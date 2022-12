8+1 ροκ Χριστούγεννα με David Bowie, Bob Dylan και κοινωνικές ανησυχίες

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά οι μουσικές μας λίστες μεταλλάσσονται. Τραγούδια που δεν ακούμε σε άλλες περιόδους του χρόνου, έρχονται να μας ανεβάσουν τη διάθεση (λιγάκι). Εκτός από τα κλασικά κομμάτια, που ακούμε σε repeat στο ραδιόφωνο και στις τηλεοπτικές εκπομπές - όπως το ναζιάρικο Santa Baby και το πάλαι ποτέ “All I Want for Christmas Is You” της Μαράια Κάρεϊ - υπάρχουν Christmas μουσικές πιο ροκ και... “εναλλακτικές”.

Ο Chuck Berry, ο Bob Dylan, οι The Who… ακόμα και οι Ramones μας εύχονται Καλά Χριστούγεννα με τον δικό τους τρόπο. Κάποια από τα τραγούδια τους, χρησιμοποιήθηκαν ως ύμνοι διαμαρτυρίας ή έφεραν έσοδα σε σημαντικές φιλανθρωπικές δράσεις.

ADVERTISING

Do they know it’s Christmas? – Band Aid (1984)

Το all time classic χριστουγεννιάτικο τραγούδι που γράφτηκε το 1984 από τον Bob Geldof των Boomtown Rats και τον Midge Ure των Ultravox και ηχογραφήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου του 1984 από την Band Aid. Με ένα μαγικό βίντεο κλιπ, γεμάτο νοσταλγία από τη δεκαετία του ‘80.

Το "Do They Know It’s Christmas?" εμπνεύστηκε o Bob Geldof, βλέποντας ένα οδυνηρό τηλεοπτικό ρεπορτάζ του Michael Buerk στο δελτίο ειδήσεων του BBC σχετικά με τον λοιμό που έπληξε εκείνη την εποχή την Αιθιοπία και που προκάλεσε το θάνατο περίπου 1.000.000 ανθρώπων, σε μία από τις πιο τρομακτικές ιστορίες ανθρώπινου λάθους και αμέλειας στη σύγχρονη ιστορία.

Το single έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ πωλήσεων στη Βρετανία (μόνο την 1η εβδομάδα διατέθηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα) και τα έσοδα διατέθηκαν στα θύματα της Αιθιοπίας. Στην ηχογράφηση πήραν μέρος δεκάδες γνωστοί καλλιτέχνες. Μεταξύ αυτών, ο Sting, ο Bono, ο Phil Collins, ο George Michael, οι Duran Duran, ο Paul Young, οι Spandau Ballet, οι Culture Club, ο Paul Weller, οι Bananarama και οι Status Quo.

Happy Xmas (War is Over) – John Lennon & the Plastic Ono Band (1971)

To "Happy Xmas (War Is Over)" ήταν ένα τραγούδι διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στο Βιετνάμ και γράφτηκε τον Δεκέμβριο του 1971. Και από τότε είναι μια κραυγή για παγκόσμια ενότητα και ομοψυχία. Παρά το αντιπολεμικό του περιεχόμενο, είναι περισσότερο γνωστό σαν χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Η ηχογράφηση έγινε στη Νέα Υόρκη το 1971 με τη συμμετοχή της Plastic Ono Band και της παιδικής χορωδίας Harlem Community Choir.

Το κομμάτι έγινε Νο2 στα charts ξανά τον Δεκέμβριο του 1980 – μετά τη δολοφονία του Λένον, που πυροβολήθηκε έξω από το σπίτι του στη Νέα Υόρκη. Από αυτή την άποψη είναι ακόμα πιο… συγκινητικό! Ήταν το έβδομο single του Λένον χωρίς τους Beatles. Τελείως λανθασμένα όλοι πιστεύουν ότι ο Lennon και η Ono ψιθυρίζουν στην αρχή “Happy Christmas Yoko” και “Happy Christmas John”. Στην πραγματικότητα οι ευχές απευθύνονται στα παιδιά τους: “Happy Christmas Kyoko” και “appy Christmas Julian”. Στις 14 Δεκεμβρίου του 2018 η Μάιλι Σάιρους, ο Μαρκ Ρόνσον και ο γιος του Λένον, Σιν Όνο Λένον, ερμήνευσαν μια διασκευή του κομματιού.

