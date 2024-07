Ακυρώνεται η συναυλία των Queens Of The Stone Age – Τι συνέβη

Η δυσάρεστη είδηση της ημέρας – στον πλανήτη της μουσικής – έρχεται από τον Josh Homme, των Queens Οf The Stone Age, τους οποίους περιμέναμε στο Athens Olympic Complex στην Αθήνα στο πλαίσιο του AthensRocks!

Η μπάντα ανακοίνωσε ότι ο frontman του γκρουπ επιστρέφει άμεσα στις ΗΠΑ λόγω προβλήματος υγείας. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο Josh Homme επιστρέφει στην πατρίδα του για να υποβληθεί σε εσπευσμένο χειρουργείο.

Σε συνέχεια της επίσημης ανακοίνωσης των QUEENS OF THE STONE AGE η διοργανώτρια εταιρία της εμφάνισής τους επί ελληνικού εδάφους ενημέρωσε για τη διαδικασία επιστροφής των χρημάτων, που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 15 Ιουλίου και θα έχει ολοκληρωθεί εντός 20 εργάσιμων ημερών.

Αν κάποιος κάτοχος εισιτηρίου επιθυμεί αντί εξαργύρωσης να παρακολουθήσει τη δεύτερη φεστιβαλική μέρα του AthensRocks στις 2 Αυγούστου όπου θα εμφανιστούν οι LENNY KRAVITZ, SLEAFORD MODS, THE LAST INTERNATIONALE, ILIAS BOGDANOS & INCO μπορεί να το κάνει στέλνοντας σχετικό mail στο [email protected].

Josh Homme και Queens of the Stone Age

Ο Josh Homme είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς της σύγχρονης ροκ σκηνής. Γεννημένος στις 17 Μαΐου 1973 στην Καλιφόρνια, ο Homme είναι ο ιδρυτής, τραγουδιστής, κιθαρίστας και κύριος συνθέτης του συγκροτήματος Queens of the Stone Age.

Η μουσική του χαρακτηρίζεται από το βαρύ και ψυχεδελικό ροκ ήχο, με επιρροές από το stoner rock και το desert rock, ένα είδος που ο ίδιος βοήθησε να καθιερωθεί μέσω του πρώτου συγκροτήματός του, των Kyuss. Οι Queens of the Stone Age έχουν κερδίσει παγκόσμια αναγνώριση και έχουν κυκλοφορήσει αρκετά επιτυχημένα άλμπουμ, όπως τα “Songs for the Deaf” και “…Like Clockwork”.

Εκτός από τη δουλειά του με τους Queens of the Stone Age, ο Homme έχει συμμετάσχει σε πολλά άλλα μουσικά projects, όπως οι Them Crooked Vultures, μαζί με τον Dave Grohl και τον John Paul Jones, καθώς και οι Eagles of Death Metal. Έχει επίσης εργαστεί ως παραγωγός και συνεργάτης με άλλους καλλιτέχνες, επιδεικνύοντας την ικανότητά του να συνδυάζει διαφορετικά μουσικά στυλ και να δημιουργεί μοναδικές ηχητικές εμπειρίες.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Revolver, που δημοσιεύτηκε το 2023, ο κιθαρίστας των Queens of the Stone Age αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο το 2022 και ότι η εγχείρηση για την αφαίρεσή του ήταν “επιτυχής”.

“Ο καρκίνος είναι απλώς το κερασάκι στην κορυφή μιας ενδιαφέρουσας περιόδου, καταλαβαίνετε; Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων που θα το ξεπεράσω αυτό και θα το κοιτάζω πίσω ως κάτι που είναι γ@μημένο, αλλά θα με έχει κάνει καλύτερο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θέλω να κάνω. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με τους οποίους θέλω να τα κάνω“.