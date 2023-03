Lance Reddick: Πέθανε ο ηθοποιός του "The Wire" και "John Wick"

Ο γνωστός ηθοποιός Lance Reddick έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών. Ο Αμερικανός είχε παίξει σε λατρεμένες ταινίες όπως τα John Wick, καθώς και σε τηλεοπτικές σειρές όπως το The Wire του HBO.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, το πτώμα του Reddick εντοπίστηκεστο σπίτι του το πρωί της Παρασκευής, γύρω στις 9:30 π.μ. Η αιτία του θανάτου του είναι προς το παρόν άγνωστη, αλλά οι πηγές του μέσου κάνουν λόγο για φυσικό θάνατο.

Αυτή την περίοδο ο Reddick έκανε περιοδεία για το τέταρτο μέρος του franchise John Wick - όπου υποδύεται τον Charon – και μάλιστα είχε προγραμματίσει και guest εμφάνιση στο show της Kelly Clarkson για την επόμενη εβδομάδα.

Ο Reddick, μάλιστα, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Τετάρτης, στο οποίο φαίνεται να βρίσκεται στο σπίτι του με τα σκυλιά του, αντί για την πρεμιέρα του John Wick 4 στη Νέα Υόρκη. Ποτέ δεν ανέφερε γιατί δεν πήγε στην πρεμιέρα.

Το τελευταίο βίντεο του Lance Reddick στις 15 Μαρτίου

Ο Lance Reddick έγινε περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του ως Cedric Daniels στην τηλεοπτική σειρά The Wire (2002-2008), ως Phillip Broyles στο Fringe (2008-2013) και ως Chief Irvin Irving στο Bosch (2014-2020). Παράλληλα, είχε παίξει και σε παρά πολλές ταινίες. Έτσι, στον κινηματογράφο ήταν γνωστός για τον ρόλο του ως Charon στο franchise John Wick (2014-σήμερα), ως David Gentry στο Angel Has Fallen (2019) και ως Guillermin στο Godzilla vs. Kong (2021).

