Ακυρώνεται η συναυλία των Active Member στη Θεσσαλονίκη

Η συναυλία των Active Member, που ήταν προγραμματισμένη για αύριο, ακυρώνεται. Τι συνέβη.

Ακυρώνεται η συναυλία του συγκροτήματος Active Member που ήταν προγραμματισμένη για αύριο, Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του δήμου Παύλου Μελά, «η εμφάνιση των Active Member ακυρώνεται λόγω τραυματισμού μέλους του σχήματος».

Η αυριανή συναυλία ήταν μέρος των καλλιτεχνικών δράσεων, με τίτλο «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης», που διοργανώνει ο δήμος Παύλου Μελά.