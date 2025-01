Κατερίνα Βρανά: To “Anti-Valentine’s Show” στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Για την ημέρα του έρωτα, η Κατερίνα Βρανά έχει την καλύτερη πρόταση για όσους δεν γιορτάζουν: το απόλυτο “Anti-Valentine’s Show”.

Έρχεται ο Φεβρουάριος και μαζί του η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Η γιορτή του έρωτα. Η ημέρα των ερωτευμένων. Η επίσημη μέρα για λουλούδια, καρδούλες, αρκουδάκια, σοκολατάκια, μπαλονάκια, γλυκά λογάκια.

Η Κατερίνα Βρανά δεν τα πάει πολύ καλά με όλα αυτά. Όχι τον έρωτα. Την ημέρα.

Αν είστε κι εσείς από τα άτομα που τα χαλάει η συγκεκριμένη μέρα, η Κατερίνα έχει φτιάξει μια παράσταση ειδικά για ‘σας!

Μια παράσταση stand up comedy γεμάτη γέλιο, σάτιρα, βαρύ νταλκά. Γεμάτη μουσική και προσωπικές ιστορίες. Της Κατερίνας και δικές σας.

Σ’ αυτή την απολαυστική stand up comedy παράσταση, η κορυφαία κωμικός θ’ αναλύσει καυτά ζητήματα, όπως:

Γιατί τα σοκολατάκια θεωρούνται τροφή του έρωτα; Γιατί να μην θεωρείται, ας πούμε, το σουβλάκι ή η πίτσα ή-ακόμη καλύτερα-μια ωραία καρμπονάρα;

Γιατί να υπάρχει γιορτή των ερωτευμένων όταν, θα έλεγε κανείς ότι οι χωρισμένοι έχουν περισσότερη ανάγκη από κεφάτες δραστηριότητες;

Κι, επιτέλους, γιατί να υπάρχει αυτή η γιορτή, ε;;;

Αν είστε σε σχέση ή και όχι. Αν είστε φρεσκοχωρισμένοι-ες-α. Αν αγαπάτε ή αν είστε ελεύθεροι κι ωραίες, το “Anti–Valentine’s Show” της Κατερίνας Βρανά θα σας καλύψει ΟΛΟΥΣ. ΟΛΕΣ. ΟΛΑ.

Disclaimer: Κανένας ερωτευμένος δεν πρόκειται να κακοποιηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της παράστασης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κατερίνα Βρανά: “Anti–Valentine‘s Show”