Little drummer boy / Peace on Earth – David Bowie & Bing Crosby (1977)

Ό,τι τραγουδήσει ο Μπάουι γίνεται αυτόματα … ροκ. Ο Starman της καρδιάς μας -που ήταν μεγάλος θαυμαστής του Crosby- εμφανίστηκε μαζί του στο χριστουγεννιάτικο σόου του το 1977, και μαζί ερμήνευσαν μια ειδικά γραμμένη για την περίσταση διασκευή του “Μικρού Τυμπανιστή” με ένα πρόσθετο ρεφρέν “Ειρήνη στη Γη”. H Washington Post χαρακτήρισε τη στιγμή ως το πιο επιτυχημένο ντουέτο στην ιστορία της χριστουγεννιάτικης μουσικής! Το κομμάτι ηχογραφήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου του 1977 στα Elstree Studios στο Λονδίνο και προβλήθηκε στο σόου “Bing Crosby's Merrie Olde Christmas”. Ήταν μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του Κρόσμπι που πέθανε τον Οκτώβριο του 1977 και την οποία λέγεται ότι δεν πρόλαβε να δει στον “αέρα”.

Must be Santa – Bob Dylan (2009)

Ο μεγάλος ποιητής και τραγουδοποιός Μπομπ Ντίλαν εξέπληξε τους πάντες όταν ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά στην καριέρα του θα ηχογραφούσε έναν δίσκο με χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Πρόκειται για μια συλλογή από ύμνους, κάλαντα και γνωστές χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Ήταν όμως για καλό σκοπό! Ο Dylan ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από το “Christmas in the heart” θα δοθούν σε τρεις φιλανθρωπικές οργανώσεις, την Feeding America στις ΗΠΑ, την Crisis στη Μεγάλη Βρετανία και την WFP του ΟΗΕ.

Christmas (Tommy can you hear me?) – The Who (1975)





Και ένα δραματικό χριστουγεννιάτικο άκουσμα, όχι για να χαλάσει η διάθεσή μας, αλλά επειδή πραγματικά το αξίζει. Από την αριστουργηματική όπερα των The Who, το “Tommy” και την ομώνυμη ταινία που γυρίστηκε το 1975, βλέπουμε το “Tommy, can you hear me?”, με την υπέροχη ερμηνεία της Ann Margret. Ο Tommy δεν ακούει, δεν βλέπει και δεν μπορεί να μιλήσει. Το απόλυτο δράμα ενός μικρού παιδιού μέσα στη γιορτινή ατμόσφαιρα ενός σπιτιού. Το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε το 1972 από την UNICEF ως η επίσημη μελωδία της.

Run Rudolph Run – Chuck Berry (1958)

Εδώ έχουμε ένα αυθεντικό rock and roll από τον μεγάλο Chuck Berry. Η σύνθεση ανήκει στους Marks και Brodie, αλλά έγινε παγκοσμίως γνωστό με την ηχογράφηση του Berry. Το τραγούδι έχει γνωρίσει δεκάδες διαφορετικές εκτελέσεις από πολλές μπάντες και καλλιτέχνες. Η version του Berry ακούγεται και στο επίκαιρο αυτές τις μέρες "Home alone".

Rockin' around the Christmas tree – Mel Smith & Kim Wilde (1987)

Το μεγάλο hit της Brenda Lee (1958) είναι ένα από τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια με τις περισσότερες εκτελέσεις τα τελευταία 50 χρόνια. Μια από τις πλέον επιτυχημένες είναι αυτή του 1987 με την Kim Wilde και τον κωμικό Mel Smith που ανέβηκε μέχρι το νούμερο 3 του βρετανικού singles chart. Δεν είναι πολύ ροκ, σίγουρα όμως είναι "εναλλακτικό"!

Merry Christmas (I don't want to fight tonight) – The Ramones (1987)

Τα τρελοκομεία του punk rock σε ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο στιγμιότυπο της καριέρας τους. Το "Καλά Χρισούγεννα, δεν θέλω να μαλώσουμε απόψε" κυκλοφόρησε το 1987 σαν flip side στο 45άρι "I wanna live", ενώ συμπεριλήφθηκε και στο LP "Brain Drain" (1989). Ο μακαρίτης Joey Ramone το αφιέρωσε στην κοπέλα του. Μην κάνετε το ίδιο.

2000 Miles – The Pretenders (1983)

Μια από τις πιο επιτυχημένες χριστουγεννιάτικες ροκ μπαλάντες είναι το “2000 Miles” των Pretenders, που ερμηνεύει με την υπέροχη φωνή της η Chrissie Hynde. Κυκλοφόρησε στις 18 Νοεμβρίου του 1983 σε 45άρι σαν προπομπός του LP “Learning to crawl” (1984) και έφτασε μέχρι το νούμερο 15 του βρετανικού chart. Αν και πολλοί πιστεύουν ότι έχει γραφτεί για δύο εραστές που έχουν αποχωριστεί τα Χριστούγεννα στην πραγματικότητα το τραγούδι είναι ένα “μου λείπεις” προς τον James Honeyman-Scott, τον πρώτο κιθαρίστα της μπάντας που πέθανε το 1982, σε ηλικία μόλις 25 ετών.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις