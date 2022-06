6 τραγούδια που δεν περιμέναμε να γίνουν hits φέτος το καλοκαίρι

Αυτό που λέμε “έγινε επιτυχία και δεν το περιμέναμε” συμβαίνει συχνά στη μουσική, ειδικά σήμερα, στην εποχή που οι digital πλατφόρμες και το Διαδίκτυο φέρνουν κοντά μας καλλιτέχνες πιο άμεσα από ποτέ.

Πολλά είναι τα τραγούδια που δεν τα πίστευε κανείς στην αρχή και μετά έγιναν το υπέρτατο “κόλλημα”. Κάποια τα ακούμε συνεχώς στο αμάξι, στο σπίτι, στις διακοπές, πριν κοιμηθούμε ή και μόλις ξυπνήσουμε με τον πρωινό μας καφέ για να ξεκινήσει "δυνατά" η ημέρα.

Κάποια κομμάτια που δεν περιμέναμε να μπουν στη λίστα με τα καλοκαιρινά "must" είναι τα παρακάτω:

First Class – Jack Harlow

O ήχος κάτι μας θυμίζει.. Οι γνώστες και fans καταλαβαίνουν πως είναι από διάσημο τραγούδι της Fergie, μιας και όπως έχει πει και ο ίδιος σε συνεντεύξεις του, τον έχει εμπνεύσει στο έπακρο. Και η επιτυχία φαίνεται σίγουρα από τα έξης: Νο 1 στην Αμερική o Jack Harlow με το First Class, το οποίο έχει πουλήσει πάνω από 3.000.000 αντίτυπα και τα streams του ξεπερνούν τα 760.000.000 σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες!

Crazy What Love Can Do – David Guetta& Becky Hill & Ella Henderson

Αν θέλουμε να μιλάμε για hit ικανό να σε σηκώσει από την καρέκλα του γραφείου σου, αυτό είναι. Το ακούμε παντού. Άλλωστε πάντα συμβαίνει κάτι τέτοιο όταν μιλάμε για τον David Guetta. Έναν έμπειρο DJ, που πάντα έχει τη μυστική συνταγή της επιτυχίας. Άλλωστε, όντως, είναι τρελό το τι μπορεί να κάνει η αγάπη.

Lizzo – About Damn Time

Η Lizzo - υπέρμαχος του body positivity - είναι μία περίπτωση στην οποία για άλλη μία φορά φαίνεται ο ρόλος του TikTok στη βιομηχανία της μουσικής και πώς πλέον μπορεί να καθορίσει την επιτυχία. Το “About Damn Time” είναι το viral hit του καλοκαιριού και φυσικά το TikTok φρόντισε για αυτό! Η χορογραφία αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους στα social media, ενώ έφτασε να έχουν αναπαραχθούν 2,1 εκατ. video με το κομμάτι.

Ούτε η Lizzo δεν το φανταζόταν αυτό. "Διόρθωσε" πάντως με ανάρτησή της τους θαυμαστές του χορευτικού Challenge στο TikTok, ώστε να βάζουν "ψυχή" στη χορογραφία της και να την εκτελούν σωστά. Ακόμα και η Ρις Γουίδερσπουν χόρεψε το “It's about damn time”.

Go Down Deh – Spice & Sean Paul & Shaggy

Το ακούμε πολύ έντονα στο ραδιόφωνο τις τελευταίες εβδομάδες. Μας κάνει να χορεύουμε στο αμάξι και θυμηθήκαμε πως είναι η μουσική του παλιού καλού Sean Paul, που πάντα μας χαρίζει fun ήχους. Το Shazam αποδεικνύει πως μιλάμε για ένα τραγούδι που έχει τα φόντα να γίνει το επόμενο summer hit, αφού είναι στο #top10 του discover εβδομάδες τώρα.

21 reasons - Nathan Dawe x Ella Henderson

Μπορεί από τον τίτλο να μην καταλάβατε πιο τραγούδι εννοούμε, αλλά αν το ακούσετε θα πείτε το κλασικό "αχ αυτό ήταν;". Ναι αυτό είναι. Η επιτυχία που παίζει παντού και που σε όποιο καλοκαιρινό μαγαζί πηγαίνουμε θα το ακούσουμε πάνω από μία φορά.

Imanbek & BYOR - Belly Dancer

"Shake it up like a belly dancer". Ακόμα ένα viral κομμάτι στο TikTok, σε Ελλάδα και εξωτερικό, που έκανε αίσθηση από την αρχή της κυκλοφορίας του. Άλλωστε είναι τυχαίο που ένα lyric video έφτασε τις 10.000.000 προβολές σε 2 μήνες;





