Λωξάνδρα LLoxy Λούκας: Η καλλιτέχνιδα με σύνδρομο Down στην πρώτη της έκθεση

Η LLoxy μάς προσκαλεί να γίνουμε αγωγοί της ορμητικής και πλούσιας ζωγραφικής της μέσα από την πρώτη της ατομική έκθεση στην Αθήνα.

Η Λωξάνδρα LLoxy Λούκας, η καλλιτέχνιδα και performer με σύνδρομο Down, παρουσιάζει την πρώτη της ατομική έκθεση στην Αθήνα, στο OKAY Initiative Space, στο πλαίσιο του project του «I Got It Tho» μια συμπεριληπτική καλλιτεχνική πρωτοβουλία από το Εν Δυνάμει Ensemble και το Okay Initiative Space.

Το έργο της, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Ζήση Μπλιάτκα και με την υποστήριξη του Richard Lucas, θα προσφέρει στο κοινό μια μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσει τη διαδικασία δημιουργίας ενός κόσμου γεμάτου ζωή και συναισθηματική πολυπλοκότητα.

Από τις 20 έως τις 27 Νοεμβρίου, η LLoxy βρισκόταν στον εκθεσιακό χώρο του OKAY και εργαζόταν καθημερινά με την ομάδα της, μεταμορφώνοντας τον χώρο σε ένα πεδίο ζωγραφικών γεγονότων και εικόνων. Μέσα από την πρακτική της, το κοινό είχε την ευκαιρία να δει πώς η LLoxy αντιμετωπίζει τη ζωγραφική εν τω γίγνεσθαι….

Η επίσημη παρουσίαση του τελικού έργου έγινε στις 28 Νοεμβρίου και αυτό θα παραμείνει ανοιχτό για το κοινό μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου. Αυτή η εικαστική εγκατάσταση, ένας προσωπικός κόσμος που χτίζεται από τη LLoxy, μας προσκαλεί να γίνουμε αγωγοί της ορμητικής και πλούσιας ζωγραφικής της.

Εργο της Λωξάνδρας LLoxy Λούκας Αλέξανδρος Χάτσιος

Όπως αναφέρει ο καλλιτέχνης Ζήσης Μπλιάτκας:

«…η Λωξάνδρα ξεκινά με τελετουργικό τρόπο τους χώρους της. Είναι άλλοτε χώροι κατοικίας και καθημερινής δράσης και άλλοτε υπερβατικοί χώροι που θυμίζουν τη γεωμετρία και το διάφανο φως των βιτρώ. Η ίδια, είναι η κατασκευάστρια φιλικών περιοχών συμπερίληψης και αναστοχασμού μέσα στις οποίες ενίοτε κατοικούμε κι εμείς, τα «άλλα ζώα». Οι δρώσες μορφές της Λωξάνδρας αποτελούν πρωτοπλάσματα το καθένα με τη δική του ιδιαίτερη μορφική σύσταση. Αυτά τα πλάσματα έτσι όπως η ίδια τα ζωγραφίζει περιέχουν ταυτόχρονα, τόσο τη δομή μιας αμοιβάδας, όσο και ενός ερωτευμένου ανθρώπου. Είναι μορφές που συμμαχούν στον κοινό χώρο και αποτελούν όλες μαζί το Ζώο.»

Σχετικά με το I GOT IT THO

Το I GOT IT THO είναι ένα τριφασικό project σύγχρονης τέχνης από το Εν Δυνάμει Ensemble και το Okay Initiative Space σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Σταύρου Καπετάνιου και με την

υποστήριξη της ΔΕΗ, που στοχεύει στην ανάδειξη της συμμετοχικότητας, της διαφορετικότητας και της δημιουργικής έκφρασης. Ξεκινά με την ατομική έκθεση και ζωντανή ζωγραφική της LLoxy (Φάση 1), συνεχίζεται με μια σειρά βιωματικών εργαστηρίων όπου επαγγελματίες καλλιτέχνες θα συνεργαστούν με την ομάδα Εν Δυνάμει και άλλες κοινωνικές ομάδες (Φάση 2), και ολοκληρώνεται με μια μεγάλης κλίμακας αρχειακή έκθεση που θα ταξιδέψει σε πόλεις της Ελλάδας, παρουσιάζοντας την καλλιτεχνική παραγωγή και την έρευνα που προέκυψε σε κάθε στάδιο (Φάση 3).

Το project αποσκοπεί στη δημιουργία νέων καλλιτεχνικών αφηγήσεων και συμβάλλει ενεργά στον πολιτιστικό διάλογο για τη συμπερίληψη και την κοινωνική αλλαγή μέσω της τέχνης.

