Σεπτέμβριο του 1968 και απέκτησαν δύο παιδιά. Το τραγούδι “Emily’s Song” των Moody Blues αναφέρεται στην κόρη του.