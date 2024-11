A Song For Maya: Sadahzinia, Fundracar, Λόλεκ και άλλοι, σε ένα live για καλό σκοπό

Τα έσοδα της εκδήλωσης στο Κύτταρο, θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου όσων στηρίζουν παιδιά και οικογένειες που βιώνουν το πένθος και την απώλεια.

Πριν από έναν ακριβώς χρόνο, τη μέρα που η Μάγια θα γινόταν 23 ετών, ξεκίνησε το A Song For Maya: μια γιορτή με πολλή μουσική, καλλιτέχνες και σχήματα από πολλά διαφορετικά είδη, όπως ακριβώς άρεσε και σε εκείνη. Γιατί η Μάγια αγαπούσε τη ζωή, τη μουσική και τους ανθρώπους χωρίς όρους, πέρα από είδη, ετικέτες και διαχωρισμούς.

Ένα χρόνο μετά, στα 24α γενέθλιά της, θα πραγματοποιηθεί το A Song For Maya Vol 2.0, που έρχεται την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου στο Κύτταρο, γεμάτο αγάπη και νότες για εκείνη αλλά και όσους το έχουν ανάγκη.

Στο A Song For Maya Vol 2.0 συμμετέχουν οι:

Sadahzinia, Fundracar, Grey River and the Smoky Mountain, It’s All About The Music, Λόλεκ, Μηνάς Τσίγκος & Εthan Snow(1550) & Mindust.

Ζητήσαμε να μοιραστούν μαζί μας με αφορμή αυτή την εκδήλωση, τι είναι αυτό που βοηθάει τον καθένα και την κάθε μια να αντιμετωπίσουν την απώλεια; Και σε τι βαθμό η μουσική μπορεί να το κάνει αυτό;

SADAHZINIA

Έχοντας βιώσει απώλειες αυτό που με βοήθησε ήταν η βαθιά επίγνωση ότι η ζωή είναι πάντα μπροστά και πάντα με ησύχαζε η σκέψη ό,τι αυτός που χάθηκε ένιωσε – έστω για μια στιγμή – ευγνωμοσύνη για όσα τον περιέβαλλαν.

Η μουσική ήταν ένα μέσο που με βοήθησε να το δω αυτό. Οι στίχοι και οι αναπάντεχες ομοιοκαταληξίες, οι νότες και οι συγχορδίες, μια λούπα που σε δένει με κάποια μνήμη βαθιά, ο τόνος της φωνής που κατεβαίνει κι ανεβαίνει και προσπαθεί να βρει πάντα το φως – έχουν συχνά μια τέτοια ομορφιά που παρηγορούν, ησυχάζουν – κι ας κλαις. Πιο πολύ ακόμα βοηθάει η αγάπη. Η βαθιά τρυφερή αγάπη και κατανόηση για το πρόσωπο που έχασα.

FUNDRACAR

Γεννιόμαστε και ξεκινάμε ένα ταξίδι μπροστά στον χρόνο. Η πρώτη απώλεια για όλους μας είναι ο χρόνος που αφήνεται πίσω. Η μουσική ντύνει όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα και τις καταστάσεις που βιώνουμε. Σίγουρα λειτουργεί σαν παρήγορο σε καταστάσεις έλλειψης και απώλειας τις οποίες περνάει ο καθένας μόνος με τον εαυτό του. Η μουσική είναι φάρμακο και δηλητήριο μαζί.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΓΚΟΣ (IT’S ALL ABOUT THE MUSIC)

Η συνειδητοποίηση της απώλειας είναι μια διαδικασία νομοτελειακή, αναγκαία που πρέπει να γίνει για να κοιτάξουμε μπροστά. Όλοι μας θα τη βιώσουμε κάποια στιγμή και θα την κουβαλάμε όταν θα φύγουν οι δικοί μας άνθρωποι, αμβλυμμένη σε άλλο βαθμό για τον καθένα, αλλά εκεί παρέα μας. Η αποδοχή της είναι μια ιδιαίτερη αναπόφευκτη εσωτερική διαδικασία που επί προσωπικού, λόγω επαγγέλματος, βοηθά ιδιαίτερα η ανάγκη να γίνω γρηγορότερα καλά για να μπορώ να βοηθάω τους ασθενείς μου αλλά και σε μέγιστο βαθμό η συντροφιά της μουσικής μέσα από τα ταξίδια που δημιουργεί.

GREY RIVER AND THE SMOKY MOUNTAIN

Δεν πιστεύουμε ότι η απώλεια είναι κάτι που αντιμετωπίζεις αλλά κάτι με το οποίο οφείλεις να μάθεις να συνυπάρχεις. Δυστυχώς για εμάς , τη μεγαλύτερη οδύνη του θανάτου την βιώνουν αυτοί που αφήνει πίσω του. Αυτή η οδύνη είναι όμως που ορίζει την αξία αυτών που χάσαμε…σαν υπενθύμιση…σαν φόρος τιμής.

Η μουσική τώρα, όταν δεν υπάρχει πια το χέρι που μας κρατούσε και δεν ακούμε πια τα βήματα του αλλού δίπλα στα δικά μας… η μουσική είναι ο καλύτερος ψυχοσυναισθηματικός οδηγός και σύντροφος στο μονοπάτι που θα φτιάξουμε περπατώντας.

Κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει όσο αυτή, αρκεί να την αφήσεις να το κάνει. Το περίεργο είναι ότι τα τραγούδια, στην ουσία, δεν σου παραθέτουν τις σκέψεις, τις ιδέες, την χαρά και τη λύπη του εκάστοτε τραγουδοποιού, απλά σε μαθαίνουν να ακούς πιο καθαρά τις δίκες σου!

ETHAN SNOW (1550)

Η απώλεια ενός ανθρώπου είναι πάντα επίπονη και πολλές φορές καταστροφική.

Ο κάθε άνθρωπος το αντιμετωπίζει διαφορετικά.

Η μουσική έτσι και αλλιώς είναι έκφραση συναισθημάτων οπότε βοηθάει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να εκτονωθεί ο πόνος της απώλειας που νοιώθει ο καθένας.

ΛΟΛΕΚ

Δεν μπορώ να πω ότι ξέρω αν με βοηθάει κάτι με βεβαιότητα. Ούτε ξέρω αν λειτουργεί για κάθε περίπτωση. Θα έλεγα ότι δεν θέλω να ξέρω από πριν τι λειτουργεί και τι όχι. Περνάς από πολλά στάδια όταν βιώνεις την απώλεια και κάθε επόμενη φορά είσαι και εσύ ο ίδιος διαφορετικός σε σχέση με την προηγούμενη. Η μουσική είναι σίγουρα πάντα εκεί..

Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ (προπώληση & ταμείο).

Προπώληση αποκλειστικά στο 123tickets.gr.

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου όσων στηρίζουν παιδιά και οικογένειες που βιώνουν το πένθος και την απώλεια.

Όλοι οι καλλιτέχνες συμμετέχουν αφιλοκερδώς.

Το 123tickets.gr παρέχει τις υπηρεσίες του επίσης αφιλοκερδώς, χωρίς επιβάρυνση στην τιμή του εισιτηρίου.

A Song For Maya Vol 2.0

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου

Κύτταρο Live (Ηπείρου 48 & Αχαρνών).

Διοργάνωση: Laika Productions | Fairplay